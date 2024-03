/R E P R I S E -- Annonce concernant la création de logements abordables pour des personnes vivant avec un trouble de santé mentale à Montréal/

Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal et l'organisme le Mûrier, invitent les représentantes et les représentants des médias à l'inauguration des Habitations des Papillons....

Alors que le gouvernement du Québec s'apprête à dévoiler son budget 2024-2025, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) s'attend à des mesures concrètes pour répondre aux préoccupations les plus pressantes des Québécois et...