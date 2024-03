La Coalition Solidarité Montérégie renait pour rappeler au gouvernement l'importance d'agir rapidement face aux crises actuelles





BELOEIL, QC, le 11 mars 2024 /CNW/ - Des représentantes et des représentants de la Coalition Solidarité Montérégie se rassemblent aujourd'hui pour revendiquer une plus grande justice sociale et climatique.

Après une pause pandémique, la Coalition reprend du service en s'alliant un plus grand nombre d'organisations de la société civile. Alors que le gouvernement Legault demande à la population de changer d'attitude, la Coalition souhaite plutôt lui rappeler que la société ne se réduit pas au monde de l'économie et des affaires.

Le choix, pour tenir ce rassemblement, d'un lieu proche de la rivière Richelieu et de McMasterville n'est d'ailleurs pas anodin. Les déclarations et décisions du gouvernement Legault entourant l'installation d'une usine de batteries dans la région, notamment les plus récentes, témoignent de la volonté gouvernementale de limiter les lieux habituels d'expression démocratique. Dans le dossier Northvolt, c'est donc la Coalition qui lui demande de changer d'attitude. Le gouvernement doit dès maintenant mettre en place des mécanismes indépendants de consultation et d'information, comme le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE).

Le budget provincial sera déposé demain. La Coalition Solidarité Montérégie y voit également l'occasion pour le gouvernement de poser des gestes concrets en vue de mettre fin à la privatisation et à la tarification de nos services publics et sociaux. Elle demande également des investissements permettant une meilleure accessibilité au logement et un réinvestissement dans l'action communautaire autonome qui place la dignité humaine au centre des décisions. De plus, puisque le gouvernement a reconnu il y a 4 ans et demi l'urgence climatique, la Coalition lui demande maintenant d'agir. En effet, le gouvernement a maintenant la responsabilité de tout mettre en place pour protéger les populations des crises climatiques.

À propos de la Coalition Solidarité Montérégie

La Coalition Solidarité Montérégie est notamment formée d'organismes communautaires, d'organisations syndicales, de mouvements féministes, d'organismes de défenses des droits, de groupes environnementaux ou liés à l'urgence climatique. La Coalition revendique des engagements gouvernementaux pour des mesures de transition énergétique et écologique justes. Elle souhaite ainsi assurer aux personnes et aux communautés la possibilité de se développer et d'évoluer dans un environnement sain.

SOURCE Coalition Solidarité Montérégie

11 mars 2024 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :