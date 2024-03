Jeunesse, J'écoute renforce son engagement à soutenir les jeunes Africain?e?s, Caribéen?ne?s et Noir?e?s au Canada grâce à sa stratégie d'action





La stratégie d'action Surmonter 2023-2026 continuera à combler les lacunes en matière d'équité dans les soins numériques en santé mentale pour les jeunes Noir?e?s d'un bout à l'autre du pays.

TORONTO , le 9 mars 2024 /CNW/ - Fidèle à son engagement d'aider les communautés méritant l'équité à s'épanouir, Jeunesse, J'écoute (JJE) lance Surmonter : stratégie d'action de Jeunesse, J'écoute pour soutenir les jeunes Noir?e?s. JJE s'appuiera sur les services et les programmes adaptés pour soutenir les jeunes Africain?e?s, Caribéen?ne?s et Noir?e?s au pays avec un plan qui élargit les services numériques en santé mentale pour qu'ils soient plus équitables, accessibles et culturellement adaptés. La stratégie d'action Surmonter comporte cinq objectifs ambitieux et 29 actions qui orienteront le soutien aux communautés Noires du Canada.

Le racisme envers les personnes Noires et le racisme systémique créent des obstacles importants pour les jeunes Noir?e?s à la recherche d'un soutien en santé mentale. Comprenant que les services numériques en santé mentale pour les jeunes Noir?e?s doivent être informés et dirigés par la communauté, JJE a laissé des jeunes Noir?e?s et des leaders communautaires concevoir Surmonter. L'organisme a communiqué avec plus de 200 jeunes Africain?e?s, Caribéen?ne?s et Noir?e?s afin d'en savoir plus sur les obstacles qu'il?elle?s rencontrent lorsqu'il?elle?s cherchent à obtenir de l'aide en santé mentale.

À la suite des séances d'échange, JJE a mis en place son Conseil consultatif Noir - un groupe de leaders communautaires avec l'engagement commun envers l'excellence et la joie des Noir?e?s - afin de fournir une orientation stratégique pour la conception continue de Surmonter. L'équipe responsable des initiatives pour les jeunes Noir?e?s met en oeuvre la stratégie d'action.

Grâce à cette stratégie d'action, JJE innovera en créant de nouveaux moyens adaptés pour soutenir la santé mentale et le bien-être des jeunes Noir?e?s. Voici quelques exemples :

Faire mieux connaître les services de JJE pour les jeunes Noir?e?s et instaurer la confiance dans les communautés en établissant des liens étroits avec les centres communautaires, les écoles, les hôpitaux pédiatriques, les refuges, les organisations sportives et les créateur?rice?s de contenu Noir?e?s.





Ajouter 200 ressources de la communauté Noire à la base de données Ressources Autour de Moi de JJE, un outil interactif qui aide les jeunes à trouver des soutiens communautaires de confiance et à les contacter.





Augmenter le nombre d'employé?e?s Africain?e?s, Caribéen?ne?s et Noir?e?s chez JJE afin de garantir que son personnel reflète les voix et les expériences des jeunes de la diaspora Africaine.





Recruter chaque année plus de 100 bénévoles Africain?e?s, Caribéen?ne?s et Noir?e?s pour être répondant?e?s aux crises.





Élaborer des programmes de bénévolat et de mentorat adaptés aux jeunes Africain?e?s, Caribéen?ne?s et Noir?e?s.

Les services de JJE peuvent combler le fossé toujours présent pour aider les jeunes Africain?e?s, Caribéen?ne?s et Noir?e?s à bénéficier d'un soutien numérique en santé mentale, en particulier lorsqu'il existe des obstacles à l'accès à d'autres services. Grâce à la stratégie d'action Surmonter, JJE fait mieux connaître ses services et renforce la confiance qu'ils inspirent afin que davantage de jeunes Noir?e?s sachent que JJE est là pour eux?elles. Les jeunes Noir?e?s du Canada peuvent en tout temps accéder à un soutien gratuit au bien-être, en envoyant « SURMONTER » par texto au 686868. Le soutien d'un?e intervenant?e professionnel?le par téléphone ou par Clavardage en direct est également offert.

Surmonter est financé grâce à la remarquable générosité du gouvernement du Canada, de la Fondation de la famille Slaight, de Tangerine et d'Empire Company Limited.

FAITS SAILLANTS

Parmi l'ensemble des jeunes qui communiquent avec nous par texto, 6 % déclarent être Noir?e?s, ce qui représente un pourcentage plus élevé que l'ensemble de la population Noire au Canada (4,3 %) 1 .





(4,3 %) . Selon nos données, les jeunes qui communiquent avec nous au sujet du racisme font partie des jeunes qui envoient les textos les plus bouleversants, juste après ceux?elles qui subissent de la violence à la maison.





En moyenne, 87 % des jeunes Noir?e?s qui communiquent avec JJE déclarent que leur conversation a été utile.



_____________________ 1 Statistique Canada, 2023, Le Mois de l'histoire des Noirs 2023... en chiffres,

https://www.statcan.gc.ca/fr/dai/smr08/2023/smr08_270.

CITATIONS

« Chez Jeunesse, J'écoute, nous nous efforçons toujours de mieux comprendre les obstacles aux soins en santé mentale que rencontrent les jeunes Africain?e?s, Caribéen?ne?s et Noir?e?s. Notre travail pour offrir des services plus pertinents, équitables et accessibles ne sera jamais terminé. Nous nous engageons pleinement à prendre des mesures définitives - en partenariat avec les communautés et le Conseil consultatif Noir de JJE - pour faire en sorte que les jeunes Noir?e?s du Canada reçoivent les soins numériques en santé mentale qu'il?elle?s méritent pour s'épanouir dans leur monde », a déclaré Katherine Hay, présidente et directrice générale de Jeunesse, J'écoute.

« Une longue histoire d'injustice et de colonisation, aggravée par des événements tragiques, peut peser sur la santé mentale des jeunes de la diaspora Africaine. Grâce à la mise en oeuvre de la stratégie d'action Surmonter 2023-2026, les services de Jeunesse, J'écoute peuvent continuer à combler le fossé qui sépare les jeunes Noir?e?s des services numériques essentiels en santé mentale, en particulier lorsque les autres services communautaires ne sont pas accessibles », a déclaré Barbara Ukwuegbu, directrice d'Initiatives pour les jeunes Noir?e?s, un programme de Jeunesse, J'écoute soutenu par la Fondation de la famille Slaight.

« Les Noir?e?s sont touché?e?s de manière disproportionnée par des facteurs sociaux qui peuvent entraîner ou exacerber des problèmes de santé mentale (p. ex., crise d'accessibilité au logement, discrimination en matière d'éducation et d'emploi, accès à des soins de santé équitables, nombre d'interactions avec la police et taux de criminalisation élevés, etc.). La stratégie d'action Surmonter 2023-2026 présente des objectifs audacieux pour atteindre les jeunes Noir?e?s et leur faire savoir qu'il?elle?s sont intentionnellement et positivement pris?e?s en compte dans nos services », a déclaré Lianne Hannaway, comptable professionnelle agréée, membre du Conseil consultatif Noir et membre du conseil d'administration de Jeunesse, J'écoute.

CITATIONS À L'APPUI



« Depuis des dizaines d'années, Jeunesse, J'écoute rencontre les jeunes Canadien?ne?s là où il?elle?s se trouvent pour leur offrir un soutien et des services accessibles en santé mentale. C'est le but de l'annonce d'aujourd'hui : fournir aux jeunes Noir?e?s du pays des soins adaptés à leur culture lorsqu'il?elle?s en ont le plus besoin. Le gouvernement fédéral est fier de soutenir Jeunesse, J'écoute et la stratégie d'action Surmonter pour aider à bâtir des communautés où les jeunes Noir?e?s se sentent en sécurité et respecté?e?s, sachant que leur santé mentale et leur bien-être sont prioritaires », a déclaré l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé.

« Nous sommes fier?ère?s d'être l'un des donateurs fondateurs de Surmonter. Assurément, le soutien de Jeunesse, J'écoute par le biais de ce programme aide les jeunes des communautés défavorisées à accéder aux soins numériques en santé mentale dont il?elle?s ont besoin », a déclaré Gary Slaight, président et directeur général de la Fondation de la famille Slaight.

« Chez Tangerine, nous travaillons sans relâche pour éliminer les obstacles auxquels se heurtent notre clientèle et, globalement, notre communauté. Depuis 2020, nous collaborons avec Jeunesse, J'écoute pour offrir un espace sûr aux jeunes Noir?e?s. La stratégie d'action Surmonter est aussi ambitieuse qu'innovante, et nous avons hâte de continuer à favoriser des changements en comblant les lacunes en matière d'équité et en améliorant l'accessibilité des soins en santé mentale. C'est en fin de compte grâce à des partenariats comme celui-ci que nous construirons un avenir meilleur et inclusif », a déclaré Gillian Riley, chef de la direction de Tangerine.

« C'est avec une immense fierté que nous contribuons à la création d'un espace sûr pour les jeunes Noir?e?s », a déclaré Michael Medline, président et chef de la direction d'Empire Company Limited. « Empire, par le biais de son initiative La santé mentale chez les jeunes : Toute une famille pour les soutenir, s'est engagé à continuer de soutenir cette importante stratégie d'action qui crée une base solide que chacun?e de nous peut appuyer. Apporter un soutien aux jeunes Noir?e?s d'une manière qui accepte et aborde les difficultés très réelles qu'il?elle?s rencontrent est au coeur de Surmonter et nous nous réjouissons de nous associer à cette entreprise remarquable. »

À propos de Jeunesse, J'écoute

Jeunesse, J'écoute (JJE) est le seul service national de santé mentale numérique au Canada qui offre aux jeunes du soutien gratuit et confidentiel dans de nombreuses langues, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. En tant qu'experte des soins virtuels au pays depuis 35 ans, JJE offre à des millions de jeunes un espace sûr et fiable pour libérer leurs émotions par téléphone ou par message texte, ou pour obtenir un soutien autogéré en cas de crise ou de besoin. Libère tes émotions est le plus grand mouvement en soutien de la santé mentale des jeunes de l'histoire du Canada. Cette campagne vise à recueillir 300 millions de dollars pour éveiller l'espoir dont les jeunes ont besoin pour s'épanouir dans leur monde. JJE compte sur la générosité des personnes donatrices, des bénévoles, des parties prenantes, des partenaires commerciaux et du gouvernement pour stimuler et financer ses programmes. Pour en savoir plus, visitez le jeunessejecoute.ca.

SOURCE Jeunesse, J'écoute

9 mars 2024 à 08:21

Communiqué envoyé leet diffusé par :