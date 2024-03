Déclaration de la ministre Khera à l'occasion du premier jour du ramadan





Le gouvernement du Canada fait une déclaration pour souligner le début du mois du ramadan

OTTAWA, ON, le 10 mars 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, au coucher du soleil, les musulmans et les musulmanes au Canada et ailleurs dans le monde soulignent le début du ramadan. Durant ce mois sacré de prière et de réflexion, les personnes musulmanes observent quotidiennement le jeûne du lever au coucher du soleil, lequel est interrompu par l'iftar, un repas qu'elles partagent en soirée avec leur famille et leurs proches. Le ramadan offre l'occasion de donner aux personnes les plus vulnérables et de se concentrer sur les valeurs de compassion, de générosité, d'empathie et de gratitude. C'est aussi un mois de réflexion profonde et d'abnégation.

Le ramadan est aussi l'occasion de nous rappeler notre engagement collectif et notre devoir de défendre les valeurs de la coexistence pacifique et de faire face à la haine, partout et à tout moment. L'islamophobie et toutes les formes de haine et de discrimination n'ont pas leur place au Canada. Tout le monde doit se sentir en sécurité, peu importe sa façon de prier ou son lieu de culte.

En plus d'être au coeur de l'identité canadienne, la diversité est notre plus grande force. Le gouvernement du Canada reconnaît l'apport inestimable des communautés musulmanes au pays. Leur engagement en faveur de la justice sociale, de l'éducation, de la prospérité économique et de la recherche, entre autres, est une source d'inspiration pour toute la population.

Je souhaite paix et bonheur à toutes les personnes qui observent le ramadan.

Ramadan Mubarak.

10 mars 2024 à 09:05

