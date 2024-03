Globe est la première société philippine cotée en bourse à faire valider ses objectifs de carboneutralité par SBTi





MANILLE, Philippines, 11 mars 2024 /PRNewswire/ -- Globe est entré dans l'histoire en devenant la première société cotée en bourse aux Philippines à obtenir la validation et l'approbation de son initiative d'objectifs scientifiques à court terme et à zéro émission nette de gaz à effet de serre (GES) objectifs de réduction des émissions.

Ce jalon souligne l'engagement de Globe envers l'action climatique en alignant ses stratégies opérationnelles sur l'impératif mondial de limiter le réchauffement à 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels, conformément aux objectifs de l'Accord de Paris et de la campagne Race to Zero soutenue par l'ONU.

La validation des objectifs de Globe par le SBTi fait partie de l'intégration stratégique de la durabilité dans ses activités de base.

En juin 2021, Globe s'est positionné à l'avant-garde de la responsabilité environnementale des entreprises en s'engageant à atteindre l'ambition commerciale de 1,5 °C de la SBTi, devenant ainsi la première entreprise philippine à prendre un tel engagement.

Globe vise une réduction de 42 % des émissions absolues de GES de Scope 1 et 2 d'ici 2030, sur la base d'une base de référence de 2021, et une réduction de 25 % des émissions absolues de GES de Scope 3 au cours de la même période. À long terme, il s'est fixé un objectif encore plus ambitieux de réduction des émissions absolues de GES de Scopes 1, 2 et 3 de 90 % d'ici 2050 par rapport à 2021.

« En acquérant cette validation pour nos cibles, nous ne nous contentons pas d'adhérer à nos valeurs fondamentales de conduite responsable des affaires, nous traçons également une voie à suivre pour d'autres entreprises aux Philippines. Nous espérons pouvoir inspirer et catalyser un changement plus large vers des pratiques durables dans l'ensemble des industries, favorisant un avenir inclusif où le monde des affaires du pays prospère en harmonie avec la planète,a déclaré Yoly Crisanto, chef de la durabilité et de la communication d'entreprise, Globe Group.

La stratégie globale de Globe pour atteindre ses objectifs scientifiques implique un virage vers les énergies renouvelables, avec 27 sites déjà alimentés par des sources renouvelables et l'exploration de solutions énergétiques alternatives telles que les groupes électrogènes hybrides solaires et les panneaux solaires sur site.

Le déploiement par l'entreprise de plus de 9000 solutions de réseaux verts illustre encore son engagement à minimiser son empreinte environnementale. Ces avancées technologiques sont complétées par les initiatives de Globe visant à impliquer sa chaîne d'approvisionnement dans ses efforts de développement durable, notamment la mise en oeuvre d'un code d'éthique des fournisseurs et l'intégration de critères de développement durable dans les évaluations des fournisseurs.

Le parcours de développement durable de Globe met l'accent non seulement sur l'établissement d'objectifs ambitieux, mais aussi sur l'importance cruciale de la transparence et de la responsabilité. La société s'engage à publier régulièrement des informations sur ses progrès en matière de réduction des émissions, en respectant les critères et les recommandations du SBTi, en veillant à ce que son chemin vers la durabilité soit caractérisé par l'intégrité et un leadership d'entreprise exemplaire.

L'engagement de Globe à intégrer la durabilité dans ses activités illustre comment les réalisations des entreprises et la gérance environnementale peuvent coexister, établissant une norme pour les pratiques éthiques des entreprises face aux défis environnementaux mondiaux.

Pour en savoir plus sur Globe Sustainability, rendez-vous sur le site Web Global Sustainability et sur le rapport intégré annuel Globe.

