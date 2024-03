Déclaration du premier ministre à l'occasion de Mahashivratri





OTTAWA, ON, le 8 mars 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de Mahashivratri, qu'on appelle également la Grande nuit de Shiva :

« Aujourd'hui, les communautés hindoues du Canada et d'ailleurs dans le monde marqueront Mahashivratri.

« En cette occasion sacrée, les hindous rendent hommage à Shiva, l'une des principales divinités de l'hindouisme, en se réunissant avec leurs amis et leur famille pour prier et se rendre dans les mandirs de leur communauté.

« Célébré la veille de la nouvelle lune, Mahashivratri est un moment de réflexion et de gratitude qui symbolise le triomphe sur les ténèbres et notre quête d'un avenir meilleur et plus pacifique.

« Mahashivratri nous donne aussi l'occasion de célébrer les communautés hindoues et les contributions qu'elles apportent d'un océan à l'autre. En ce jour où les Canadiens de confession hindoue célèbrent cette fête, nous nous rappelons que la diversité est la plus grande force de notre pays. Dans cet esprit, nous réaffirmons notre engagement à bâtir un Canada plus sûr, plus inclusif et plus accueillant pour tous.

« Au nom du gouvernement du Canada, je souhaite un joyeux Mahashivratri à tous ceux qui le célèbrent. »

8 mars 2024 à 09:30

