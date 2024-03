Adani Green Energy met en service 1?000 MW depuis son parc d'énergie renouvelable de 30?000 MW de Khavda





Adani Green Energy Limited (AGEL), la plus grande entreprise indienne de production d'énergie renouvelable (EnR) et l'un des plus importants producteurs au monde, a mis en service une capacité cumulée de 1?000 MW d'énergie solaire dans le plus grand parc d'EnR au monde, situé à Khavda, dans l'État du Gujarat. AGEL a ainsi atteint une capacité opérationnelle de 9?478 MW et poursuit son parcours vers son objectif déclaré de 45?000 MW d'ici à 2030.

AGEL a réussi à livrer 1?000 MW en moins de douze mois après le démarrage des travaux à Khavda. Cela a nécessité l'installation d'environ 2,4 millions de modules solaires. L'accélération des progrès souligne à quel point AGEL est engagée envers l'objectif de l'Inde, qui est d'atteindre une capacité de 500 GW de combustibles non fossiles d'ici à 2030.

D'une puissance de 30 GW, la plus grande centrale d'EnR au monde s'étend sur une superficie sidérante de 538 km² de terres stériles, soit cinq fois la taille de Paris. Le projet devrait être achevé dans les cinq prochaines années et permettre de créer plus de 15?200 emplois verts.

S'appuyant sur les capacités éprouvées d'Adani Infra en matière d'exécution de projets, sur l'expertise technologique d'Adani New Industries Limited (ANIL), sur l'excellence opérationnelle d'AIMSL et sur une chaîne d'approvisionnement robuste, AGEL s'apprête à reproduire son succès en construisant puis en exploitant le premier groupe hybride éolien-solaire de l'Inde et le plus grand au monde à Jaisalmer.

AGEL s'est engagée à déployer des robots de nettoyage sans eau pour l'ensemble de l'installation solaire afin de remédier à l'accumulation de poussière sur les panneaux, d'augmenter la production d'énergie et de contribuer à la conservation de l'eau dans cette région aride qu'est le Kutch. Cela permettra à AGEL d'atteindre ses objectifs de neutralité en matière d'eau, conformément à l'Objectif de développement durable n° 6 des Nations unies.

À propos d'Adani Green Energy Ltd (AGEL)

Adani Green Energy Limited (AGEL), la plus grande entreprise indienne de production d'énergie renouvelable (EnR) et l'un des plus importants producteurs au monde, favorise la transition vers l'énergie propre. L'entreprise développe, détient et exploite des centrales solaires, des installations éoliennes et des installations hybrides d'énergie renouvelable à grande échelle connectées au réseau. Avec un objectif de croissance bloqué à 20,4 GW, AGEL dispose actuellement d'un portefeuille d'énergies renouvelables de plus de 9 GW, le plus important en Inde, réparti dans douze états.

Les sociétés de portefeuille d'Adani vont permettre le développement de la centrale d'EnR de Khavda

Adani Infra India

AIIL est à l'avant-garde du développement d'infrastructures transformatrices à très grande échelle grâce à des solutions innovantes, ses connaissances fondées sur les données et son excellence en matière d'ingénierie. L'entreprise propose des services de conseil en gestion de projet (Project Management Consultancy, PMC) pour des projets d'infrastructure de divers secteurs. AIIL s'est engagée à élaborer des solutions plus intelligentes, résilientes et durables pour le développement des infrastructures.

Adani Ports & Special Economic Zone

Adani Ports and Special Economic Zone Ltd (APSEZ), qui fait partie d'Adani Group, conglomérat mondialement diversifié, et qui n'était au départ qu'une simple société portuaire, est devenu aujourd'hui un service public de transport intégré qui apporte une solution de bout en bout, de l'entrée du port à la porte du client. Le Groupe est le plus grand développeur et opérateur portuaire en Inde, possédant sept ports et terminaux stratégiquement situés sur la côte ouest. Sa vision est de devenir la plus grande plateforme portuaire et logistique du monde au cours de la prochaine décennie. Avec pour objectif d'atteindre la neutralité en carbone d'ici à 2025, APSEZ a été le premier port indien et le troisième au monde à adhérer à l'initiative SBTi (Science-Based Targets Initiative, ou Objectifs fondés sur la science) en s'engageant à réduire ses émissions afin de limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C par rapport aux niveaux de l'ère préindustrielle.

Adani Energy Solutions

Faisant partie du portefeuille d'Adani, AESL est une organisation multidimensionnelle active dans diverses facettes du domaine de l'énergie, à savoir le transport et la distribution d'électricité, les compteurs intelligents et les solutions de refroidissement. AESL est un catalyseur de la transformation du paysage énergétique, agissant de la manière la plus fiable, la plus abordable et la plus durable qui soit.

Ambuja Cements

Ambuja Cements Limited est l'une des plus grandes entreprises de ciment en Inde et fait partie d'Adani Group, le portefeuille d'entreprises durables et diversifiées le plus important et à la croissance la plus rapide. Ambuja a été reconnue comme la marque de ciment la plus fiable d'Inde par TRA Research dans son Brand Trust Report en 2023. Depuis le début de ses activités, Ambuja propose des solutions simples de construction de logements dans le cadre de projets de développement durable uniques et en utilisant des pratiques respectueuses de l'environnement. Afin d'apporter une valeur ajoutée supplémentaire à ses clients, l'entreprise a lancé des produits innovants comme Ambuja Plus, Ambuja Cool Walls, Ambuja Compocem et Ambuja Kawach, s'appuyant sur la technologie certifiée Ambuja. En plus de répondre à des besoins majeurs des clients, ces produits contribuent à réduire de manière significative leur empreinte carbone.

Anil New Industries

Filiale à 100 % d'Adani Enterprises Limited (AEL), Adani New Industries Ltd. (ANIL) est à l'avant-garde des initiatives de transition énergétique du Groupe, dans le domaine des carburants durables et des molécules vertes. L'entreprise s'est donné pour mission de renforcer la sécurité énergétique de l'Inde et d'aider les organisations mondiales à atteindre leurs objectifs de décarbonation. L'entreprise adapte et consolide les technologies du futur afin de fournir une énergie abordable et durable pour tous.

Adani Infrastructure Management Services

Adani Infrastructure Management Services Ltd. (AIMSL) est un fournisseur de solutions d'O&M (opérations et maintenance) de bout en bout pour le secteur de l'énergie, travaillant au service de centrales d'énergie renouvelable (solaire et éolienne), de systèmes de transmission de puissance et de centrales thermiques. L'entreprise exploite et entretient l'un des plus grands parcs du secteur énergétique indien. En tant que partenaire commercial stratégique, AIMSL combine l'expertise des meilleurs talents en O&M, des technologies de pointe et la numérisation pour atteindre l'excellence opérationnelle et réduire les coûts d'O&M.

Jash Energy

Jash Energy est l'un des principaux fabricants de traceurs solaires, dispositifs installés au niveau d'un panneau solaire et qui lui permettent de se déplacer dans la direction du soleil afin de capter le maximum d'énergie solaire et donc de produire davantage d'électricité. Stratégiquement basée à Mundra, le plus grand port privé de l'Inde, Jash Energy a un accès facile aux marchés de l'Occident, du Moyen-Orient et de l'Afrique.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

12 mars 2024 à 00:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :