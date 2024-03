EDP et Rondo Energy s'associent pour décarboniser la production de chaleur industrielle





Ce partenariat permettra aux industries et autres clients à forte consommation d'énergie en Europe d'utiliser des énergies renouvelables pour produire de la chaleur. EDP vise à développer jusqu'à 400 MW de projets éoliens et solaires à moyen terme pour alimenter jusqu'à 2 GWh d'installations de batteries thermiques de Rondo.

ALAMEDA, Californie, 8 mars 2024 /PRNewswire/ -- EDP, entreprise énergétique internationale et leader mondial des énergies renouvelables, a établi un partenariat avec Rondo Energy afin d'ouvrir un nouveau marché : la fourniture de chaleur industrielle propre, à grande échelle et à un coût abordable, alimentée par le vent et le soleil.

Les deux entreprises visent à installer des batteries de chaleur Rondo alimentées par de l'électricité renouvelable provenant de projets solaires décentralisés et de contrats à long terme (accords d'achat d'électricité) d'actifs éoliens et solaires d'EDP, afin de fournir aux clients commerciaux et industriels d'EDP une solution complète de chaleur et d'électricité sans émission de carbone.

EDP sera responsable du développement des parcs éoliens et solaires, des projets à grande échelle et distribués. Les projets distribués seront colocalisés avec la batterie thermique Rondo, qui est une solution sans combustion, peu coûteuse et sûre pour décarboniser les industries qui utilisent de la chaleur, des industries alimentaires et des boissons aux grands complexes chimiques et aux usines. Les batteries thermiques Rondo captent l'énergie électrique intermittente et la convertissent en chaleur continue à haute température, avec la possibilité de fournir également de l'énergie continue par le biais d'une configuration de production combinée de chaleur et d'électricité (PCCE).

En travaillant ensemble, les deux entreprises proposent aux principaux marchés d'EDP une solution pionnière : des contrats de fourniture de chaleur et d'électricité renouvelables 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 qui permettront une décarbonisation profonde et des économies d'énergie importantes, alimentées par l'électricité renouvelable compétitive d'EDP et rendues possibles grâce aux batteries thermiques Rondo.

Rondo est l'un des principaux fournisseurs de chaleur et d'électricité industrielles sans carbone, ce qui rend possible et rentable une profonde décarbonisation de l'industrie. Non seulement Rondo aide à remplacer les combustibles fossiles dans certains des secteurs les plus difficiles à décarboniser, mais sa technologie peut également contribuer à stabiliser le réseau en ajoutant une demande d'électricité très flexible qui peut absorber l'énergie renouvelable lorsqu'elle est abondante sur le réseau. Les batteries thermiques Rondo ont fait leurs preuves à grande échelle et permettent de produire de la chaleur et de l'électricité à faible coût pour les clients, à partir d'une électricité renouvelable intermittente.

EDP est un leader mondial du développement des énergies renouvelables dans des projets de production à grande échelle et distribuée, avec environ 16 GW d'énergie éolienne et solaire déployée dans le monde entier, et s'est engagé à être 100 % vert d'ici 2030. L'entreprise est également un fournisseur mondial de solutions en matière d'énergie et d'énergies renouvelables, des PME aux grands clients industriels. Cette expertise permettra d'accélérer le déploiement des batteries thermiques Rondo en remplacement des chaudières à gaz traditionnelles pour les clients d'EDP qui cherchent à réduire les coûts et à réaliser une décarbonisation en profondeur. Les livraisons de projets avec EDP devraient commencer en 2025.

La coopération entre EDP et Rondo a débuté en 2023 par le biais de Free Electrons, l'un des programmes phares d'EDP en matière d'engagement dans les technologies propres, qui recherche des solutions auprès d'entreprises de pointe dans le domaine des technologies propres dans le monde entier.

« La technologie de Rondo ouvre une opportunité commerciale majeure pour la décarbonisation de nos clients qui ont des besoins énergétiques élevés et qui utilisent de la chaleur dans leurs installations industrielles. En travaillant avec Rondo, nous pouvons répondre à leurs besoins en énergie renouvelable et en chaleur d'une manière plus propre, abordable et fiable. Ce partenariat ouvre une autre voie de décarbonisation qu'EDP souhaite mener en Europe », a déclaré Vera Pinto Pereira, membre du conseil d'administration d'EDP.

« Le coût de l'énergie solaire a tellement baissé au cours de la dernière décennie qu'il devient compétitif par rapport à celui du gaz comme source d'énergie, a ajouté John O'Donnell, PDG de Rondo Energy. Nous sommes fiers de nous associer à EDP, dont le dynamisme, l'expertise et l'excellence de l'exécution en ont fait un leader mondial de la fourniture d'énergie éolienne et solaire à bas prix à ses clients industriels. Les grands industriels ne cessent de me répéter que les usines détestent toujours l'arrivée de la décarbonisation : les coûts vont augmenter et la productivité va chuter à mesure que nous décarboniserons. Nous sommes en train de changer cela. En travaillant ensemble, Rondo et EDP fourniront de la chaleur propre 24 heures sur 24 aux clients industriels à des prix compétitifs par rapport au gaz, et sans aucune modification des installations de l'usine. Cela change la donne pour Rondo, pour EDP et pour leurs clients dans le monde entier. »

Ce partenariat ouvre un nouveau marché massif, en remplaçant progressivement les combustibles fossiles brûlés pour la chaleur industrielle, qui rejettent actuellement 15 % du CO 2 mondial. Le remplacement de la chaleur industrielle par des énergies renouvelables dans le monde entier représente une opportunité de 7 TW et constitue l'une des plus grandes opportunités de notre époque pour lutter contre le changement climatique avec rapidité et ampleur. La récente étude de SystemIQ sur la chaleur industrielle a montré que le déploiement de batteries thermiques peut réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20 %, ce qui inclut les avantages que les batteries thermiques apportent au système électrique et éliminent la combustion de gaz fossile jusqu'à 40 %.

En savoir plus sur EDP

EDP est un service public mondial présent dans quatre régions du monde : l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Asie. L'entreprise produit, distribue et fournit de l'électricité et a pour objectif d'être 100 % renouvelable d'ici 2030. Jusqu'à présent, l'entreprise a dépassé les 85 % de production renouvelable.

En plus d'être un leader de la fourniture d'énergie en Ibérie, EDP occupe déjà une position de premier plan au niveau mondial dans les projets de production distribuée d'énergie solaire et est un leader parmi les acteurs basés en Europe. Fort de plus d'une décennie d'expérience, le groupe a installé à ce jour environ 1,7 GWp de capacité de production solaire décentralisée auprès d'entreprises et de particuliers dans le monde entier, dont 1,3GWp dans le cadre du modèle « en tant que service » (dans lequel EDP garantit 100 % de l'investissement initial et conclut un contrat d'achat d'électricité à long terme avec le client).

Le groupe, qui exploite des centrales solaires sur 17 marchés dans le monde, dispose d'une solide expérience et d'équipes dévouées qui ont déjà déployé plus de 130 000 installations dans des maisons résidentielles (en Europe) et dans des petites et grandes entreprises, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord et au Brésil. Cette réussite démontre la solide capacité d'EDP à sécuriser ses clients dans le monde entier tout en contribuant à une planète plus durable pour tous.

En savoir plus sur la solution Rondo

Rondo est spécialement conçu pour les installations industrielles : ses batteries thermiques sont fabriquées à partir de matériaux éprouvés et durables et sont conçues pour s'intégrer de manière transparente aux équipements et processus industriels existants. Qu'il s'agisse de remplacer les équipements de chauffage à combustible fossile en fin de vie ou de compléter les systèmes existants, Rondo n'exige aucun changement perturbateur dans les activités des clients.

Rondo exploite actuellement le système de stockage d'énergie commercial à la température la plus élevée et au rendement le plus élevé au monde, chez Calgren Renewable Fuels à Pixley, en Californie. En collaboration avec son partenaire Siam Cement Group (SCG), Rondo augmente la capacité de production de son système de stockage, qui passe de 2 GWh/an à 90 GWh/an, une valeur inégalée dans l'industrie.

Cette source de chaleur propre et peu coûteuse permet de créer et de maintenir des emplois locaux, de rendre les industries locales plus compétitives et d'améliorer la qualité de l'air. Les batteries thermiques Rondo sont une technologie sans combustion qui, contrairement aux chaudières à gaz, n'émet ni NOx, ni SOx, ni particules (PM) qui détériorent la qualité de l'air local et nuisent à la santé de la communauté.

8 mars 2024 à 11:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :