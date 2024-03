Aménagement forestier de Lanaudière - CONSULTATION PUBLIQUE DU 15 MARS AU 9 AVRIL 2024





SAINTE-ÉMÉLIE-DE-L'ÉNERGIE, QC, le 15 mars 2024 /CNW/ - Du 15 mars au 9 avril 2024, le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) invite la population à participer à la consultation publique portant sur les plans d'aménagement forestier intégré opérationnels (PAFIO) du territoire public de Lanaudière.

Municipalités, territoires et parcs visés

Ce PAFIO présente les secteurs d'intervention potentiels où sont planifiés des travaux tels que la récolte de bois, le reboisement, le dégagement, des éclaircies, la préparation de terrain ainsi que la construction et la réfection de chemins multiusages. Ces travaux sont prévus à l'intérieur des limites administratives des municipalités régionales de comté (MRC) de Matawinie et de D'Autray, dans les municipalités, les territoires et les parcs suivants :

Municipalités et territoires non organisés (TNO)

? Chertsey ? Entrelacs ? Mandeville ? Notre-Dame-de-la-Merci ? Saint-Côme ? Saint-Damien ? Saint-Didace ? Saint-Donat ? Sainte-Émélie-de-l'Énergie ? Saint-Michel-des-Saints ? Saint-Zénon ? TNO Saint-Guillaume-Nord ? TNO Lac-Legendre ? TNO Lac-Matawin ? TNO Baie-de-la-Bouteille ? TNO Baie-Obaoca ? TNO Lac-Devenyns

Territoires fauniques structurés

? Auberge La Barrière ? Centre du Pourvoyeur Mastigouche ? Pavillon Basilières ? Pourvoirie au Pays de Réal Massé ? Pourvoirie Chasse et pêche St-Damien (Pourvoirie Domaine du Renard Bleu) ? Pourvoirie Coin Lavigne ? Pourvoirie du Lac-Croche ? Pourvoirie du Milieu ? Pourvoirie Lac-du-Repos ? Pourvoirie Évasion Plein Air Trudeau ? Pourvoirie Pignon-Rouge-Mokocan ? Pourvoirie St-Zénon ? Pourvoirie Vent de la Savane ? Réserve faunique Mastigouche ? Réserve faunique Rouge-Matawin ? Zec Boullé ? Zec Collin ? Zec Lavigne ? Zec des Nymphes

Parcs régionaux

? Parc régional de la Chute-à-Bull ? Parc régional de la Forêt-Ouareau ? Parc régional du Lac-Taureau

Consultation des plans et transmission des commentaires

Les citoyennes et les citoyens sont invités à consulter les plans d'aménagement et à transmettre leurs commentaires en ligne en se rendant à :

Québec.ca/consultations-foret-lanaudiere

La date limite pour participer à la consultation est le mardi 9 avril à 23 h 59.

Il importe de noter que cette consultation publique ne permet pas de réviser l'affectation du territoire public ni les droits qui y sont consentis.

Séance d'information

27 mars 2024 - De 14 h à 19 h

Salle communautaire de l'église catholique de Sainte-Émélie

350, rue Principale

Sainte-Émélie-de-l'Énergie (Québec) J0K 2K0

Les spécialistes du Ministère et de la MRC de Matawinie seront disponibles pour renseigner les gens sur la consultation, répondre à leurs questions et les aider à émettre leurs commentaires. Ils sont invités à se présenter au moment qui leur convient le mieux dans cette plage horaire.

Communiquez avec nous

Pour obtenir des renseignements par téléphone, par courriel ou pour prendre un rendez-vous en personne ou en mode virtuel, communiquez avec nous du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 aux coordonnées suivantes :

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

150, rue Saint-Michel

Sainte-Émélie-de-l'Énergie (Québec) J0K 2K0

Tél. : 450 886-0916, poste 0

[email protected]

La MRC de Matawinie collabore à la tenue de cette consultation. Son équipe peut être jointe aux coordonnées suivantes :

Tél. : 450 834-5441, poste 7081

[email protected]

Liens connexes :

Pour obtenir des renseignements sur le ministère des Ressources naturelles et des Forêts ou en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mrnf.gouv.qc.ca ou ses réseaux sociaux : twitter.com/mrnfqc facebook.com/RessourcesNaturellesForets linkedin.com/company/ressourcesnaturellesforets youtube.com/RessourcesNaturellesForets instagram.com/mrnfqc



Source : Caroline Bujold Direction des communications Ministère des Ressources naturelles et des Forêts [email protected]



SOURCE Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

15 mars 2024 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :