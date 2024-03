MESSAGE DE SA MAJESTÉ LE ROI À L'OCCASION DU JOUR DU COMMONWEALTH





LONDON, le 11 mars 2024 /CNW/ - Le 75e anniversaire du Commonwealth est une occasion de réfléchir au parcours remarquable que notre grande famille de nations libres et indépendantes a réalisé depuis 1949.

L'année dernière, les Bahamas ont célébré le 50e anniversaire de leur indépendance, cette année, c'est la Grenade qui le fait, et l'année prochaine ce sera la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Chacun de ces jalons -- et bien d'autres encore -- représente la concrétisation d'innombrables aspirations et la réalisation d'un potentiel extraordinaire. La famille du Commonwealth continue de s'agrandir en accueillant de nouvelles nations, ce qui montre clairement que même si nous n'avons pas tous la même histoire, nous nourrissons des ambitions communes pour un avenir meilleur, et nous oeuvrons de concert pour renforcer notre capacité d'adaptation et faire face aux enjeux mondiaux.

Ce sont nos liens d'amitié qui font la solidité de notre regroupement de nations. Comme je l'ai dit auparavant, le Commonwealth est le câblage d'une maison, ses membres en sont l'énergie, et nos idées sont le courant qui circule à travers ces câbles. Que ce soit ensemble ou individuellement, nous gagnons en force lorsque nous échangeons nos perspectives et nos expériences, et lorsque nous mettons en commun les multiples solutions que nous avons trouvées pour relever les défis de notre époque. Cela est vrai tant à l'échelle des nations que sur le plan local.

Nous reconnaissons aujourd'hui que notre diversité est notre plus grande force. Le Commonwealth regroupe un tiers des personnes de la planète, des personnes issues de toutes les régions du monde, et dont les expériences, les connaissances et les aspirations sont très différentes les unes des autres. Mais peu importe où nous vivons, nous nous unissons face aux multiples défis de l'heure, qu'il s'agisse des changements climatiques, du déclin de la biodiversité ou des transformations sociales et économiques induites par les nouvelles technologies. Notre diversité fait en sorte que ces défis nous influencent différemment, et que nous en ressentons les effets de manière différente. Toutefois, la gravité de ces défis nous interpelle collectivement.

Cette réalité nous pousse à unir nos efforts pour comprendre nos points de vue respectifs, y compris les inégalités et les injustices qui persistent encore aujourd'hui. Nous devons trouver des moyens de guérir et de nous soutenir mutuellement dans la recherche de solutions. Je ne répéterai jamais assez que c'est en unissant nos forces que nous aurons les meilleures chances d'améliorer notre monde et la vie des gens qui l'habitent. En effet, au fil des ans, d'innombrables personnes à travers le Commonwealth ont été inspirées pour former leurs propres associations du Commonwealth, qu'il s'agisse d'avocats, de comptables, d'entreprises ou de réseaux professionnels, et bien d'autres encore. Ces associations accomplissent un travail essentiel, en partageant des connaissances professionnelles, des expériences et de l'expertise à travers les continents dans un souci d'amélioration des conditions de vie de tous.

Le Commonwealth porte une attention particulière à ses jeunes, qui représentent les deux tiers de sa population totale. Que ce soit au Kenya ou en Malaisie, au Vanuatu ou à la Dominique, à Malte ou au Canada, je ne cesse jamais de me laisser impressionner par la créativité, l'esprit d'innovation et la ténacité de nos jeunes, qui évoluent souvent dans des conditions particulièrement difficiles. Par leur dynamisme, ils sont en train de transformer les approches du développement, de révolutionner les technologies, de préserver et de restaurer la nature et, ils contribueront, je l'espère, à façonner et à assurer notre avenir collectif.

Ayant récemment célébré mon propre 75e anniversaire, je réfléchis avec émotion à la façon dont le Commonwealth a été une constante tout au long de ma vie -- une source inestimable de force, d'inspiration et de fierté. Ces dernières semaines, j'ai été profondément touché par vos encouragements aimables et attentionnés pour ma santé et en retour, je ne demande qu'à continuer à vous servir, au mieux de mes capacités, dans l'ensemble du Commonwealth. La conviction avec laquelle je vois nos efforts communs et le potentiel de nos peuples demeure aussi ferme et profonde que jamais. Je suis convaincu que nous continuerons à nous soutenir mutuellement au sein du Commonwealth alors que nous continuons à avancer ensemble sur nos parcours de vie.

