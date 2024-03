La ministre Sonia Bélanger souligne la Semaine québécoise des popotes roulantes





QUÉBEC, le 11 mars 2024 /CNW/ - À l'occasion de la Semaine québécoise des popotes roulantes, qui se déroule du 10 au 16 mars 2024, la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, tient à souligner le rôle essentiel de ce service bénévole de livraison de repas à domicile dans la communauté.

Le thème de cette 19e Semaine québécoise des popotes roulantes est Bien plus que des repas! Les popotes roulantes : une communauté de soutien. Les popotes roulantes offrent partout au Québec la livraison de repas nutritifs, à coût abordable, à de nombreuses personnes aînées en perte d'autonomie. En plus de permettre à ces personnes d'avoir accès à une alimentation saine, le service offre un moyen de briser l'isolement et favorise le maintien à domicile. Également, il contribue à donner un peu de répit aux personnes proches aidantes, en les libérant de la tâche de la préparation des repas.

Citation :

« En cette Semaine québécoise des popotes roulantes, je tiens à souligner l'engagement de toutes les équipes qui prennent part à ce mouvement de solidarité et de générosité. La noble mission des popotes roulantes me touche beaucoup. En plus de promouvoir l'autonomie alimentaire et le droit à une saine alimentation, il est indéniable que les popotes roulantes nourrissent également le coeur et l'âme. La présence humaine et chaleureuse des bénévoles est d'un grand réconfort, autant pour les personnes aînées que pour les personnes proches aidantes. De plus, leur apport est important dans le maintien à domicile des aînés, une priorité pour notre gouvernement. »

Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

« Nous sommes très fières de souligner et de reconnaître le travail extraordinaire et essentiel que font les popotes roulantes au sein de leurs communautés. Le thème de cette année a été choisi afin de mettre en lumière non seulement les retombées immenses qu'elles ont au quotidien auprès des personnes aînées, mais également leur complémentarité auprès des partenaires qui oeuvrent aussi solidairement à créer un tissu social fort gardant au centre de leurs préoccupations leur bien-être. Les popotes roulantes, c'est en effet bien plus que des repas! C'est tout un mouvement de solidarité de gens travaillant avec coeur à leur mission de soutenir les personnes aînées dans leur choix de demeurer à la maison en toute dignité. »

Karine Robinette, directrice générale, Regroupement des popotes roulantes

Faits saillants :

La malnutrition ou la dénutrition chez les personnes aînées peut entraîner des conséquences graves pour la santé, d'où l'importance des programmes de soutien nutritionnel et de l'éducation pour améliorer l'accès à une alimentation saine.





Rappelons qu'en mai 2023, un soutien financier de plus de 10 millions $ a été annoncé afin de renforcer les services offerts par les popotes roulantes du Québec.

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur le service de popotes roulantes :

Regroupement des popotes roulantes du Québec

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé

11 mars 2024 à 06:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :