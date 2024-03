UL Solutions élargit son programme Verified Healthy Building pour améliorer la qualité de l'environnement intérieur dans les nouvelles constructions





La certification UL Verified Healthy Buildings pour les nouvelles constructions est conçu pour les nouveaux projets de construction commerciale, résidentielle et industrielle afin d'aider nos clients à permettre à leurs projets de se démarquer et à attirer les occupants potentiels en démontrant leur engagement envers un environnement intérieur de meilleure qualité.

NORTHBROOK, Illinois, le 8 mars 2024 /CNW/ - UL Solutions, un chef de file mondial des sciences appliquées de la sécurité, a annoncé le lancement de sa nouvelle certification UL Verified Healthy Buildings pour les nouvelles constructions, qui permet aux propriétaires d'immeubles et aux professionnels de l'industrie d'offrir des nouveaux projets de construction qui se démarquent et favorisent la santé et le bien-être des futurs occupants. Le nouveau service de vérification est offert pour différents projets de construction, de réaménagement ou d'améliorations apportées par le locataire, y compris les bâtiments commerciaux, industriels et multifamiliaux.

« Les gens sont de plus en plus conscients des conséquences potentielles de l'air intérieur, de l'eau et d'autres facteurs sur leur santé, qu'il s'agisse de locataires potentiels qui envisagent de louer un appartement ou d'entreprises mondiales qui cherchent des locaux à bureaux. Le fait de démontrer un engagement envers une meilleure qualité de l'air intérieur ajouter une valeur aux bâtiments neufs et ayant fait l'objet d'un réaménagement, et contribue à différencier un projet parmi les futurs occupants et à répondre aux attentes croissantes en matière d'amélioration de la santé et du bien-être dans l'environnement bâti », a déclaré Joel Ritschel, directeur, Développement durable de l'entreprise au sein du groupe Healthy Buildings de UL Solutions.

Dans le cadre du processus de vérification, UL Solutions donne aux promoteurs les moyens de faire des choix clés pour optimiser la santé et le bien-être au sein de leur environnement intérieur dès les premières étapes d'un projet, ce qui permet d'éviter des changements plus coûteux et qui prennent un temps considérable à la suite de la construction ou des améliorations. Grâce au programme de certification UL Verified Healthy Buildings pour les nouvelles constructions, les clients peuvent obtenir l'une des quatre options de vérification suivantes :

UL Verified Healthy Buildings pour les nouvelles constructions - Structure et enveloppe

UL Verified Healthy Buildings pour les nouvelles constructions - Air intérieur

UL Verified Healthy Buildings pour les nouvelles constructions - Air intérieur et eau

UL Verified Healthy Buildings pour les nouvelles constructions - Résidentiel

Les attestations de vérification UL sont reconnues à l'échelle mondiale, et le processus de vérification comprend des mesures sur place et des inspections visuelles faisant appel à une approche scientifique dirigée par des spécialistes de la qualité de l'environnement intérieur. Comptant plus de 40 ans d'expérience dans le domaine de la qualité de l'environnement intérieur, UL Solutions collabore de manière proactive avec les équipes de projet de ses clients pour les aider à atteindre leurs objectifs et à mettre en place la solution de vérification optimale pour leur environnement bâti. La certification UL Verified Healthy Building pour les nouvelles constructions est conçue pour fonctionner en collaboration avec des programmes de certification de tiers pour les bâtiments durables, y compris la Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology (BREEAM), ENERGY STAR®, Fitwel, Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), the WELL Building Standard et plus encore.

