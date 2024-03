L'ORÉAL CANADA ANNONCE LE LANCEMENT DE LA MARQUE AMÉRICAINE MÉDICO-ESTHÉTIQUE SKINBETTER SCIENCE





SkinBetter Science propose des technologies propriétaires de pointe, supportées par des études cliniques solides et soutenues par un engagement total de l'esthétique médicale.

MONTRÉAL, le 15 mars 2024 L'Oréal Canada lance la marque de soins de la peau médico esthétiques, SkinBetter Science et l'accueille au sein de la division L'Oréal Beauté Dermatologique (LDB).

SkinBetter Science se distingue par son approche biotechnologique de la science des soins de la peau et repose sur 3 piliers fondamentaux : des innovations technologiques rupturistes, une validation clinique rigoureuse portée sur la sécurité et l'efficacité et des partenariats forts et constants avec des dermatologues, des chirurgiens plasticiens et d'autres professionnels de la santé. La marque américaine est recommandée par les professionnels de la santé pour l'efficacité de ses ingrédients brevetés ainsi que l'ultra sensorialité et la richesse de ses textures.

En seulement 7 années d'existence, SkinBetter Science totalise déjà 7 technologies brevetées, 12 publications évaluées par des pairs, 42 études cliniques, 87 études toxicologiques, et plus de 50 récompenses à des Prix Beauté Internationaux.

Geneviève Bibeau, Directrice Générale de SkinBetter Science au Canada, explique "Chez SkinBetter Science, nous nous engageons à mettre à disposition notre expertise, notre savoir scientifique et notre éducation afin de soutenir et d'améliorer la satisfaction des physiciens qui cherchent à optimiser les résultats des traitements esthétiques pour leurs patients."

L'engagement de SkinBetter Science pour la santé de la peau des patients est total. La marque offre des formules aux résultats exceptionnels sans compromettre la sécurité et la sensorialité des textures. Les produits sont sans parfum, parabène, colorant artificiel, sulfates, non comédogènes et testés sous contrôle dermatologique et ophtalmologique.

Acquise par L'Oréal en 2022, SkinBetter Science complète parfaitement le portefeuille de marques de la Division Beauté Dermatologique de L'Oréal et contribue à la mission de longue date de L'Oréal, qui est d'être le pionnier de la santé et de la beauté grâce à des innovations scientifiques de pointe en matière de soins de la peau.

En 2024, sous la direction des équipes L'Oréal Canada, SkinBetter Science prend de l'expansion au Canada. La marque SkinBetter Science sera distribuée dans près de 100 cliniques d'esthétique médicale à travers le Canada et sur le site www.skinbetter.ca.

De plus, six nouveaux produits sont introduits au Canada, dont le best-seller AlphaRet, un produit révolutionnaire qui offre la haute efficacité d'un rétinoïde dans une formule hautement tolérable avec peu ou pas d'irritation.

À propos de la marque SkinBetter Science

SkinBetter Science a été fondée en 2016 par Jonah Shacknai, Justin Smith et Seth Rodner, professionnels de l'industrie pharmaceutique. La croissance de la marque est l'une des plus fortes parmi celles de soins prescrits aux Etats-Unis. SkinBetter Science, réputée pour ses formulations innovantes, intègre des actifs de pointe destinés aussi bien aux soins anti-âge, hydratants, nettoyants et exfoliants. Fondées sur la connaissance approfondie en dermatologie et en chimie, ces formulations innovantes sont étayées par des essais cliniques dirigés par des professionnels membres de l'American Board of Dermatology. Les produits SkinBetter Science sont essentiellement prescrits par un réseau composé des meilleurs dermatologues, chirurgiens plastiques et médecins esthétiques au Canada et aux États-Unis et distribués par une équipe médicale répartie sur tout le territoire.

À propos de L'Oréal

L'Oréal Canada est une filiale du Groupe L'Oréal, le leader mondial de la beauté, qui gère 40 marques de beauté emblématiques. La filiale canadienne, qui a célébré ses 65 ans en 2023, comprend un siège social, une usine et un centre de distribution à Montréal et emploie plus de 1 450 personnes issues de 70 nationalités différentes. Ses produits sont disponibles dans tous les canaux de distribution, y compris les salons de coiffure, les grands magasins, la grande distribution, les pharmacies, les médi-spas et le e-commerce. Sa raison d'être, créer la beauté qui fait avancer le monde, définit sa vision de la beauté inclusive, éthique, généreuse et responsable. Avec des engagements sociaux et environnementaux ambitieux fixés dans le cadre du programme L'Oréal pour le Futur, la filiale soutient également activement les programmes de la Fondation L'Oréal tels que L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science.

SOURCE L'Oréal Canada Inc.

15 mars 2024 à 12:30

