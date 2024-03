/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Hamilton/





HAMILTON, ON, le 8 mars 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Filomena Tassi, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario et députée de Hamilton-Ouest--Ancaster--Dundas, de Lisa Hepfner, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, et députée de Hamilton Mountain, de Chad Collins, député de Hamilton-Est--Stoney Creek, d'Andrea Horwath, mairesse de la Ville de Hamilton, et de Bryanne Smart, présidente du conseil d'administration du Centre de santé pour les Autochtones De dwa da dehs nye>s.

Date : Lundi 11 mars 2024



Heure : 10 h (HE)



Lieu : 785, avenue Britannia

Hamilton (Ontario) L8H 2B6

