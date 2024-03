Transport ferroviaire - 4,2 M$ pour soutenir les activités du chemin de fer de Charlevoix





LA MALBAIE, QC, le 11 mars 2024 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Kariane Bourassa, ont le plaisir d'annoncer 4,2 M$ pour soutenir l'exploitation et l'entretien du chemin de fer de Charlevoix.

Le chemin de fer de Charlevoix se distingue comme étant la seule infrastructure ferroviaire privée consacrée au tourisme à travers le Québec. En 2023, Réseau Charlevoix a enregistré un nombre record de 90 000 embarquements, générant des retombées économiques significatives. Avec ses sept arrêts allant de Québec à La Malbaie, cette voie ferrée constitue un attrait touristique majeur pour la Côte-de-Beaupré et la région de Charlevoix dans son ensemble.

Les investissements se détaillent comme suit :

une aide financière de 3,6 M$ sur trois ans à Chemin de fer Charlevoix inc. pour l'exploitation et l'entretien des 148 kilomètres de voies ferrées reliant la ville de Québec et la ville de Clermont ;

un financement de 600 000 $ à Réseau Charlevoix, au cours de l'exercice financier 2024-2025, pour le renouvellement et l'entretien de l'équipement roulant.

Ces montants reflètent l'engagement du gouvernement à sécuriser les infrastructures et le matériel roulant du réseau ferroviaire québécois, tout en favorisant le développement de solutions de mobilité durable.

Citations

« L'annonce de 4,2 M$ pour le chemin de fer de Charlevoix aura un impact très positif dans Charlevoix et la Côte-de-Beaupré. Il représente une artère vitale pour le tourisme, la culture et l'économie régionale. Nous investissons ainsi dans la pérennité d'une attraction touristique unique, tout en favorisant une mobilité durable qui respecte la beauté et l'intégrité de notre région. »

Kariane Bourassa, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré

« Le Québec dispose d'une infrastructure ferroviaire unique qui longe le magnifique fleuve Saint-Laurent : le chemin de fer de Charlevoix. Notre gouvernement investit plus de 4,2 M$ pour maintenir cette ligne en activité et ainsi consolider l'offre de train touristique pour le futur. Cet engagement rappelle une fois de plus tous les efforts que nous faisons pour favoriser l'utilisation du transport ferroviaire au Québec. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Ces investissements sont un formidable levier de développement économique et touristique pour Charlevoix et la Côte-de-Beaupré. Non seulement la somme de 4,2 M$ contribuera au succès de la saison 2024 du Train de Charlevoix, mais elle favorisera aussi le maintien de cet attrait touristique jusqu'en 2027. Cette période sera propice pour explorer de nouveaux marchés ferroviaires dans la région. »

Jonatan Julien, ministre responsable des Infrastructures et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Le Train de Charlevoix permet de découvrir de façon unique les paysages entre Québec et La Malbaie. Avec son itinéraire sillonnant les abords du fleuve Saint-Laurent, il offre des panoramas exceptionnels et en fait un moyen de transport inimitable. L'aide annoncée aujourd'hui soutiendra le développement de ce service ainsi que des retombées économiques importantes pour notre région. »

Michel Couturier, maire de La Malbaie

« La maintenance annuelle et les contrôles réguliers d'une voie ferrée de cette envergure requièrent des investissements importants. L'aide financière annoncée aujourd'hui est essentielle pour assurer la pérennité de ce joyau et pour réaliser notre vision d'une région connectée, prospère et respectueuse de son environnement. Ensemble, nous contribuons au rayonnement de Charlevoix tout en participant à la valorisation de ses infrastructures. »

David Blair, Président de Chemin de fer Charlevoix inc.

« Je veux remercier le gouvernement du Québec pour son support et sa confiance envers le milieu ferroviaire. Le geste d'aujourd'hui montre votre volonté de garder une expertise régionale vivante, je suis particulièrement fière de ce nouveau train qui nous permettra d'atteindre notre vision de pérennité. »

Nancy Belley, directrice générale de Réseau Charlevoix et du Chemin de fer Charlevoix inc.

Faits saillants

Depuis 2011, un train touristique circule entre Québec et La Malbaie . Son exploitation est assurée par Réseau Charlevoix, un organisme à but non lucratif.

. Son exploitation est assurée par Réseau Charlevoix, un organisme à but non lucratif. En juin 2023, le gouvernement du Québec a annoncé une aide de 3 M$ à Alstom pour tester sur le réseau de Chemin de fer de Charlevoix inc. pendant quelques mois le premier train de passagers en Amérique du Nord alimenté par de l'hydrogène vert.

