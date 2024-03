Succès féminin : Zorah biocosmétiques et Tengiva obtiennent l'appui du gouvernement du Canada et accélèrent leur croissance





Les deux entreprises dirigées par des femmes reçoivent des aides financières totalisant 549 000 $ de la part de DEC.

MONTRÉAL, le 8 mars 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Dans la foulée de la Journée internationale des femmes célébrée aujourd'hui, le 8 mars, le gouvernement du Canada tient à souligner le rôle que jouent les entrepreneures dans le développement économique du pays. Leur apport est inestimable et contribue à bâtir des communautés plus saines, plus prospères et plus inclusives.

C'est pourquoi Annie Koutrakis, députée de Vimy et secrétaire parlementaire de la ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, profite de cette occasion pour annoncer des contributions totalisant 549 000 $ à Zorah biocosmétiques et à Tengiva, deux entreprises à propriété féminine reconnues pour le leadership vert de leurs dirigeantes.

Zorah biocosmétiques est un fabricant de produits de soins pour la peau certifiés biologiques, équitables et sans cruauté animale, se positionnant en tant que chef de file dans la beauté saine. Pour aider les jeunes filles et leurs mères à se scolariser, l'entreprise a mis en place une fondation en redonnant 1 % de ses ventes. L'appui de DEC, sous la forme d'une contribution remboursable de 450 000 $, permettra à l'entreprise d'améliorer sa productivité par l'acquisition d'équipements (machinerie, station de distillation, entubeuse, machine automatique de remplissage de pots, entre autres). La mise en oeuvre d'un plan de commercialisation visant la conquête de nouveaux marchés (matériel promotionnel, frais de voyages, foires commerciales, embauche d'agents commerciaux dans les marchés visés, notamment) s'inscrit aussi dans les activités qui seront déployées.

Tengiva est une entreprise technologique ayant développé des systèmes informatiques innovants facilitant la transformation numérique de la chaîne d'approvisionnement textile. Elle accompagne à travers le monde les entreprises textiles, les associations de promotion de l'industrie, les organisations gouvernementales et les marques de produits finis, dans leur transformation digitale et les aide à se conformer aux exigences pour le passeport numérique de produit (DPP). Grâce à une contribution non remboursable de 99 000 $ de la part de DEC, la PME certifiée B Corp pourra mettre en oeuvre à l'international la stratégie de commercialisation de sa technologie verte et acquérir des équipements de production de pointe.

Citations

« Les PME sont des moteurs essentiels pour notre économie et nos communautés, et je suis ravie de l'annonce du soutien de DEC en cette Journée internationale des femmes. Zorah biocosmétiques, une entreprise innovante gérée par une femme au sens communautaire aigu, constitue un chef de file dans l'industrie de la beauté écoresponsable; alors que Tengiva, cofondée et dirigée par une entrepreneure ayant à coeur la réduction de l'empreinte écologique d'une industrie des plus polluantes, propose une solution innovante pour la réduction de l'impact environnemental de l'écosystème du textile. Le succès et les retombées de leurs projets de croissance contribueront assurément à la vitalité économique de Montréal, mais aussi de toute la grande région métropolitaine, du Québec et du Canada. »

Annie Koutrakis, députée de Vimy et secrétaire parlementaire de la ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Notre gouvernement s'est engagé à soutenir la croissance des entreprises canadiennes et à diversifier l'économie des communautés - et cela ne peut se faire sans l'apport essentiel des femmes entrepreneures. En cette Journée internationale des femmes, je suis fière du soutien de DEC à Zorah biocosmétiques et à Tengiva, deux entreprises dirigées par des femmes au parcours inspirant. Félicitations à Mélissa Harvey et à Annie Cyr de même qu'à leurs équipes pour ces beaux projets! »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Grâce au soutien de DEC, nous poursuivons notre croissance et intégrerons prochainement le Maroc et Dubaï. Nous sommes infiniment reconnaissants pour cette aide! Zorah est fière d'être une entreprise canadienne, équitable et sans cruauté animale et de soutenir des coopératives de partout dans le monde! »

Mélissa Harvey, présidente, Zorah biocosmétiques

« Fonder une entreprise, que l'on soit un homme, une femme, un.e immigrant.e, adulte ou jeune, n'est jamais simple. Les barrières sont plus élevées dans certains cas, et c'est là que je suis reconnaissante de nos avantages en tant que Canadiens, de l'accès à un écosystème de ressources, qui ne sont pas toujours disponibles ailleurs. Au nom de l'équipe de Tengiva, j'aimerais remercier DEC et son équipe pour leur soutien. C'est grâce à des acteurs comme vous qui ont su nous soutenir tout au long de la route entrepreneuriale que nous sommes ici aujourd'hui. Merci. »

Annie Cyr, présidente, Tengiva

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Au Canada , 17 % des petites et moyennes entreprises canadiennes appartiennent à des femmes.

, 17 % des petites et moyennes entreprises canadiennes appartiennent à des femmes. Des études montrent qu'en favorisant l'équité entre les genres et la participation économique des femmes à l'économie, le Canada pourrait ajouter jusqu'à 150 milliards de dollars au PIB d'ici 2026.

pourrait ajouter jusqu'à 150 milliards de dollars au PIB d'ici 2026. DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

8 mars 2024 à 09:15

