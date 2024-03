Avis aux médias - Annonce d'investissement pour les infrastructures de transport ferroviaire dans Charlevoix





LA MALBAIE, QC, le 8 mars 2024 /CNW/ - La vice-première ministre et la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Mme Kariane Bourassa, invitent les représentants des médias à une conférence de presse concernant une aide financière importante pour le transport ferroviaire régional.

Pour l'occasion, ils seront accompagnés du maire de la Ville de La Malbaie, M. Michel Couturier, du président du Chemin de fer Charlevoix, M. David Blair, et de la directrice générale de Réseau Charlevoix et du Chemin de fer Charlevoix, Mme Nancy Belley.

Cet événement aura lieu :

DATE : Le 11 mars 2024 HEURE : 13 h 30 LIEU : La Malbaie

* Le lieu précis de l'activité sera uniquement transmis par courriel aux journalistes dûment accrédités.

Accréditation obligatoire

Pour participer à la conférence de presse, les journalistes doivent obtenir une accréditation au préalable, en écrivant à : [email protected]. Le lieu exact de la conférence de presse sera envoyé avec la confirmation de l'inscription.

