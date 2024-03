Alléger la recharge : Le système de gestion de câbles EZLift de FLO améliore l'accessibilité de la recharge rapide pour les électromobilistes





QUEBEC CITY, le 9 mars 2024 /CNW/ - Le nouveau système de gestion de câbles de FLO, EZLift, rend la recharge rapide plus simple, plus sécuritaire et plus accessible pour tous les conducteurs et conductrices de VE. FLO, un opérateur de réseau de recharge de véhicules électriques (VE) de premier plan en Amérique du Nord et un fournisseur de solutions de recharge intelligentes, allège le poids des câbles nécessaires, mais parfois encombrants, des bornes de recharge rapide.

EZLift utilise un système motorisé en instance de brevet pour faciliter l'extension et la rétraction du câble de la borne de recharge rapide. Il permet d'alléger l'effort requis par les électromobilistes avant, pendant et après la recharge.

Le système fera ses débuts sur la toute nouvelle borne de recharge rapide de FLO, FLO Ultra, qui commencera à être déployée dans les mois à venir.

« Le système EZLift résout un problème inévitable auquel l'industrie de la recharge est confrontée à mesure que nous accélérons et déployons des bornes de recharge rapide dans tout le pays : des câbles lourds », a déclaré Nathan Yang, chef de la direction des produits de FLO. « Les conducteurs et conductrices nous ont dit que les câbles des bornes rapides peuvent être encombrants et difficiles à manoeuvrer. FLO Ultra est une borne de recharge rapide conçue pour l'ensemble des électromobilistes. C'est ce qui nous a poussé à donner la priorité à l'accessibilité dans le développement du système de gestion de câbles EZLift. Ce système permet aux personnes d'âges, de forces et tailles différentes d'utiliser plus facilement les lourds câbles de recharge rapide. »

Logé dans les auvents étanches des bornes de recharge, le système EZLift automatise l'extension et la rétractation du câble en réduisant considérablement la force nécessaire pour tirer le câble jusqu'au véhicule afin de commencer la session de recharge. Les câbles de recharge rapide peuvent peser plus de 25 livres, soit le poids d'un enfant en bas âge, et peuvent être difficiles à manoeuvrer, rigides et encombrants. Le système EZLift atténue ces difficultés en rendant les câbles de recharge rapide nettement plus faciles à manipuler.

Pendant la recharge, le système EZLift se bloque en place, réduisant ainsi la pression sur le port de recharge de la voiture et aidant à réduire tout contact dommageable avec le véhicule.

Une fois la session de recharge terminée et le connecteur débranché, des capteurs intelligents rétractent automatiquement le câble et le ramènent dans la borne. Cela permet d'éviter que le câble de recharge reste sur le sol, réduisant ainsi le risque de trébucher, d'être endommagé par une force excessive ou d'être écrasé par d'autres véhicules.

« L'équipe d'ingénierie de FLO a conçu le système EZLift pour permettre aux conducteurs et conductrices, quelle que soit leur force ou leur capacité physique, de bénéficier d'une expérience de recharge optimale, tout en nécessitant peu d'entretien de la part des propriétaires de sites de recharge », a déclaré Nathan Yang. « Du mécanisme sans entretien en passant par le système de rétraction du câble en instance de brevet, nous savons que la borne de recharge rapide FLO Ultra sera extrêmement fiable et s'appuiera sur les performances de FLO en matière de taux de disponibilité (uptime) de plus de 98 %. »

Dévoilée l'année dernière et entrant en production ce printemps, la borne FLO Ultra est équipée de deux ports de recharge haute puissance logés dans un boîtier en aluminium robuste. Sa conception flexible et modulaire et la longueur étendue ses câbles facilitent la recharge de chaque côté, ainsi que pour la configuration de stationnement en parallèle ou en rangées. La borne FLO Ultra peut recharger de nombreux VE à 80 % en 15 minutes et sera disponible dès cette année.

Pour en savoir plus sur les produits et la mission de FLO, visitez le site flo.com.

FLO®, FLO UltraTM ?et EZLiftTM sont des marques déposées ou non déposées de Services FLO Inc.

9 mars 2024 à 20:41

