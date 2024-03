Déclaration du premier ministre à l'occasion du ramadan





OTTAWA, ON, le 10 mars 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du ramadan :

« Ce soir, au coucher du soleil, les communautés musulmanes du Canada et du monde entier marqueront le début du ramadan.

« Au cours des prochaines semaines, familles et amis se réuniront pour prier et redonner aux autres en faisant preuve de gentillesse et de générosité. Au coucher du soleil, ils se réuniront pour l'iftar, le repas traditionnel partagé après une longue journée de jeûne. Peu importe où il est observé, le ramadan est l'occasion d'honorer les valeurs de la compassion, de la gratitude et de la famille.

« Pour nous tous, c'est aussi l'occasion de reconnaître les contributions inestimables que les Canadiens musulmans ont apportées et continuent d'apporter à notre pays. Près de 1,8 million de musulmans vivent au Canada et rendent notre pays plus prospère.

« Cette année, le mois béni arrive à un moment particulièrement difficile, alors que la crise humanitaire à Gaza se poursuit. Le Canada réitère son appel en faveur d'un cessez-le-feu durable à Gaza et d'un accès sûr et sans entrave à l'aide humanitaire pour les civils.

« Tandis que les communautés musulmanes observent le ramadan avec bonté et compassion, cette occasion nous rappelle notre devoir collectif de nous opposer à l'islamophobie, au racisme et à la haine sous toutes leurs formes, en tout temps et en tout lieu.

« Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite aux communautés musulmanes de tout le pays un ramadan béni et paisible.

« ????? ?????

« Ramadan Mubarak. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

10 mars 2024 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :