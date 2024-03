La ministre Petitpas Taylor présente de nouvelles initiatives visant à soutenir les vétérans et vétéranes





Les candidatures pour le nouveau Conseil des vétéranes seront mises en oeuvre plus tard ce mois-ci.

MONTRÉAL , le 8 mars 2024 /CNW/ - Les vétérans et vétéranes du Canada ont servi notre pays avec courage. Il est essentiel de mettre en contact les vétérans, les intervenants et les partenaires communautaires afin qu'ils puissent s'exprimer directement et échanger des idées, des expériences et des points de vue dans l'optique de mettre sur pied des mesures de soutien et des services qui répondent aux besoins des vétérans et vétéranes ainsi que de leur famille.

Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, la ministre Petitpas Taylor a annoncé la création d'un nouveau Conseil des vétéranes, où des membres des Forces armées canadiennes (FAC) et de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), anciennes et actuelles, collaboreront avec Anciens Combattants Canada afin d'éliminer les iniquités et les obstacles auxquels se heurtent les vétéranes. L'annonce fait suite à une semaine de mobilisation dans le cadre du Sommet national des intervenants et survient au moment où se termine le Forum des vétéranes à Montréal.

Dans le cadre du Forum, des vétéranes et des intervenants ont discuté des enjeux qui concernent les vétéranes, y compris la recherche axée sur les vétéranes, le service après le service, la santé des femmes, l'itinérance et la reconnaissance. La ministre Petitpas Taylor a souligné les recherches en cours, notamment sur la santé du plancher pelvien, la violence conjugale chez les vétérans et l'examen des obstacles au service pour les survivants de la Purge LGBT. Une nouvelle boîte de réception dédiée à la santé des vétéranes permettra à Anciens Combattants Canada et aux intervenants d'échanger des renseignements et offrira ainsi une tribune supplémentaire pour la rétroaction dans le domaine de la santé des vétéranes.

Plus de 200 intervenants, y compris des partenaires internationaux, ont participé au premier Sommet national des intervenants en cinq ans, afin d'en apprendre davantage sur les initiatives en cours et de faire part de leurs expériences, de leurs idées et de leurs points de vue. Le Sommet s'est achevé en début de semaine par des discussions où des groupes de discussion ministériels et des intervenants ont abordé des sujets tels que la commémoration des vétérans moderne, les mesures de soutien pour les conjoints et les familles des militaires, l'itinérance, la transition vers la vie après le service, la santé mentale et l'emploi des vétérans.

Lors du Sommet, la ministre Petitpas Taylor a donné un aperçu de la future Stratégie nationale d'emploi des vétérans, qui sera mise en oeuvre cette année. Cette stratégie vise à faire en sorte que tous les vétérans et toutes les vétéranes trouvent un emploi intéressant après leur libération des FAC ou de la GRC.

La ministre Petitpas Taylor a annoncé qu'un Sommet national des intervenants sera organisé tous les deux ans pour servir de point de contact entre les groupes communautaires, les organismes locaux et Anciens Combattants Canada, de façon à poursuivre la réflexion sur les services et le soutien offerts aux vétérans.

Citations

« Cette semaine, le Forum des vétéranes et le Sommet national des intervenants ont permis aux vétérans et vétéranes ainsi qu'aux organismes qui leur offrent des services d'échanger des idées précieuses qui contribueront à renforcer les programmes et les services d'ACC et à répondre aux besoins des divers vétérans. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, nous réfléchissons aux contributions des femmes qui servent et ont servi notre pays. Le nouveau Conseil des vétéranes jouera un rôle déterminant dans les efforts que nous déployons pour faire entendre leur voix et pour intégrer leurs expériences et leurs observations dans notre travail. »

L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

« Tous les vétérans de notre pays méritent d'être reconnus à leur juste valeur et de bénéficier d'un soutien qui répond à leurs expériences et à leurs besoins particuliers. Le Forum des vétéranes et le Sommet national des intervenants qui ont eu lieu cette semaine ont permis aux vétérans, aux intervenants et aux organismes communautaires d'échanger sur divers sujets et de faire connaître leurs points de vue. Ces conversations et le nouveau Conseil des vétéranes sont essentiels pour nous aider à éliminer les obstacles et à améliorer le soutien offert à tous les vétérans et toutes les vétéranes. »

Randeep Sarai, secrétaire parlementaire de la ministre des Anciens Combattants et ministre associée de la Défense nationale

Faits en bref

Le Forum des vétéranes qui s'est tenu en mai 2019 était le premier du genre au Canada .

Comme les femmes représentent actuellement 16 pour cent des Forces armées canadiennes, Anciens Combattants Canada poursuit son travail visant à soutenir les vétéranes en collaborant avec des chercheurs, des organismes partenaires et les vétéranes elles-mêmes.

Les vétéranes ont été mobilisées dans le cadre du Forum des vétéranes de 2019, de la série virtuelle sur les vétéranes et les vétérans 2ELGBTQI+ de 2020 et du Forum sur les femmes et les personnes 2ELGBTQI+ de 2023.

Le Forum des vétérans 2ELGBTQI+ aura lieu plus tard cette année.

Le Sommet national des intervenants vise à offrir une tribune pour échanger des renseignements et pour entendre les opinions sur les avantages et les services existants, nouveaux et à venir, ainsi que sur d'autres questions d'intérêt pour les participants. Dans le passé, les intervenants ont notamment participé au Forum de consultation sur l'emploi en 2022, au renouvellement des six groupes consultatifs ministériels en 2021, et à de nombreuses consultations « Parlons vétérans ».

Au cours de la dernière année, Anciens Combattants Canada a mené une série de consultations continues auprès des vétérans, des employeurs, des établissements d'enseignement, des groupes en quête d'équité, des intervenants et des partenaires des secteurs public et privé. Leurs commentaires ont été pris en compte dans la Stratégie nationale d'emploi des vétérans, qui sera mise en oeuvre cette année.

Anciens Combattants Canada publiera en ligne des comptes rendus qui mettront en lumière les principaux enseignements tirés de ces deux activités de mobilisation.

Liens connexes

8 mars 2024 à 11:00

