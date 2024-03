Modification réglementaire - Montérégie, Estrie, Montréal, Laval, Laurentides, Lanaudière, Mauricie, Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches





Deux modifications réglementaires sur la pêche aux maskinongés dans les zones de pêche 7 et 8

QUÉBEC, le 11 mars 2024 /CNW/ - Le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) informe la population que la pêche hivernale aux maskinongés ne sera plus autorisée dans les zones de pêche 7 et 8 à compter de la saison de pêche 2024-2025. La pêche aux maskinongés fermera dorénavant au plus tard le 19 décembre dans ces deux zones de pêche.

De plus, la taille minimale légale de 111 centimètres (44 pouces) anciennement en vigueur dans le fleuve Saint-Laurent passera à 137 centimètres (54 pouces) et sera appliquée dans tous les autres plans d'eau des zones de pêche 7 et 8 à compter de la saison de pêche 2024-2025. Dans tous les plans d'eau des zones de pêche 7 et 8, sans exception, les maskinongés mesurant moins de 137 centimètres devront désormais être remis à l'eau. La taille minimale légale de 137 centimètres était déjà en vigueur dans le lac Saint-François (zone 8) et la rivière des Outaouais (zone 25).

Ces deux modifications réglementaires visent à augmenter la protection des maskinongés dans leur aire de distribution naturelle au Québec afin de maintenir la qualité de la pêche sportive à cette espèce en période estivale. Ces modifications visent également à simplifier la réglementation de pêche et à l'uniformiser avec celle des plans d'eau partagés avec l'Ontario.

Collaboration de la population

Le Ministère invite les citoyennes et les citoyens à poursuivre leur collaboration en nous partageant tout acte de braconnage ou action allant à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel en communiquant avec SOS Braconnage - Urgence faune sauvage par téléphone, au numéro sans frais 1 800 463-2191, ou par Internet. Ce service est gratuit et confidentiel.

SOURCE Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs

11 mars 2024 à 09:07

