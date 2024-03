/R E P R I S E -- Décès de Mme Maureen Breau et de M. Isaac Brouillard Lessard - Reprise des audiences le 11 mars 2024/





QUÉBEC, le 8 mars 2024 /CNW/ - Le Bureau du coroner rappelle que les audiences publiques portant sur les décès de Mme Maureen Breau et de M. Isaac Brouillard Lessard reprendront du 11 au 15 mars et du 18 au 22 mars 2024 au palais de justice de Trois-Rivières (salle 201). L'enquête publique est présidée par la coroner Me Géhane Kamel. Elle est accompagnée du coroner et médecin Dr Marc Jalbert qui agit à titre d'assesseur. Me Pierre-Olivier Bilodeau, procureur aux enquêtes publiques, a été désigné pour assister Me Kamel. Il est lui-même assisté par Me Émilie Fay-Carlos. Les premières semaines d'audiences se sont déroulées du 12 au 15 février et du 19 au 23 février 2024.

Dates des audiences : du 11 au 15 mars et du 18 au 22 mars 2024 Heure : 8 h 30 Lieu : Palais de justice de Trois-Rivières, salle 201

(850, rue Hart, Trois-Rivières (Québec) G9A 1T9)

Pour assister aux audiences sur votre ordinateur ou votre appareil mobile (Microsoft Teams) :



Cliquez ici pour participer à la réunion

Pour assister aux audiences par téléphone (audio seulement):

+1 581-319-2194 (numéro payant)

(833) 450-1741 (numéro gratuit)

ID de conférence : 943?795?164 #

Remarques

Il est strictement interdit de prendre des photographies et des captures d'écran, de procéder à des enregistrements audiovisuels et de diffuser une audience en direct ou en différé.

Vous pouvez consulter la liste des témoins dans la section Calendrier des enquêtes publiques du site Internet du Bureau du coroner au www.coroner.gouv.qc.ca.

