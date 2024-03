Nuvei stimule la croissance des revenus au moyen de fonctions avancées de segmentation en jetons de réseau





Les partenaires de Nuvei profitent de taux d'autorisation plus élevés et d'une expérience de paiement transparente, en plus de transactions plus sécuritaires

MONTRÉAL, le 7 mars 2024 /CNW/ -- Nuvei Corporation (« Nuvei » ou la « société ») (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI), la société canadienne de technologie financière, annonce aujourd'hui les nouvelles améliorations apportées à sa plateforme de paiement, une solution avancée de segmentation en jetons de réseau qui permet à ses partenaires de bénéficier de transactions en ligne plus fluides, plus efficaces et plus sûres pour les achats en ligne.

En utilisant les jetons émis directement par les systèmes de cartes et les banques, la solution de Nuvei améliore la visibilité globale des transactions et réduit les faux refus. Cette amélioration du processus d'autorisation contribue directement à une expérience de paiement plus harmonieuse, et il a été démontré que les taux de conversion des paiements par carte peuvent augmenter de 2,1 %. 1

La solution de segmentation en jetons de réseau de Nuvei introduit également une série de fonctions avancées qui améliorent considérablement l'expérience de paiement, établissant une nouvelle norme d'efficacité et de satisfaction des clients lors des transactions en ligne :

Paiements initiaux fluides : Traitement rapide garanti des transactions initiées par les nouveaux clients dans un délai de quelques secondes, les transactions subséquentes étant traitées encore plus rapidement en utilisant le même jeton sécurisé préexistant. La solution flexible de Nuvei optimise également la création du jeton, pendant ou après la transaction, afin de réduire les difficultés lors du paiement.





: Traitement rapide garanti des transactions initiées par les nouveaux clients dans un délai de quelques secondes, les transactions subséquentes étant traitées encore plus rapidement en utilisant le même jeton sécurisé préexistant. La solution flexible de Nuvei optimise également la création du jeton, pendant ou après la transaction, afin de réduire les difficultés lors du paiement. Mises à jour automatiques des jetons : Une fonction de mise à jour intégrée permet de transférer automatiquement les renseignements du jeton d'un client à une nouvelle carte en cas de changements, ce qui évite les interruptions de service et les transactions refusées.





: Une fonction de mise à jour intégrée permet de transférer automatiquement les renseignements du jeton d'un client à une nouvelle carte en cas de changements, ce qui évite les interruptions de service et les transactions refusées. Technologie intelligente en cascade : Système exclusif assurant un service sans interruption, cette solution change instantanément les stratégies de traitement en cas de problème de jeton, assurant ainsi la fluidité et le succès des transactions.

Ces fonctions sont déjà mises en oeuvre à l'échelle mondiale, ce qui aide les partenaires à optimiser l'acceptation des paiements par carte. Une solution visant à offrir la « segmentation en jetons en tant que service » au moyen de jetons universels applicables à plusieurs acquéreurs sera disponible sous peu.

Une plateforme de paiement intégrée et sécurisée

La technologie exclusive de Nuvei et son approche distinctive du soutien à la segmentation en jetons optimisent les paiements par carte au-delà des exigences du système de carte pour établir l'ordre de priorité de la sécurité des paiements, tout en favorisant la conformité à la norme PCI DSS.

Cette solution, qui est intégrée en toute transparence dans sa plateforme de paiement complète, renforce la sécurité des paiements par carte non présente (« CNP ») grâce à une protection complète contre l'exposition aux données et la menace de transactions frauduleuses typiquement associées aux paiements par CNP. En remplaçant les renseignements de nature délicate sur les cartes, comme le numéro de compte primaire, par un identificateur unique et sécurisé, la segmentation en jetons offre d'importants avantages sur le plan de la sécurité par rapport aux méthodes de chiffrement traditionnelles. Il a été démontré que cette approche réduit les taux de fraude dans l'industrie des paiements de jusqu'à 26 %.

Le président et chef de la direction de Nuvei, Philip Fayer, a commenté l'annonce : « Les transactions sans heurts et les taux de conversion sont essentiels pour stimuler la croissance des revenus du commerce électronique. Notre approche unique de la segmentation en jetons de réseau permet non seulement d'optimiser la sécurité des paiements par carte et la protection des données financières des consommateurs, mais aussi d'élargir les limites de ce qui est possible pour le succès des opérations. »

À propos de Nuvei

Nuvei (Nasdaq: NVEI) (TSX: NVEI) est l'entreprise canadienne de technologie financière qui accélère les affaires de ses clients partout dans le monde. La technologie modulaire, souple et évolutive de Nuvei permet aux grandes entreprises d'accepter des paiements de prochaine génération, d'offrir toutes les options de paiement et de bénéficier de services d'émission de cartes, de services bancaires, de gestion du risque et de gestion de la fraude. En établissant des liens entre les entreprises et leurs clients dans plus de 200 marchés, avec des acquisitions locales dans 50 marchés, 150 devises et 680 modes de paiement alternatifs, Nuvei fournit la technologie et les renseignements nécessaires pour que les clients et les partenaires puissent réussir à l'échelle locale et mondiale grâce à une seule intégration.

Pour en savoir plus, visitez www.nuvei.com

