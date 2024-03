AVIS AUX MÉDIAS - LE MINISTRE VIRANI FERA UNE ANNONCE DE FINANCEMENT EN ONTARIO





OTTAWA, ON, le 11 mars 2024 /CNW/ - L'honorable Arif Virani, ministre de la Justice et procureur général du Canada, Julie Dabrusin, députée de Toronto Danforth et secrétaire parlementaire du ministre de l'environnement et du changement climatique et du ministre de l'énergie et des ressources naturelles, et Chantell Barker, directrice générale des Services juridiques aux Autochtones feront une annonce de financement visant à s'attaquer à la surreprésentation des Autochtones dans le système de justice au Canada.

Date : Le mardi 12 mars 2024



Heure : 10 h 15 (HE)



Lieu : Services juridiques aux Autochtones

211, rue Yonge, bureau 500

Toronto (Ontario)

