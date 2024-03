Avis aux médias - Cérémonie commémorative visant à souligner le 10e anniversaire de la fin de la mission du Canada en Afghanistan





OTTAWA, ON, le 9 mars 2024 /CNW/ - L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale, et le général Wayne Eyre, chef d'état-major de la Défense, participeront à un événement commémoratif au Monument commémoratif de guerre du Canada pour marquer le 10e anniversaire de la fin de la mission canadienne en Afghanistan.

La ministre Petitpas Taylor, les vétérans et les participants à la cérémonie seront à la disposition des médias après l'événement.

Lieu : Monument commémoratif de guerre du Canada

Rue Elgin

Ottawa (Ontario)



Date : Le dimanche 10 mars 2024



Heure : 11 h 00 HE

Les médias qui souhaitent participer doivent s'inscrire en envoyant un courriel à l'adresse [email protected], en indiquant leur nom et leur organe de presse.

Si vous prévoyez des obstacles à l'accessibilité, veuillez nous en informer, et nous collaborerons avec vous pour faciliter votre participation.

SOURCE Anciens Combattants Canada - Ottawa

9 mars 2024 à 11:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :