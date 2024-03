Pour la deuxième année consécutive, Grupo Bimbo est reconnue pour ses mesures visant à atténuer les effets des changements climatiques à l'échelle mondiale





La boulangerie d'envergure mondiale figure sur la liste A 2023 du Carbon Disclosure Project (Projet de divulgation des émissions carbone - CDP), qui recense les entreprises ayant les meilleures stratégies environnementales au monde.

Environ 21 000 entreprises de différents secteurs à l'échelle mondiale soumettent leur candidature pour figurer sur cette liste, mais seulement 346 d'entre elles, dont Grupo Bimbo, reçoivent la note « A ».

Le CDP est un organisme caritatif à but non lucratif qui gère et produit des analyses permettant aux sociétés ouvertes et aux collectivités locales de divulguer leur empreinte environnementale et de se comparer aux autres sur le marché.

TORONTO, le 12 mars 2024 /CNW/ - Pour la deuxième année consécutive, le Carbon Disclosure Project (Projet de divulgation des émissions carbone - CDP), une organisation non gouvernementale, reconnaît les efforts de Grupo Bimbo, la société mère de Bimbo Canada et la première entreprise de boulangerie au monde, en matière de lutte contre les changements climatiques. Dans la liste 2023, l'entreprise mexicaine a obtenu la prestigieuse note « A », décernée aux plus méritants à cet égard.

Grupo Bimbo a été nommée dans la catégorie des changements climatiques. Elle est la seule entreprise mexicaine du secteur alimentaire à avoir reçu cette distinction en raison de la baisse de ses émissions de carbone et des efforts déployés dans ses installations pour utiliser des ressources durables. Autre fait notable, 92 % de l'électricité utilisée par Grupo Bimbo à l'échelle mondiale provient de sources renouvelables. L'entreprise possède également le plus important parc de véhicules de livraison électriques en Amérique latine, en plus de faire activement la promotion de l'agriculture régénératrice dans le cadre de son modèle d'affaires.

« Cette marque de reconnaissance témoigne clairement de notre engagement mondial à avoir une influence positive sur la société et l'environnement, de même que des changements que nous pouvons apporter lorsque nous travaillons tous ensemble dans un même objectif, souligne Teresa Schoonings, directrice principale, Durabilité et Diversité, équité et appartenance à Bimbo Canada. Dans le cadre de notre objectif de nourrir un monde meilleur, Bimbo Canada a mis en oeuvre plus de cent initiatives de durabilité visant à réduire les émissions, à économiser l'énergie et à diminuer le gaspillage alimentaire. Dans les deux prochaines années, nous continuerons de faire des progrès en harmonie avec les objectifs de durabilité ambitieux de Grupo Bimbo, alors que nous travaillons à atteindre notre objectif de zéro déchet aux sites d'enfouissement, à faire progresser l'électrification de notre entreprise et à rendre la totalité de nos emballages recyclables, biodégradables ou compostables d'ici 2025. »

Avant d'accorder un « A » dans le classement, le CDP analyse en détail plusieurs variables, dont certaines des plus importantes sont la transparence et la clarté avec lesquelles une entreprise rend compte de ses progrès et se fixe des objectifs.

À propos de Grupo Bimbo

Chef de file dans son secteur, Grupo Bimbo est la plus grande entreprise de boulangerie au monde et un acteur important dans le domaine des collations. Elle possède 217 boulangeries et plus de 1 500 centres de vente situés à des endroits stratégiques dans 34 pays d'Amérique, d'Europe, d'Asie et d'Afrique. Parmi ses principales gammes de produits, on retrouve entre autres le pain tranché, les petits pains, les pâtisseries, les gâteaux, les biscuits, le pain grillé, les muffins anglais, les bagels, les tortillas et les pains plats, ainsi que les collations salées. Grupo Bimbo offre plus de 9 000 produits et possède un des plus vastes réseaux de distribution directe dans le monde, lequel compte plus de 57 000 routes et plus de 149 000 collaborateurs. Ses actions sont cotées à la bourse mexicaine (BMV) sous le symbole BIMBO, et sur le marché hors bourse aux États-Unis avec un certificat américain d'actions étrangères de niveau 1 sous le symbole BMBOY.

À propos de Bimbo Canada

Bimbo Canada est la plus grande boulangerie du Canada, et elle mène ses activités depuis plus de 112 ans. Chef de file de la fabrication et de la distribution de pains frais emballés et de collations, elle offre plus de 1 000 produits de 19 marques connues et appréciées des Canadiens, comme Dempster's®, Stonemill®, Villaggio®, Natural Bakery, Vachon??, Little Bites??, Takis?? et Thomas'®. Bimbo Canada nourrit fièrement les Canadiens en leur offrant des produits de confiance, sûrs et de qualité supérieure, préparés par des gens d'ici, pour les gens d'ici, dans 17 boulangeries, 18 centres de distribution et 185 entrepôts à travers le pays. Bimbo Canada est une filiale en propriété exclusive de Grupo Bimbo, la plus grande entreprise de boulangerie au monde. Ensemble, elles forment une entreprise durable, très productive et profondément humaine qui nourrit un monde meilleur grâce à ses délicieux produits de boulangerie et collations. L'entreprise s'efforce de créer un milieu de travail diversifié qui favorise un sentiment d'équité et d'appartenance et où tous les employés peuvent s'épanouir et contribuer à sa transformation et à celle de l'industrie de la boulangerie et de nos collectivités.

12 mars 2024 à 07:00

