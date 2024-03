AUTEL et Efinance Belgium forment un partenariat stratégique pour lancer les solutions de tarification MaxiCharger EV en Belgique





AUTEL, un pionnier des solutions de recharge pour véhicules électriques, a le plaisir d'annoncer avoir formé un partenariat stratégique avec Efinance Belgium, un fournisseur expérimenté de solutions de tarification de haute qualité.

AUTEL est ravie de collaborer avec Efinance Belgium, une société qui partage notre vision d'un avenir plus vert et qui, dans le cadre de ce partenariat, proposera une gamme complète de solutions de tarification AUTEL MaxiCharger.

« Chez AUTEL, nous croyons au pouvoir de la technologie de transformer l'avenir et notre collaboration avec Efinance Belgium est un pas important vers la révolution du paysage de la charge des véhicules électriques en Belgique », a déclaré Ting Cao, CEO d'Autel Europe.

Efinance Belgium, connue pour sa gamme complète de solutions de tarification pour alimentation AC et DC, va devenir le distributeur des produits MaxiCharger d'AUTEL. L'accord concerne le MaxiCharger DC Compact, qui fournit une puissante intensité de 47 kW, idéale pour les entreprises exigeant des temps de charge courts. Le MaxiCharger DC Fast et sa puissance polyvalente de 60 à 240 kW, est conçu pour les lieux de travail et le stationnement commercial. Et le MaxiCharger DC HiPower, avec sa capacité de charge de 320 à 640 kW, offre un potentiel de charge en courant continu (DC) ultra-rapide pour répondre aux besoins des opérateurs de points de charge et des entreprises dont les besoins en volume de charge sont très élevés.

Le partenariat entre AUTEL et Efinance Belgium, une façon de montrer un front uni dans le cadre de la poursuite de la mobilité durable, met particulièrement l'accent sur la promotion de l'adoption du MaxiCharger DC. En combinant l'excellence technologique d'AUTEL et l'expertise du marché local d'Efinance Belgium, la collaboration vise à accélérer l'avancée de la Belgique vers un avenir plus propre et plus respectueux de l'environnement.

Pour plus d'informations sur AUTEL et sa ligne de produits MaxiCharger, visiter le site Web https://autelenergy.eu/ .

15 mars 2024 à 05:30

