Déclaration du premier ministre à l'occasion du Jour du Commonwealth





OTTAWA, ON, le 11 mars 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du Jour du Commonwealth :

« En ce Jour du Commonwealth, nous nous joignons aux autres membres du Commonwealth du monde entier pour célébrer nos valeurs communes et progresser dans notre quête d'un avenir meilleur.

« Dans le cadre du Commonwealth, 56 pays répartis des Amériques à l'Europe en passant par l'Afrique et l'Asie abordent ensemble certains des enjeux les plus urgents du monde. Qu'il s'agisse de la démocratie et de la paix, des changements climatiques, de l'éducation ou du développement durable, les membres du Commonwealth travaillent ensemble, en s'appuyant sur la force de leur diversité, pour améliorer la vie de leurs citoyens. Ainsi, le thème de cette année est : 'Un avenir commun résilient : transformer notre richesse commune' (en anglais seulement).

« Devant les menaces toujours plus complexes pour la paix et la sécurité et pour l'économie mondiale, et face aux crises humanitaires qui sévissent, le Commonwealth - et ses valeurs - est plus nécessaire que jamais. Ensemble, nous pouvons relever les défis de demain, tout en veillant à ce que les nations, grandes et petites, aient une voix égale sur la scène mondiale.

« Parmi les contributions du Canada au Commonwealth figure l'Agence du Commonwealth pour l'enseignement, une organisation basée en Colombie-Britannique qui tire parti de l'innovation pour rendre l'éducation de grande qualité facilement accessible à travers le monde.

« Le Canada attend avec enthousiasme la 27e Réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth qui se tiendra à Apia, à Samoa, au mois d'octobre. Il s'agira de la première réunion présidée par Sa Majesté le roi Charles III en tant que chef du Commonwealth.

« Au nom du gouvernement du Canada, j'encourage les Canadiens à se renseigner sur le travail du Commonwealth et sur les partenariats que nous entretenons en vue de bâtir un avenir meilleur pour tout le monde. »

11 mars 2024 à 09:00

