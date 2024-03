Des femmes qui inspirent les femmes et ouvrent la voie à un avenir radieux





Marie-Chantal Côté et Anne Meloche de la Sun Life, gagnantes du prix Elite Women 2024 remis par Benefits and Pensions Monitor

TORONTO, le 8 mars 2024 /CNW/ - La Sun Life félicite Marie-Chantal Côté, vice-présidente principale, Garanties collectives, et Anne Meloche, cheffe des affaires institutionnelles, Placements mondiaux Sun Life, pour leur nomination au prix Elite Women 2024 remis par Benefits and Pensions Monitor. Ce prix récompense des femmes exceptionnelles pour leurs réalisations professionnelles remarquables et leur contribution notable au secteur des assurances collectives et des régimes de retraite durant l'année qui s'est écoulée.

Marie-Chantal Côté, vice-présidente principale, Garanties collectives, Sun Life Canada

Marie-Chantal Côté est à la tête d'une des plus grandes divisions de régimes collectifs au Canada. Les régimes de garanties collectives de la Sun Life offrent des garanties liées à la santé et au mieux-être à près de trois millions de Canadiens et leur famille. Avec une volonté sans faille d'aider les gens à atteindre un mode de vie sain, Marie-Chantal repousse les limites afin de renforcer les garanties et les solutions en santé offertes dans l'ensemble du pays.

Passionnée par la diversité, l'équité et l'inclusion, Marie-Chantal oeuvre à ancrer ces valeurs dans les régimes offerts au travail. Sous sa direction, les Garanties collectives de la Sun Life ont lancé de nombreux produits innovants pour répondre aux besoins uniques et diversifiés de la population canadienne, dont une couverture pour l'affirmation du genre, des garanties visant à aider les personnes qui souhaitent fonder une famille et un soutien accru aux femmes au travail. Elle supervise également l'administration par la Sun Life du Régime canadien de soins dentaires (RCSD). Avec le gouvernement du Canada, le RCSD permettra à plus de 9 millions de personnes au pays d'accéder aux soins dentaires dont elles ont besoin.

En tant que membre de la communauté 2SLGBTQIA+, elle se passionne pour la représentation des personnes dont la voix n'est pas entendue. Marie-Chantal croit que les employés de tous les horizons méritent d'être entendus. Elle s'investit également beaucoup dans le Réseau Fierté de la Sun Life, qui aide à créer des espaces sûrs pour les employés 2SLGBTQIA+. Marie-Chantal est un exemple à suivre à la Sun Life et nous a prouvé que le succès est à la portée de tout le monde.

« Marie-Chantal est une dirigeante innovante et déterminée à améliorer la santé et le bien-être des Canadiens. Grâce à elle, le secteur des garanties collectives a fait des progrès remarquables pour répondre aux besoins uniques et diversifiés de la population canadienne », explique Dave Jones, président, Sun Life Santé. « Elle continue d'avoir une influence positive considérable à la Sun Life, pour nos Clients et pour l'ensemble de la communauté. Je suis incroyablement fier des réalisations de Marie-Chantal et je sais qu'elle continuera d'inspirer l'inclusion. »

Anne Meloche, cheffe des affaires institutionnelles, Placements mondiaux Sun Life

En tant que cheffe des affaires institutionnelles à Placements mondiaux Sun Life (PMSL), Anne supervise la croissance des affaires et offre aux promoteurs de régimes et aux conseillers canadiens des solutions de placement conçues pour optimiser les résultats pour la retraite. Elle repousse les limites pour améliorer les solutions et produits offerts aux Canadiens pour leur permettre de bâtir leur patrimoine et transformer leur épargne en revenu à la retraite.

Grâce à son souci du Client, les affaires institutionnelles de PMSL sont devenues le seizième plus important gestionnaire de régimes de retraite au Canada et un chef de file parmi les gestionnaires de fonds axés sur une date d'échéance - avec plus de 10 milliards de dollars dans les Fonds Granite Sun Life axés sur une date d'échéance[1]. En tant que membre du comité sur la durabilité de PMSL, Anne aide l'organisation à tenir son engagement en matière de durabilité visant à réduire les émissions nettes de la Sun Life à zéro d'ici 2050. C'est dans cette optique que PMSL a adhéré aux Principes pour l'investissement responsable et à l'initiative Net Zero Asset Managers.

Anne a à coeur le perfectionnement des meilleurs talents et la promotion de la diversité, de l'équité et de l'inclusion (DEI) au sein de PMSL. Par son travail de mentorat et son implication communautaire, Anne pose des gestes concrets pour combler l'écart entre les hommes et les femmes et donner confiance à la prochaine génération de femmes dans le secteur de la gestion d'actifs. En effet, comme mentore active de notre programme de mentorat axé sur la DEI au Québec, Anne contribue à créer un environnement de travail plus sain et plus inclusif où les employés peuvent se sentir libres d'être eux-mêmes au travail. Elle siège également au conseil d'administration de la Fondation du cancer du sein du Québec, qui aide les femmes atteintes de cancer du sein à maintenir leur bien-être financier.

« Je suis fière de féliciter Anne pour cette marque de reconnaissance amplement méritée », dit Oricia Smith, présidente, Gestion d'actifs PMSL inc. et vice-présidente principale, solutions de placement, Sun Life Canada. « Depuis son arrivée à PMSL en 2012, elle a considérablement fait progresser nos affaires institutionnelles et amélioré les solutions offertes. Elle a également joué un rôle décisif dans notre parcours de durabilité, tout en créant une culture axée sur la diversité. Sa vision d'un secteur plus fort et plus équitable est au coeur de la raison d'être de PMSL : aider les Canadiens à atteindre une sécurité financière durable et à mener une vie des plus enrichissantes. »

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux institutions des solutions dans les domaines de la gestion d'actifs et de patrimoine, de l'assurance et de la santé. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 décembre 2023, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1,40 billion de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

À propos de Gestion d'actifs PMSL inc.

La société Gestion d'actifs PMSL inc. est une filiale de la Financière Sun Life inc. Elle offre aux Canadiens une gamme diversifiée de fonds communs de placement et de solutions de portefeuille novatrices qui leur donnent la capacité d'atteindre leurs objectifs financiers à toutes les étapes de leur vie. Nous allions la solidité de l'une des marques les plus respectées au Canada en matière de services financiers, la marque Sun Life, à certains des meilleurs gestionnaires d'actifs du globe, en vue d'offrir une plateforme de placements vraiment mondiale. Au 31 décembre 2023, Gestion d'actifs PMSL inc. gérait un actif de 36,1 milliards de dollars pour le compte d'investisseurs institutionnels et d'épargnants individuels d'un océan à l'autre et est membre du groupe Sun Life. Pour plus de renseignements, visitez le site www.placementsmondiauxsunlife.com.

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

Renseignements pour les médias :

Ariane Richard

Gestionnaire, relations publiques

Bureau du président, Québec

Tél. : 438-364-6807

[email protected]

_________________________________ 1 Rapport Top 40 Money Managers de 2023, Benefits Canada, d'après les données sur les régimes de retraite au Canada au 30 juin 2023.

SOURCE Financière Sun Life inc.

8 mars 2024 à 08:05

