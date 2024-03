Avis aux médias - La gouverneure générale visitera le Pepper Pod : centre de ressourcement des vétéranes





OTTAWA, ON, le 11 mars 2024 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Mary Simon, gouverneure générale et commandante en chef du Canada, visitera les installations du centre de ressourcement des vétéranes Pepper Pod, découvrira ses services et s'entretiendra avec des bénéficiaires soutenues par le centre.

À titre de commandante en chef du Canada, la gouverneure générale joue un rôle capital en reconnaissant l'importance des militaires canadiens au pays comme à l'étranger. La gouverneure générale offre soutien et encouragements aux membres et aux vétérans des Forces armées canadiennes.

Date : le mercredi 13 mars 2024

Heure : 13 h

Lieu : 35, chemin Nordik, Chelsea (Québec)

Notes à l'intention des médias :

Les représentants des médias qui souhaitent couvrir cet événement doivent se présenter au centre de ressourcement avant 12 h 45.

La visite est ouverte aux médias.

La discussion avec les anciennes combattantes est réservée aux photographes officiels.

Des photos de l'événement prises par le photographe officiel de la gouverneure générale seront fournies sur demande.

À propos de Pepper Pod

Le Pepper Pod est un centre de ressourcement qui sert, soutient et inspire les femmes de la communauté des anciennes combattantes canadiennes, dans le but de créer des groupes tissés serrés qui se soutiennent mutuellement. Le centre propose des programmes spécialement conçus pour les anciennes combattantes, leur donnant l'occasion de nouer des liens par le biais d'activités et d'événements.

Pour en savoir plus sur le Pepper Pod

