Le module de type N solaire DAS a d'excellentes performances dans les tests PVEL PQP





QUZHOU, Chine, le 12 mars 2024 /PRNewswire/ -- Les modules bifaciaux à double verre de type N de DAS Solar ont démontré des performances exceptionnelles dans le programme de qualité des produits (PQP) de PV Evolution Labs (PVEL), une série de tests rigoureux menés par un fabricant mondialement reconnu, laboratoire d'essais indépendant. Les essais PQP évaluent une variété de sensibilités environnementales et de mécanismes de dégradation, y compris le cycle thermique, la chaleur humide, la dégradation induite par le potentiel (PID), la dégradation induite par la lumière (LID), la dégradation induite par la lumière et la température élevée (LETID), et les contraintes mécaniques. Les modules de type N de DAS Solar ont excellé dans tous les tests, démontrant leur stabilité et leur fiabilité dans des conditions environnementales extrêmes.

Cette performance est cruciale pour l'efficacité et la longévité des installations photovoltaïques, car la stabilité des modules affecte directement leur performance opérationnelle. Grâce à l'innovation technologique, DAS Solar garantit que ses modules peuvent résister à un large éventail de conditions environnementales, améliorant la stabilité et la fiabilité du produit. Les modules ont effectué de manière impressionnante 600 tests de contrainte de cycle thermique et 2000 heures de test de chaleur humide, prouvant leur résistance aux températures et à l'humidité extrêmes.

En outre, les modules ont montré une excellente résistance au vent dans les essais de charge mécanique, assurant une puissance stable même dans des conditions de vent fort. Cela les rend adaptés aux zones côtières et à haute altitude avec des forces de vent importantes. Les modules de type N ont également présenté une résistance à la chaleur, une résistance à la lumière et une stabilité à long terme remarquables lors des tests PID et LETID, soulignant les points forts de DAS Solar en matière d'innovation, de sélection des matériaux, de conception et de fabrication.

DAS Solar offre une garantie matérielle de 15 ans et une garantie de puissance de sortie de 30 ans, promettant une production d'électricité plus élevée et des rendements plus élevés sur le cycle de vie du produit. L'accent mis par la société sur le développement de la technologie de type N vise à répondre aux exigences des environnements extrêmes, positionnant DAS Solar comme un leader de la technologie de type N. Les résultats positifs des tests PVEL confirment l'engagement de DAS Solar envers l'innovation technologique et la qualité, en veillant à ce que ses produits répondent aux normes de l'industrie et dépassent les attentes des clients mondiaux.

12 mars 2024 à 02:50

Communiqué envoyé leet diffusé par :