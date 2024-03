Investissements gouvernementaux dans le développement du secteur minier - BONNES NOUVELLES POUR LA RECHERCHE ET LE DÉVELOPPEMENT DANS SECTEUR MINIER





QUÉBEC, le 7 mars 2024 /CNW/ - L'Association minière du Québec (AMQ, Association) tient à souligner deux annonces importantes pour le secteur minier canadien et québécois au cours des derniers jours. Les investissements annoncés par les deux paliers de gouvernement démontrent leur volonté de jouer un rôle de premier plan dans la décarbonation de l'économie mondiale et, par le fait même, la nécessité de développer la filière minérale au pays.

Dans un communiqué de presse émis hier, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson a annoncé un investissement de 15 millions de dollars pour la réalisation de projets visant à accroître la participation des Autochtones et à favoriser l'essor du secteur canadien des minéraux critiques. L'AMQ salue l'investissement de 4,9 millions de dollars à la société en commandite Magneto Investments qui développe des projets de sulfate de cobalt et de nickel, composantes importantes pour les batteries de véhicules électriques. Les sommes investies en recherche et développement permettent à l'industrie minière d'améliorer les technologies et les procédés, notamment pour le développement de la filière batterie.

Au niveau provincial, la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchette Vézina a annoncé l'octroi des 16 subventions totalisant 6 millions de dollars pour des initiatives de recherche dans le domaine minier, notamment pour la filière des minéraux critiques et stratégiques (MCS). L'AMQ salue la place que le gouvernement du Québec accorde à l'acquisition de connaissances et à la recherche et au développement. L'extraction, la transformation et le recyclage des MCS et la mise en commun des efforts des centres de recherche constituent des éléments majeurs pour développer des façons de faire innovantes qui positionneront le Québec comme un leader dans la valorisation des MCS. Ces investissements viennent soutenir la transition énergétique dans laquelle le Québec s'est engagé afin de lutter contre les changements climatiques.

« Les investissements du gouvernement fédéral s'ajoutent aux efforts et aux engagements du gouvernement québécois pour favoriser la recherche et le développement dans le secteur minier. L'AMQ ne peut que se réjouir de voir les gouvernements investirent dans une industrie d'avenir comme la nôtre. L'industrie minière québécoise sera au rendez-vous afin de contribuer aux efforts collectifs dans la transition énergétique mondiale. »

- Josée Méthot, Présidente-directrice générale de l'AMQ

À propos de l'Association minière du Québec

Fondée en 1936, l'Association minière du Québec (AMQ) agit à titre de porte-parole proactif des entreprises minières en production, en exploration et en transformation, des entrepreneurs miniers, des entreprises minières en développement, de même que des fournisseurs, d'institutions, d'organismes sans but lucratif et de divers partenaires du secteur minier. Fière des 48 187 emplois et des activités totalisant 11,7 milliards de dollars que l'industrie minière a générés au Québec au cours de l'année 2020, l'AMQ a pour mission de promouvoir, soutenir et développer de façon proactive une industrie minérale québécoise responsable, engagée et innovante.

