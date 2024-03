Le premier ministre salue la nomination de Shaila Anwar au poste de greffière du Sénat et greffière des Parlements





OTTAWA, ON, le 15 mars 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a salué aujourd'hui la nomination de Shaila Anwar au poste de greffière du Sénat et greffière des Parlements. Cette nomination, qui entrera en vigueur le 6 mai 2024, a été faite en consultation avec le Sénat.

Mme Anwar est une fonctionnaire respectée qui possède plus de 15 ans d'expérience au Sénat. Elle a occupé divers postes de direction au sein de la Chambre rouge, notamment ceux de greffière principale, de greffière principale adjointe et de greffière à la procédure à la Direction des comités du Sénat. Elle est une experte très respectée du système parlementaire canadien et a récemment occupé le poste de greffière adjointe des comités du Sénat.

En tant qu'agente administrative principale du Sénat, Mme Anwar assurera la gestion des activités quotidiennes du Sénat et apportera son soutien à tous les aspects du processus législatif, de l'assermentation des nouveaux sénateurs à la prestation de conseils au Président sur la procédure parlementaire et l'interprétation du Règlement. En tant que greffière des Parlements, elle assurera également l'intendance de certaines des archives juridiques les plus importantes du Canada.

Citations

« Mme Anwar est une fonctionnaire exceptionnelle qui connaît parfaitement le Sénat et le processus législatif. Je suis convaincu que, grâce à son expertise et à son expérience, elle fera en sorte que la Chambre rouge produise de meilleurs résultats pour les Canadiens. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Au cours des années, Shaila Anwar a occupé des postes de direction de plus en plus importants au Sénat du Canada, mettant à contribution ses connaissances et son expertise pour assurer le bon fonctionnement de l'institution au service des Canadiens. Je suis convaincu que sa connaissance approfondie de la procédure du Sénat et du processus législatif lui sera très utile dans ses nouvelles fonctions et que tous les sénateurs en bénéficieront. »

-- L'hon. Marc Gold, représentant du gouvernement au Sénat

Faits saillants

La nomination au poste de greffier du Sénat et greffier des Parlements est faite par le gouverneur en conseil conformément à l'alinéa 130 b) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique .

de la . La sélection de Mme Anwar s'est faite dans le cadre du processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite du gouvernement.

Note biographique

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

15 mars 2024 à 12:34

Communiqué envoyé leet diffusé par :