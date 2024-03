Gestion d'actifs PMSL inc. propose des changements à certains fonds communs de placement





TORONTO, le 8 mars 2024 /CNW/ - Gestion d'actifs PMSL inc. (« Gestion d'actifs PMSL ») a annoncé aujourd'hui son intention d'apporter des changements à certains fonds par une fusion de fonds et un changement d'objectif de placement. Les changements proposés visent à simplifier la plateforme de Gestion d'actifs PMSL pour les conseillers et les investisseurs.

Changement de l'objectif de placement

Gestion d'actifs PMSL propose de changer l'objectif de placement du Fonds de titres de créance de marchés émergents Amundi Sun Life (le « fonds »). Ce changement est soumis à l'approbation des porteurs de parts. Si la demande est acceptée :

l'objectif de placement du fonds sera le suivant : chercher à procurer un rendement global en investissant dans des titres de créance de première qualité et de moindre qualité d'émetteurs de partout dans le monde;

le fonds sera rebaptisé Fonds d'obligations mondiales de base plus MFS Sun Life pour que son nom corresponde davantage à son nouvel objectif de placement;

les sous-conseillers du fonds, actuellement Amundi (UK) Limited et Amundi Canada Inc., seront remplacés par la MFS Gestion de placements Canada limitée;

les frais de gestion seront réduits de 0,77 point de pourcentage pour la série A et de 0,42 point de pourcentage pour la série F, comme le montre le tableau ci-dessous.

Série Frais de gestion actuels Frais de gestion modifiés A 1,70 % 0,93 % F 0,85 % 0,43 %

Fusion de fonds

Lorsque le changement d'objectif de placement aura été mené à bien, Gestion d'actifs PMSL a l'intention de fusionner le Mandat privé de rendement tactique mondial Sun Life (le « mandat ») avec le fonds, sous réserve de l'approbation des porteurs de parts. La fusion proposée sera exécutée à titre imposable.

Vote des porteurs de parts

Les approbations requises des porteurs de parts seront demandées lors d'assemblées extraordinaires qui se tiendront le ou vers le 31 mai 2024, pour les porteurs de parts inscrits au 15 avril 2024. Un document de notification et d'accès, qui indique la façon d'obtenir la circulaire d'information de la direction expliquant en détail les propositions, sera envoyé par la poste le ou vers le 26 avril 2024 aux porteurs de parts inscrits à la date de clôture des registres. La circulaire d'information de la direction sera accessible au www.sedarplus.ca après la date d'envoi par la poste. Tous les coûts reliés à la fusion seront assumés par Gestion d'actifs PMSL. Sous réserve de ces approbations, Gestion d'actifs PMSL effectuera les changements proposés ci-dessus après la fermeture des bureaux le ou vers le 28 juin 2024.

À propos de Gestion d'actifs PMSL inc.

La société Gestion d'actifs PMSL inc. est une filiale de la Financière Sun Life inc. Elle offre aux Canadiens une gamme diversifiée de fonds communs de placement et de solutions de portefeuilles novatrices qui leur donnent la capacité d'atteindre leurs objectifs financiers à toutes les étapes de leur vie. Nous allions la solidité de l'une des marques les plus respectées du Canada en matière de services financiers, la marque Sun Life, à certains des meilleurs gestionnaires d'actifs du globe, en vue d'offrir une plateforme de placements vraiment mondiale. Au 31 décembre 2023, Gestion d'actifs PMSL gérait un actif de 36,1 G$ pour le compte d'investisseurs institutionnels et d'épargnants individuels d'un océan à l'autre et est membre du groupe Sun Life. Pour plus de renseignements, visitez le site www.placementsmondiauxsunlife.com.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 décembre 2023, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,40 T$. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

