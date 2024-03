Converge présente des résultats financiers records pour le 4e trimestre et l'exercice 2023





Le chiffre d'affaires brut1 de l'exercice 2023 s'est élevé à 4,0 G$

Le chiffre d'affaires brut a atteint 1 G$ pour un deuxième trimestre consécutif

TORONTO et GATINEAU, QC, le 10 mars 2024 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « la Société ») (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF) est heureuse de présenter ses résultats financiers pour les périodes de trois mois et l'exercice ayant pris fin le 31 décembre 2023. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Faits saillants du quatrième trimestre de 2023 (d'une année à l'autre, sauf indication contraire) :

Le chiffre d'affaires brut 1 s'est élevé à 1,08 G$, soit une augmentation de 121,9 millions de dollars ou 12,7 %;

s'est élevé à 1,08 G$, soit une augmentation de 121,9 millions de dollars ou 12,7 %; Croissance interne du chiffre d'affaires brut 1 de 10,9 % et croissance interne de la marge brute 1 de 5,7 %;

de 10,9 % et croissance interne de la marge brute de 5,7 %; Revenus de 651,1 millions de dollars, soit une augmentation de 10,2 millions de dollars;

Le bénéfice brut a augmenté de 7,5 % pour s'établir à 181,5 millions de dollars, ce qui représente une marge brute de 27,9 %;

Le BAIIA ajusté 1 a augmenté de 8,0 % pour s'établir à 46,5 millions de dollars;

a augmenté de 8,0 % pour s'établir à 46,5 millions de dollars; Résultat net de 4,8 millions de dollars, en hausse de 9,4 millions de dollars;

Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation étaient de 114,5 millions de dollars, soit une augmentation de 84,1 millions de dollars, comparativement à 30,4 millions de dollars lors de la période comparative de l'exercice précédent;

Réduction de la dette nette 1 de 52,0 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent et de 97,7 millions de dollars par rapport au T3 de l'exercice 2023, pour s'établir à 209,8 millions de dollars, ce qui représente un ratio 1 de levier financier de 1,23 au 31 décembre 2023;

de 52,0 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent et de 97,7 millions de dollars par rapport au T3 de l'exercice 2023, pour s'établir à 209,8 millions de dollars, ce qui représente un ratio de levier financier de 1,23 au 31 décembre 2023; L'arriéré dans le carnet de commandes de produits2 à la fin du quatrième trimestre de 2023 était de 412 millions de dollars, soit une diminution de 67 millions de dollars par rapport à la période comparative de l'exercice précédent.

Faits saillants de l'exercice 2023 (d'une année à l'autre, sauf indication contraire) :

Chiffre d'affaires brut 1 de 4,04 milliards de dollars au cours de l'année, en hausse par rapport à 3,09 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 30,6 %;

de 4,04 milliards de dollars au cours de l'année, en hausse par rapport à 3,09 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 30,6 %; Croissance interne du chiffre d'affaires brut 1 de 10,9 % et croissance interne de la marge brute de 8,1 %;

de 10,9 % et croissance interne de la marge brute de 8,1 %; Revenus de 2,71 milliards de dollars, en hausse par rapport à 2,16 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 25,0 %;

Profit brut de 702,9 millions de dollars, soit une augmentation de 27,6 % par rapport à 550,8 millions de dollars lors la période comparative de l'exercice précédent;

BAIIA ajusté 1 de 170,3 millions de dollars, en hausse de 27,4 millions de dollars (19,2 %) par rapport à l'exercice précédent;

de 170,3 millions de dollars, en hausse de 27,4 millions de dollars (19,2 %) par rapport à l'exercice précédent; Les flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation s'élevaient à 229,5 millions de dollars, soit une augmentation de 188,0 millions de dollars;

Rachat de 5,3 millions d'actions pour un placement total de 17,3 millions de dollars.

« Nous amorçons 2024 en profitant d'un élan considérable de notre pipeline, propulsé par la demande de modernisation des systèmes existants et de solutions de pointe axées sur le client, et par un grand intérêt croissant pour les solutions d'intelligence artificielle (IA) », a déclaré Shaun Maine, chef de la direction du groupe. « Nous sommes en excellente position - sur les plans stratégique, opérationnel et financier - pour tirer parti de ces conditions favorables afin de stimuler la croissance de l'industrie et de continuer à améliorer notre profil de marge, renforcer notre visibilité, et tirer parti de nos capacités à générer des liquidités au profit de nos actionnaires. »

_______________________________________ 1 Il s'agit d'une mesure non conforme aux IFRS (y compris le ratio non conforme aux IFRS). Ce n'est pas une mesure reconnue, définie ou normalisée en vertu des IFRS. Consultez la section « Mesures financières non conformes aux IFRS » du présent communiqué pour connaître les définitions, les utilisations et un rapprochement des mesures financières historiques non conformes aux IFRS et des mesures financières conformes aux IFRS les plus directement comparables. 2 Le carnet de commandes est calculé en fonction des bons de commande reçus de clients qui n'ont pas encore été livrés à la fin de l'exercice pour le Canada et les États-Unis.

Sommaire financier

(en milliers de dollars,

sauf les montants par action) T4 2023 T4 2022

EXERCICE

2023 EXERCICE

2022 Chiffre d'affaires brut 1 078 663 956 803

4 037 901 3 090 981 Revenus 651 090 640 927

2 705 207 2 164 647 Profit brut 181 529 168 916

702 880 550 768 Profit brut % 27,9 % 26,4 %

26,0 % 25,4 % BAIIA ajusté 46 505 43 064

170 294 142 868

Après la clôture du trimestre

Le 5 mars 2024, le Conseil a déclaré un dividende trimestriel de 0,01 $ par action ordinaire (payable le 26 mars 2024) aux actionnaires inscrits à la clôture des marchés le 12 mars 2024.

Perspectives financières

Converge fournit les prévisions suivantes pour la période de trois mois close le 31 mars 2024 (T1 2024) et l'exercice 2024 :



T1 2024

Résultats prévus Exercice 2024

Résultats prévus Profit brut 170 millions de dollars-

178 millions de dollars 735 millions de dollars-

760 millions de dollars BAIIA ajusté 40 millions de dollars-

44 millions de dollars 185 millions de dollars-

198 millions de dollars

Détails relatifs à la conférence téléphonique :

Date : Mercredi 6 mars 2024

Heure : 8 h, heure normale de l'Est

Lien vers la webdiffusion pour les participants :

Lien vers la webdiffusion - https://app.webinar.net/qvbWB9Znmdx

Détails sur les numéros à composer par les participants, avec l'aide de l'opérateur :

Numéro d'identification de la conférence : 48044078

Toronto : 416 764-8609

Numéro sans frais en Amérique du Nord : 888 390-0605



Numéros sans frais internationaux :

Allemagne : 08007240293Irlande : 1800939111

Espagne : 900834776

Suisse : 0800312635

Royaume-Uni : 08006522435

Vous pouvez vous inscrire et entrer votre numéro de téléphone pour recevoir un appel automatisé instantané au https://emportal.ink/4bgx1AU .

Écoute de l'enregistrement :

Lien vers la webdiffusion - https://app.webinar.net/qvbWB9Znmdx

Toronto : 416 764-8677

Numéro sans frais en Amérique du Nord : 1 888 390-0541

Code de relecture : 044078 #

Date d'expiration : 13 mars 2024

Veuillez vous connecter au moins 15 minutes avant le début de la conférence téléphonique afin de disposer de suffisamment de temps pour tout téléchargement de logiciel pouvant être nécessaire pour accéder à la webdiffusion. La webdiffusion en direct ainsi que les diapositives accompagnant la présentation et l'archive de la conférence téléphonique et de la webdiffusion seront accessibles sur le site Web de la Société à l'adresse https://convergetp.com/investor-relations/ .

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services qui vise à offrir des solutions de premier plan. L'approche de solution globale de Converge offre des services d'analyse avancée, d'intelligence artificielle (IA), de modernisation des applications, de plateformes infonuagiques, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de milieu de travail numérique à des clients de différents secteurs. Les solutions de la Société s'appuient sur l'expertise en matière de services-conseils, de mise en oeuvre et de services gérés de tous les principaux fournisseurs de TI sur le marché. Cette approche à multiples facettes permet à Converge de répondre aux exigences commerciales et technologiques propres à chacun des clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez le site convergetp.com.

Sommaire des états consolidés de la situation financière

(exprimé en milliers de dollars canadiens)



31 décembre 2023 31 décembre 2022 Actifs





Actifs courants







Trésorerie

169 872 $ 159 890 $

Liquidités soumises à restrictions

547 5 230

Créances clients et autres débiteurs

814 231 781 683

Stocks

73 166 158 430

Charges payées d'avance et autres actifs

26 528 23 046





1 084 344 1 128 279 Actifs non courants







Autres actifs

53 579 4 646

Immobilisations corporelles et actifs au titre des droits

d'utilisation, montant net

75 488 88 352

Immobilisations incorporelles, montant net

375 181 463 751

Goodwill

564 770 563 848 Total de l'actif

2 153 362 $ 2 248 876 $









Passifs





Passifs courants







Dettes fournisseurs et autres créditeurs

913 994 $ 824 924 $

Autres passifs financiers

54 095 123 932

Produits différés et autres passifs

59 325 60 210

Emprunts

1 664 421 728

Impôt sur le résultat exigible

9 286 7 112





1 038 364 1 437 906 Passifs non courants







Autres passifs financiers

57 668 77 183

Emprunts

378 007 -

Passifs d'impôts reportés

67 168 102 977 Total du passif

1 541 207 $ 1 618 066 $









Capitaux propres







Actions ordinaires

599 434 595,019

Surplus d'apport

10 970 7,919

Droits d'échange

- 1,705

Cumul des autres éléments du résultat global

3 963 13,708

Déficit

(28 167) (18,441) Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires

de Converge

586 200 599 910 Participation ne donnant pas le contrôle

25 955 30 900



612 155 630 810 Total du passif et des capitaux propres

2 153 362 $ 2 248 876 $

Sommaire des états consolidés du résultat et du résultat global

(en milliers de dollars canadiens)



Trimestre clos le

31 décembre

Période de 12 mois close le

31 décembre

2023 2022 2023 2022

















Revenus















Produit 490 948 $ 507 630 $ 2 098 880 $ 1 700 667 $ Services 160 142

133 297

606 327

463 980

Total des revenus 651 090

640 927

2 705 207

2 164 647

Coût des ventes 469 561

472 011

2 002 327

1 613 879

Profit brut 181 529

168 916

702 880

550 768

Frais généraux, frais de vente

et frais d'administration 137 451

126 377

541 118

413 644

Résultat avant les éléments suivants 44 078

42 539

161 762

137 124

Amortissement 29 212

20 363

111 451

75 114

Charges financières, montant net 10 355

9 062

41 225

19 860

Acquisition, intégration, restructuration et autres 2 679

4 621

13 648

24 113

Variation de la juste valeur de la contrepartie

éventuelle 5 464

14 033

14 673

14 033

Charge de rémunération fondée sur des actions 954

1 422

3 692

5 594

Autres (produits) charges, nets (132)

2 057

(4 362)

(20 375)

Bénéfice (perte) avant impôt sur les bénéfices (4 454)

(9 019)

(18 565)

18 785

Recouvrement d'impôt (9 235)

(4 363)

(12 172)

(4 059)

Bénéfice net (perte nette) 4 781 $ (4 656) $ (6 393) $ 22 844 $ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux :















Actionnaires de Converge 5 861

(3 528)

(1 448)

27 283

Participation ne donnant pas le contrôle (1 080)

1 128)

(4 945)

(4 439)



4 781 $ (4 656) $ (6 393) $ 22 844 $ Autres éléments du revenu global (perte globale)







Gain (perte) de change lié à la conversion

des établissements à l'étranger 916

14 238

(9 745)

13 379

Revenu global (perte globale) 5 697 $ 9 582 $ (16 138) $ 36 223 $ Revenu global (perte globale) attribuable aux :















Actionnaires de Converge 6 777

10 710

(11 193)

40 662

Participation ne donnant pas le contrôle (1 080)

(1 128)

(4 945)

(4 439)



5 697

9 582

(16 138)

36 223



















BAIIA ajusté 46 505 $ 43 064 $ 170 294 $ 142 868 $ BAIIA ajusté exprimé en pourcentage du profit brut 25,6 %

25,5 % 24,2 %

25,9 %

BAIIA ajusté en pourcentage des produits nets 7,1 %

6,7 % 6,3 %

6,6 %





















Sommaire des états consolidés des flux de trésorerie

(en milliers de dollars canadiens)







Pour le trimestre

clos le 31 décembre Pour la période de

12 mois close le

31 décembre





2023

2022

2023

2022



















Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation

















Bénéfice net (perte nette)



4 781 $

(4 656) $

(6 393) $

22 844 $ Ajustements pour rapprocher le bénéfice net (perte

nette) et la trésorerie des activités d'exploitation

















Amortissement



31 639

21 994

119 983

80 065 Pertes (gains) de change latents



(4)

951

(2 822)

(19 581) Charge de rémunération fondée sur des actions



954

1 422

3 692

5 594 Charges financières, montant net



10 355

9 062

41 225

19 860 Perte (profit) sur la vente d'immobilisations

corporelles



335

-

(263)

- Variation de la juste valeur de la contrepartie

éventuelle



5 464

14 033

14 673

14 033 Recouvrement d'impôt



(9 235)

(4 363)

(12 172)

(4 059)





44 289

38 443

157 923

118 756 Variation des éléments hors trésorerie

du fonds de roulement



71 888

(6 268)

90 746

(56 463)





116 177

32 175

248 669

62 293 Impôts sur les bénéfices payés



(1 696)

(1 780)

(19 129)

(20 707) Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation



114 481

30 395

229 540

41 586



















Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

















Achat de biens immobiliers, d'équipement et d'actifs

incorporels



(2 038)

(5 131)

(10 828)

(23 942) Produit de la sortie d'immobilisations corporelles



7

475

3 756

299 Paiement d'une contrepartie différée et éventuelle



(1 238)

(4 521)

(65 887)

(21 636) Paiement du passif lié aux parts des actionnaires

sans contrôle



-

-

(30 967)

- Regroupements d'entreprises, moins la trésorerie acquise



-

(64 466)

-

(418 147) Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement



(3 269)

(73 643)

(103 926)

(463 426)



















Flux de trésorerie liés aux activités de financement

















Transferts des (aux) liquidités soumises à restrictions



2 615

(39)

4 683

(4 411) Intérêts payés



(7 938)

(6 022)

(33 724)

(10 309) Dividendes versés



(2 042)

4

(6 156)

(1 084) Paiements d'obligations locatives



(5 427)

(3 796)

(20 626)

(12 290) Rachat d'actions ordinaires



(2 094)

(9 461)

(17 388)

(40 000) Remboursement de billets à payer



(40)

(40)

(159)

(236) Produit net (remboursement) tiré des emprunts



(29 882)

46 734

(40 475)

404 640 Trésorerie liée aux activités de financement



(44 808)

27 380

(113 845)

336 310



















Variation nette de la trésorerie pour la période



66 404

(15 868)

11 769

(85 530) Incidence du change sur la trésorerie



(1 753)

3 529

(1 787)

(2 773) Trésorerie au début de la période



105 221

172 229

159 890

248 193 Trésorerie à la fin de la période 169 872 $

159 890 $

169 872 $

159 890 $

Mesures financières non conformes aux IFRS

Le présent communiqué de presse fait référence à certains indicateurs de rendement, notamment le BAIIA ajusté, le profit brut, le chiffre d'affaires brut, la croissance interne du chiffre d'affaires brut et la dette nette, qui n'ont pas de définition normalisée selon les IFRS et pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. La direction estime que ces mesures sont utiles à la plupart des actionnaires, des créanciers et des autres parties prenantes pour analyser les résultats d'exploitation de la Société et mettre en lumière les tendances de ses activités de base qui pourraient autrement être plus difficiles à cerner en se fiant uniquement aux mesures financières conformes aux IFRS. De plus, la Société croit que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties intéressées utilisent fréquemment des mesures non conformes aux IFRS pour évaluer les émetteurs.

La direction utilise aussi des mesures non conformes aux IFRS afin de faciliter les comparaisons du rendement entre deux périodes, de préparer le budget d'exploitation annuel et d'évaluer sa capacité de s'acquitter de ses dépenses d'investissement et de satisfaire à ses besoins en fonds de roulement. Ces mesures financières non conformes aux IFRS ne doivent pas être considérées comme un substitut au résultat consolidé ou à toute autre mesure de la performance conforme aux IFRS. Les investisseurs sont encouragés à examiner les états financiers et les informations de la Société dans leur totalité et ne doivent pas se fier outre mesure aux mesures non conformes aux IFRS et doivent les considérer conjointement avec les mesures financières conformes aux IFRS les plus comparables.

Veuillez consulter les rubriques « Mesures financières non conformes aux IFRS et mesures financières supplémentaires » et « Sommaire des résultats financiers consolidés » dans le plus récent rapport de gestion de la Société, qui est disponible dans le profil de la Société sur SEDAR+, à l'adresse www.sedarplus.ca, pour obtenir de plus amples renseignements sur certaines mesures non conformes aux IFRS, dont les renseignements sont incorporés par renvoi dans le présent document.

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté représente le bénéfice net ajusté pour exclure l'amortissement, la dépréciation, les charges d'intérêts et les charges financières nettes, les gains et pertes de change, les autres charges et produits, les charges de rémunération fondées sur les actions, les charges d'impôt, la variation de la juste valeur de la contrepartie éventuelle et les charges d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres. Les coûts d'acquisition et de transaction comprennent principalement la rémunération liée à l'acquisition liée à l'emploi continu d'actionnaires préexistants de l'acquéreur qui ne sont pas inclus dans la contrepartie totale de l'achat et les honoraires professionnels. Les coûts d'intégration comprennent principalement les honoraires professionnels liés à l'intégration des acquisitions effectuées. Les coûts de restructuration représentent principalement les coûts de départ des employés en raison des synergies créées par les acquisitions et les changements organisationnels. La mesure NIIF la plus directement comparable au BAIIA ajusté présenté dans les états financiers de la Société est le revenu net (perte nette) avant les impôts.

La définition du BAIIA ajusté que donne la Société est probablement différente de celle qu'utilisent d'autres sociétés et la comparaison pourrait donc être limitée. Le BAIIA ajusté ne doit pas être considéré distinctement des mesures préparées conformément aux IFRS ou s'y substituer.

La Société a rapproché le BAIIA ajusté avec la mesure financière IFRS la plus comparable, comme suit :







Pour le trimestre clos le

31 décembre Pour la période de 12 mois close le

31 décembre



2023 2022 2023 2022

Bénéfice (perte) net avant impôt

(4 454) $ (9 019) $ (18 565) $ 18 785 $

Charges financières, montant net

10 355 9 062 41 225 19 860

Charge de rémunération fondée sur des actions

954 1 422 3 692 5 594

Amortissement

29 212 20 363 111 451 75 114

Amortissement inclus dans le coût des ventes

2 427 1 631 8 532 4 950

Autres (produits) charges

(132) 951 (4 362) (19 581)

Variation de la juste valeur de la contrepartie

éventuelle

5 464 14 033 14 673 14 033

Acquisition, intégration, restructuration et autres

2 679 4 621 13 648 24 113

BAIIA ajusté

46 505 $ 43 064 $ 170 294 $ 142 868 $















BAIIA ajusté en pourcentage du profit brut1

La Société estime que le BAIIA ajusté exprimé en pourcentage de la marge brute est une mesure utile de l'efficience et de la rentabilité opérationnelles de la Société. Il est calculé en divisant le BAIIA ajusté par la marge brute.

BAIIA ajusté en pourcentage des produits nets1

La Société estime que le BAIIA ajusté exprimé en pourcentage des produits est une mesure utile de l'efficience et de la rentabilité de l'exploitation de la Société. Il est calculé en divisant le BAIIA ajusté par les produits.

Bénéfice net ajusté (perte) et bénéfice par action ajusté (« BPA ajusté »)1

Le bénéfice net ajusté représente le bénéfice net ajusté pour exclure les charges d'acquisition, d'intégration, de restructuration et autres, la variation de la juste valeur de la contrepartie éventuelle, l'amortissement des actifs incorporels acquis, les gains/pertes de change non réalisés et la rémunération fondée sur les actions. La Société croit que le résultat net ajusté est une mesure plus utile que le résultat net puisqu'il exclut l'incidence d'éléments hors trésorerie ou non récurrents qui ne reflètent pas le rendement des activités sous-jacentes de Converge. Le résultat ajusté par action est calculé en divisant le résultat net ajusté par le nombre moyen pondéré d'actions en circulation, de base et dilué. La mesure IFRS la plus directement comparable au bénéfice net ajusté présenté dans les états financiers de la Société est le bénéfice net (perte) et le bénéfice net (perte) par action.

Ratio de levier

La Société définit le ratio de levier comme étant la dette nette (emprunts courants et non courants moins les liquidités) divisée par le BAIIA ajusté pour les douze derniers mois.

La Société a fourni un rapprochement de la mesure financière IFRS la plus comparable comme suit :



Pour le trimestre clos

le 31 décembre Pour la période de 12 mois

close le 31 décembre

2023 2022 2023 2022 Bénéfice net (perte nette) 4 781 $ (4 656) $ (6 393) $ 22 844 $ Acquisition, intégration, restructuration et autres 2 679 4 621 13 648 24 113 Variation de la juste valeur de la contrepartie

éventuelle 5 464 14 033 14 673 14 033 Amortissement des biens incorporels 24 468 16 502 87 259 59 549 Gain (perte) de change (132) 951 (4 480) (19 581) Rémunération fondée sur des actions 954 1 422 3 692 5 594 Bénéfice net ajusté 38 214 $ 32 873 $ 108 399 $ 106 552 $ BPA ajusté - de base 0,19 0,16 0,53 0,50

Chiffre d'affaires brut et chiffre d'affaires brut pour la croissance interne

Le chiffre d'affaires brut, une mesure non conforme aux IFRS, correspond au montant brut facturé aux clients, ajusté pour tenir compte des montants différés ou courus. La Société est d'avis que le chiffre d'affaires brut est une mesure financière de rechange utile aux revenus nets, une mesure conforme aux IFRS, étant donné qu'il reflète mieux les fluctuations de volumes que les revenus nets. Selon les directives applicables de la norme IFRS 15 « principal par rapport à l'agent », le principal enregistre les revenus sur une base brute et l'agent enregistre la commission sur une base nette. Dans les transactions où Converge agit à titre d'agent entre le client et le fournisseur, le revenu net est calculé en réduisant le chiffre d'affaires brut par le montant du coût de vente.

La Société a fourni un rapprochement du chiffre d'affaires brut et du revenu net, qui est la mesure financière des IFRS la plus comparable, comme suit :



Pour le trimestre

clos le 31 décembre Pour la période de 12 mois

close le 31 décembre

2023 2022 2023 2022 Produit 719 974 $ 638 261 $ 2 747 359 $ 2 057 477 $ Services gérés 40 966 36 244 165 512 138 176 Services de tiers et services

professionnels 317 723 282 298 1 125 030 895 328 Chiffre d'affaires brut 1 078 663 $ 956 803 $ 4 037 901 $ 3 090 981 $ Moins : ajustement au titre de

transactions commerciales

effectuées en tant qu'agent 427 573 315 876 1 332 694 926 334 Revenus 651 090 $ 640 927 $ 2 705 207 $ 2 164 647 $

Croissance interne

La Société mesure la croissance interne au niveau du chiffre d'affaires brut et du profit brut, et inclut les contributions au titre de la participation de Converge pour la période en cours et les périodes comparatives. Pour calculer la croissance interne, la Société déduit donc le chiffre d'affaires brut et le profit brut générés par toutes les périodes antérieures correspondantes comparables précédant la ou les acquisitions de la ou des périodes de déclaration en cours incluses dans les résultats consolidés.

La croissance interne du chiffre d'affaires brut est calculée en déduisant le chiffre d'affaires brut de la période précédente du chiffre d'affaires brut de la période en cours pour le même portefeuille de sociétés. Le pourcentage de croissance interne du chiffre d'affaires brut est calculé en divisant la croissance interne par le chiffre d'affaires brut présenté à la période précédente.

Le tableau suivant calcule la croissance interne du chiffre d'affaires brut pour le trimestre et les douze mois clos le 31 décembre 2023 :



Pour le trimestre

clos le 31 décembre Pour la période de 12 mois

close le 31 décembre

2023 2022 2023 2022 Chiffre d'affaires brut 1 078 663 956 803 4 037 901 3 090 981 Moins : chiffre d'affaires brut des sociétés non

détenues au cours de la période comparative 17 286 310 996 611 045 945 777 Chiffre d'affaires brut des sociétés détenues

au cours de la période comparative 1 061 377 645 807 3 426 856 2 145 204 Chiffre d'affaires brut de la période

précédente 956 803 642 151 3 090 981 1 974 790 Croissance interne - en dollars 104 574 3 656 335 875 170 414 Croissance interne - en pourcentage 10,9 % 0,6 % 10,9 % 8,6 %

La croissance interne de la marge brute est calculée en soustrayant la marge brute de la période précédente, comme présentée dans les documents publics de la Société, de la marge brute de la période considérée pour le même portefeuille d'entreprises. Le pourcentage de croissance interne de la marge brute est calculé en divisant la croissance interne par la marge brute présentée à la période précédente.



Pour le trimestre

clos le 31 décembre Pour la période de 12 mois

close le 31 décembre

2023 2022 2023 2022 Profit brut 181 529 168 916 702 880 550 768 Moins : profit brut des sociétés non détenues

au cours de la période comparative 3 032 51 286 107 295 168 828 Marge brute des sociétés détenues

au cours de la période comparative 178 497 117 630 595 585 381 940 Marge brute de la période précédente 168 916 115 893 550 767 345 704 Croissance interne - en dollars 9 581 1 737 44 818 36 236 Croissance interne - en pourcentage 5,7 % 1,5 % 8,1 % 10,5 %

Information prospective

Ce communiqué contient certains « renseignements prospectifs » et « énoncés prospectifs » (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable à Converge et à ses activités. Tout énoncé qui comporte des discussions sur les prévisions, les attentes, les croyances, les plans, les projections, les objectifs, les hypothèses, les événements ou le rendement futurs se reconnaît souvent, mais pas toujours, à l'emploi d'expressions comme « s'attendre à », « ne pas s'attendre à », « est attendu », « anticiper » ou « ne pas anticiper », « planifier », « budget », « prévoir », « estimer », « croire » ou « avoir l'intention » ou des variantes de ces mots et ces expressions, ou à l'affirmation selon laquelle certaines actions, certains événements ou certains résultats « peuvent » ou « pourraient », ou « pourront » se produire ou être atteints. Ces expressions ne constituent pas des énoncés de faits historiques et peuvent être des énoncés prospectifs.

Plus précisément, les déclarations concernant les prévisions de Converge en matière de bénéfice brut et de BAIIA ajusté, les attentes en matière de résultats futurs, le rendement, les perspectives, les marchés sur lesquels elle exerce ses activités ou toute intention concernant ses stratégies d'affaires et d'acquisition sont considérés comme des informations prospectives. Ce qui précède démontre les objectifs de Converge, qui ne sont pas des prévisions ou des estimations de sa situation financière, mais qui sont fondés sur la mise en oeuvre de ses objectifs stratégiques, de ses perspectives de croissance et de ses initiatives de croissance. Les informations prospectives, y compris les évaluations et les perspectives de la direction concernant le bénéfice brut et le BAIIA ajusté, sont fondées sur les opinions, les estimations et les hypothèses de la direction, notamment, sans toutefois s'y limiter : (i) que les résultats d'exploitation de Converge se poursuivent comme prévu (ii) que la Société continue d'exécuter efficacement ses principales priorités de croissance stratégique (iii) que la Société continue de conserver et d'accroître sa clientèle actuelle et sa part de marché (iv) que la Société soit en mesure de tirer parti des perspectives et des occasions futures, et de réaliser des synergies, y compris en ce qui concerne les acquisitions (v) qu'il n'y ait pas de changements dans les questions législatives ou réglementaires qui pourraient avoir une incidence négative sur les activités de la Société (vi) que les lois fiscales actuelles demeurent en vigueur et ne soient pas modifiées de manière significative (vii) que les conditions économiques demeurent relativement stables tout au long de la période (viii) que les secteurs dans lesquels Converge exerce ses activités continuent de croître conformément à l'expérience passée, et (ix) dans les hypothèses décrites sous la rubrique « À propos des informations prospectives » dans le rapport de gestion de la Société pour le trimestre et les neuf mois clos le 31 décembre 2023. Bien que ces opinions, estimations et hypothèses soient considérées par la Société comme étant appropriées et raisonnables dans les circonstances à la date du présent communiqué de presse, elles sont sujettes à des risques, incertitudes, hypothèses et autres facteurs connus et inconnus qui pourraient entraîner des résultats réels, des niveaux d'activité, de rendement ou de réalisations sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par de telles informations prospectives.

Les informations prospectives, y compris la réalisation des objectifs de bénéfice brut et de BAIIA ajusté énoncés ci-dessus, sont soumises à des risques importants, notamment, sans toutefois s'y limiter : la possibilité que la Société ne soit pas en mesure d'exécuter efficacement ses principales priorités stratégiques de croissance, y compris en ce qui concerne les acquisitions; la possibilité que la Société ne soit pas en mesure de conserver et d'accroître sa clientèle actuelle et sa part de marché; des risques liés à la situation commerciale et financière de la Société; la possibilité que la Société ne soit pas en mesure de prédire avec précision son taux de croissance et sa rentabilité; des risques liés à l'incertitude économique et politique; des risques liés à l'impôt sur le revenu; et des facteurs de risque examinés plus en détail dans la section « Facteurs de risque » du formulaire d'information annuel le plus récent de la Société et sous la rubrique « Risques et incertitudes », accessible dans le rapport de gestion le plus récent de la Société, tous deux étant disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca. Bon nombre de ces risques sont indépendants de la volonté de la Société.

Si l'un de ces risques ou l'une de ses incertitudes se concrétise, ou si les opinions, les estimations ou les hypothèses qui sous-tendent les informations prospectives s'avèrent inexactes, les résultats réels ou les événements futurs pourraient varier considérablement par rapport à ceux prévus dans les informations prospectives. Bien que la Société ait tenté de cerner d'importants facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux contenus dans les informations prospectives, il peut exister d'autres facteurs de risque dont la Société n'a actuellement pas connaissance, ou que la Société considère comme non significatifs, et qui pourraient également faire en sorte que les résultats réels ou les événements futurs diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans ces informations prospectives.

Bien que la Société fonde ces déclarations prospectives sur des hypothèses qu'elle juge raisonnables lors de leur formulation, la Société avertit les investisseurs que les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de rendement futur et que ses résultats d'exploitation réels, sa situation financière et ses liquidités, ainsi que le développement du secteur dans lequel elle exerce ses activités, peuvent différer sensiblement par rapport aux informations qui sont énoncées ou suggérées dans les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse. En outre, même si les résultats d'exploitation, la situation financière et les liquidités de la Société, ainsi que le développement du secteur dans laquelle elle exerce ses activités, sont conformes aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué, ces résultats ou développements peuvent ne pas être révélateurs des résultats ou développements ayant lieu au cours de périodes subséquentes.

La Société ne peut garantir que ces énoncés s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient être sensiblement différents de ceux prévus dans les énoncés. Aucune déclaration prospective ne constitue une garantie de résultats futurs. Par conséquent, vous ne devez pas accorder une confiance excessive aux informations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date à laquelle elles ont été formulées. Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué représentent les attentes de la Société à la date indiquée aux présentes et sont susceptibles d'être modifiées après cette date. Toutefois, la Société décline toute intention, toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ou de réviser toute information prospective ou d'annoncer publiquement les résultats de toute révision de ces déclarations, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres événements, sauf si la législation applicable en matière de valeurs mobilières l'exige. Les comparaisons des résultats pour les périodes actuelles et antérieures ne visent pas à exprimer des tendances futures ou des indications de rendement futur, à moins qu'elles ne soient expressément exprimées comme telles, et ne doivent être considérées que comme des données historiques.

Toutes les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont expressément qualifiées par les mises en garde qui précèdent.

SOURCE Converge Technology Solutions Corp.

11 mars 2024 à 00:29

Communiqué envoyé leet diffusé par :