Augmentation de 4,76 % des gains quotidiens en production d'énergie par watt ! Risen Energy publie les dernières données empiriques sur les modules HJT Hyper-ion





NINGBO, Chine, 15 mars 2024 /PRNewswire/ -- En tant que seul fabricant spécialisé dans la technologie et les produits d'hétérojonction de type n (HJT) parmi les entreprises photovoltaïques (PV) du TOP10 mondial, Risen Energy mène des activités de R&D sur la technologie HJT depuis 2018 et a appliqué pour la première fois la technologie MBB à la technologie HJT en 2019, réduisant avec succès la consommation de pâte d'argent d'environ 100 mg. En 2020 et 2021, ses modules HJT ont occupé la première place mondiale en termes de livraisons. Puis, en 2022, d'importantes mises à niveau et itérations ont été apportées à ses produits HJT, conduisant à l'introduction des produits Hyper-ion HJT. C'était la première fois que la puissance de production de masse des modules dépassait 700 W, établissant ainsi de nombreux nouveaux records mondiaux en termes de puissance des modules. Tout au long du développement des produits HJT, Risen Energy a établi de manière innovante un modèle de R&D intégré allant des matériaux en silicium aux modules, devenant ainsi la première entreprise du secteur à produire en série des produits HJT avec des plaquettes de silicium ultrafines sans busbars, des matériaux de métallisation à faible teneur en argent et une technologie d'interconnexion sans contrainte, ce qui a effectivement facilité la production en série des produits HJT Hyper-ion.

Risen Energy a choisi HJT pour des raisons simples. Tout d'abord, HJT offre la meilleure efficacité de conversion et de production d'énergie parmi les technologies de cellules solaires à jonction unique, ce qui, associé à sa faible empreinte carbone, lui permet de mieux répondre à la demande de réduction du LCOE et des émissions de carbone. Deuxièmement, la structure des cellules HJT peut s'intégrer à la pérovskite pour former des cellules tandem, ce qui démontre que la technologie HJT possède la meilleure capacité d'itération technologique. Lorsque l'efficacité des cellules tandem dépasse 30 %, la puissance de sortie des modules Hyper-ion actuels peut atteindre plus de 850 W sans modification de la taille du module.

Certes, la pratique est le seul critère pour tester la vérité. Risen Energy a mis en place un mécanisme de vérification empirique à long terme pour les modules Hyper-ion HJT, afin de fournir aux clients une base technique plus solide pour le choix des modules. Suite à la publication des données empiriques CPVT pour les modules Hyper-ion HJT à Yinchuan et Hainan en février de cette année (où le gain moyen de production d'énergie des modules Hyper-ion HJT par rapport aux modules PERC était de 3,40 % à Yinchuan et de 5,50 % à Hainan. Pour en savoir plus, consultez l'article précédent de Risen Energy à l'adresse https://www.prnewswire.com/news-releases/power-generation-gain-reached-6-86-empirical-data-of-risen-energys-hjt-hyper-ion-module-in-yinchuan-and-hainan-released-by-cpvt-302057064.html), la base de Hainan de la société a de nouveau publié les dernières données empiriques semestrielles, ce qui rend la comparaison économique des modules HJT encore plus évidente.

Comme le montre la figure ci-dessus, vérifiée par la base empirique de Hainan, d'août 2023 à janvier 2024, la production cumulée d'électricité par watt des modules Hyper-ion HJT peut atteindre 584,75 Wh/W, avec un gain de production d'électricité supplémentaire de 4,76 % par rapport aux modules PERC. Même en décembre 2023, lorsque l'irradiance moyenne locale à Hainan se situait à une valeur critique relativement basse, la production d'électricité par watt des modules Hyper-ion peut encore atteindre 65,05 Wh/W dans une fourchette d'un mois, ce qui représente un gain de 4,57 % par rapport aux modules PERC.

Actuellement, l'équipe technique de Risen Energy continue de faire avancer activement les projets empiriques en cours et de collecter et d'analyser systématiquement les données pertinentes afin de garantir la précision et la fiabilité des résultats de la recherche. Au fur et à mesure de la collecte et de la mise à jour des données, Risen Energy est convaincue que les modules Hyper-ion, avec leurs performances exceptionnelles en matière de production d'électricité, peuvent fournir aux clients des solutions d'installation plus écologiques et plus rentables afin de maximiser leurs avantages.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2362443/Hainan_HJT_Hyper_ion_modules_VS_PERC_modules_Power.jpg

14 mars 2024 à 22:03

