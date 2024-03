Avia Solutions Group a conclu l'acquisition de Skytrans Airlines et compte désormais 12 CTA dans le monde





DUBLIN, 8 mars 2024 /PRNewswire/ -- Avia Solutions Group, le plus grand fournisseur mondial ACMI (avion, équipage, entretien et assurance), qui exploite une flotte de 199 avions, a finalisé l'acquisition de la compagnie aérienne australienne Skytrans. La compagnie, qui possède une flotte de 13 avions régionaux, se spécialise dans le transport public régulier (RPT) ainsi que dans les opérations d'affrètement.

Avec l'acquisition de Skytrans, le groupe obtient un certificat de transporteur aérien (CTA) australien, ouvrant la voie à l'exploitation de vols de passagers et de fret. Cette mesure permettra en outre au groupe d'accéder au lucratif marché de l'aviation intérieure en Australie, qui, selon les projections publiées dans l'étude de 2023 de l'Australian Aviation Network, devrait dépasser les niveaux d'avant COVID en 2024.

Ce développement s'inscrit dans la stratégie de croissance du groupe dans la région Asie-Pacifique. L'expansion dans la région fournit un levier précieux pour contrebalancer la baisse de la demande saisonnière en Europe en déplaçant les avions entre les régions à contre-saison. L'obtention de ce CTA porte à 12 le nombre total de certificats de transporteur aérien détenus par le groupe.

« Cette acquisition fait partie de notre stratégie globale, qui vise à limiter l'impact de la saisonnalité, tout en nous donnant accès à de nouveaux marchés en croissance en Asie-Pacifique et ailleurs. D'ici la fin de l'année, nous visons à établir ou à acquérir 7 compagnies aériennes supplémentaires, avec des pays comme la Thaïlande, les Philippines, la Malaisie et l'Indonésie dans notre ligne de mire », a déclaré Jonas Janukenas, directeur général d'Avia Solutions Group.

Selon le nouveau directeur général de Skytrans, Gytis Gumuliauskas, les activités actuelles de la société seront poursuivies, mais l'objectif principal est de développer considérablement les activités ACMI et de location avec équipage :

« Les opérations de transport de passagers seront notre principal domaine d'intervention, le fret étant un secteur que nous sommes prêts à explorer et à développer en 2024 et au-delà. Pour atteindre ces objectifs, nous prévoyons d'agrandir la flotte avec des A319 pour le transport de passagers et des A321F pour le transport de marchandises. »

Basée en Irlande, Avia Solutions Group est la société mère de SmartLynx Airlines, Avion Express, AirExplore, KlasJet, Magma Aviation et d'autres encore, opérant dans le monde entier. Le groupe comprend également un important fournisseur mondial de services MRO, FL Technics, qui possède 100 stations de maintenance de ligne dans le monde et des hangars de maintenance en Lituanie, en Indonésie et au Royaume-Uni. En outre, Avia Solutions Group exploite également la plus grande organisation indépendante de formation des pilotes, BAA Training, avec des écoles en Espagne, en France, en Lituanie et au Vietnam.

