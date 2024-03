CoCo Fresh Tea & Juice lance une extension majeure du soutien aux franchisés européens





CoCo étend son soutien et son infrastructure aux franchisés en Europe : Possibilités de franchise en magasin unique maintenant disponibles Élargissement des circuits d'approvisionnement régionaux Lancement de programmes de formation pour les entrepreneurs

CoCo participera à la Franchise Expo Paris 2024

Accueille également le CoCo Europe Franchise Forum pour engager davantage les entrepreneurs régionaux

PARIS et TAIPEI, le 8 mars 2024 /PRNewswire/ -- CoCo Fresh Tea & Juice annonce une expansion significative de l'infrastructure régionale et du soutien aux franchisés européens, à souligner lors de la prochaine Franchise Expo Paris 2024 (Kiosque T44, du 16 au 18 mars). En outre, la marque organise son propre forum de franchise à Barcelone, en Espagne, le 21 mars afin de renforcer les capacités et de se connecter avec les entrepreneurs européens.

Vous souhaitez ouvrir votre propre magasin CoCo Fresh Tea & Juice ? Inscrivez-vous ici (https://bit.ly/41DSxva) au CoCo Europe Franchise Forum à Barcelone, en Espagne, le 21 mars.

"En Europe, CoCo est au début d'un parcours de croissance passionnant", note Kody Wong, directeur du développement commercial chez CoCo Fresh Tea & Juice. « Ces nouvelles initiatives tirent parti de ce que nous considérons comme un énorme potentiel dans la région, grâce à l'intérêt grandissant pour le thé à bulles et à la passion des jeunes entrepreneurs diversifiés qui souhaitent ouvrir leur propre succursale CoCo. »

Développer les infrastructures sur le marché européen en pleine croissance

Le marché européen du thé à bulles devrait croître à un TCAC de 8 % jusqu'en 2032, et CoCo a lui-même progressé de 142 % dans le monde, passant de 3500 magasins en 2019 à 5000 en 2023. La marque, qui a récemment attiré l'attention de franchisés potentiels en Espagne, en Italie, en Belgique et aux Pays-Bas, a récemment travaillé avec des partenaires locaux pour offrir aux consommateurs de Valence, en Espagne, à Rome et à Milan, les délices de son thé au lait perlé Italie; Lyon, France; Amsterdam, Pays-Bas; Anvers, Belgique; et Glasgow, Écosse.

Pour tirer parti de cette dynamique et répondre aux besoins des palais en expansion dans la région, CoCo est :

Rendre les franchises à magasin unique disponibles en Europe , permettant aux jeunes entrepreneurs et aux amateurs de thé à bulles de se développer

Élargissement des canaux d'approvisionnement de la région pour augmenter les flux de matériaux boba

Lancer une infrastructure de formation sur le continent pour continuer à mettre en place des franchises de thé à bulles CoCo pour réussir

Renforcer sa présence en Europe

Lors de la Franchise Expo Paris 2024, CoCo partagera de plus amples informations sur le large éventail de ressources et de soutien actuellement disponibles pour les entrepreneurs de la région. Pour porter son engagement sur le marché européen à un niveau supérieur, la marque organise également le CoCo Europe Franchise Forum à Barcelone, en Espagne, le 21 mars, où elle accueillera des partenaires potentiels pour explorer ses différentes opportunités de franchise.

Inscription et informations supplémentaires ici : https://bit.ly/41DSxva

Pourquoi s'associer à CoCo

CoCo Fresh Tea & Juice apporte une empreinte mondiale importante et une reconnaissance de marque élevée, qui se répercute directement sur le succès de ses magasins franchisés. Sa vaste chaîne d'approvisionnement aide à stabiliser les coûts pour les partenaires franchisés, et la marque fournit des ressources telles que la préparation avant l'ouverture, le soutien opérationnel quotidien et des programmes complets de formation et de soutien pour une communication transparente avec le siège social de CoCo. En outre, une assistance sur site est disponible pour mettre en place des franchisés pour réussir.

À propos de CoCo Fresh Tea & Juice

CoCo Fresh Tea & Juice vise à créer une communauté diversifiée et durable pour ses consommateurs en fournissant des produits visuellement rafraîchissants. Nous continuons d'être l'une des entreprises à la croissance la plus rapide et nous recherchons des partenaires entreprenants pour rejoindre les réseaux de franchises CoCo Fresh Tea & Juice. Consultez le site officiel de CoCo Fresh Tea & Juice et commencez votre application dès maintenant.

Pour en savoir plus, visitez le site https://www.coco-tea.com/.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2355984/Wall_Art__Bubble_Gaga_Production.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2355985/Wall_Art_3_Guys.jpg

8 mars 2024 à 04:00

