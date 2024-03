La Commission de la santé mentale du Canada dirige l'élaboration d'un nouveau programme visant à aider les employeur?euse?s à effectuer des vérifications de la santé et de la sécurité psychologiques





OTTAWA, ON, le 7 mars 2024 /CNW/ - La Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) va élaborer un nouveau programme novateur destiné à soutenir les employeur?euse?s canadien?ne?s qui souhaitent favoriser la santé et la sécurité psychologiques de leurs travailleur?euse?s.

Emploi et Développement social Canada (EDSC) versera environ 820 000 dollars sur une période de trois ans pour soutenir la création du Programme de vérification de la santé et de la sécurité psychologiques de la CSMC. Ce projet sera dirigé par Changer les mentalités, le service de formation de la CSMC, qui a élaboré des programmes fondés sur des données probantes pour promouvoir la santé mentale et le bien-être, la résilience et la réduction de la stigmatisation associée aux troubles de santé mentale.

Changer les mentalités s'efforce de soutenir les employeur?euse?s qui souhaitent mettre en oeuvre des stratégies et des programmes efficaces pour protéger et promouvoir la santé et la sécurité psychologiques (SSP) des travailleur?euse?s. Tout comme les vérifications de la santé et de la sécurité au travail (SST) fournissent aux employeur?euse?s des renseignements détaillés sur leurs systèmes et processus de gestion de la SST, le Programme de vérification de la santé et de la sécurité psychologiques de la CSMC est conçu pour aider les organisations à mieux comprendre comment intégrer la SSP dans leur mode de travail.

Le financement de ce projet permettra à Changer les mentalités d'élaborer un rigoureux programme de formation et de qualification fondé sur des données probantes, d'accorder des certificats aux vérificateurs?trices pour qu'iels puissent effectuer les vérifications de la SSP de Changer les mentalités et de piloter le programme auprès d'un certain nombre d'employeur?euse?s. Enfin, Changer les mentalités pourra proposer des vérifications de la SSP aux entreprises et aux organisations à travers le Canada.

Grâce au Programme de vérification de la SSP et aux conseils d'expert?e?s des vérificateurs?trices qualifié?e?s, les organisations obtiendront de précieuses données probantes qui leur permettront d'améliorer leur processus de prise de décision en matière de santé mentale des employé?e?s.

« Cette contribution de EDSC nous aidera à créer un programme de vérification de la santé et de la sécurité psychologiques crédible, réputé et durable, déclare Michel Rodrigue, président - directeur général de la CSMC. Enfin, ce programme nous permettra de créer des employeur?euse?s mieux informé?e?s, des milieux de travail psychologiquement plus sécuritaires, une main-d'oeuvre plus motivée et des communautés mentalement plus saines. »

« Les soins de santé incluent les soins de santé mentale. Je suis heureux de voir la CSMC élaborer des programmes de santé psychologique de pointe pour les travailleurs et les travailleuses, a déclaré le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault. Je tiens à féliciter la CSMC pour ce projet novateur, qui permettra d'améliorer la santé et le bien-être des travailleurs et des travailleuses d'un océan à l'autre. »

Le Programme de vérification de la SSP de la CSMC est actuellement mis à l'essai auprès d'un petit groupe de vérificateurs?trices et d'organisations. Une évaluation indépendante de l'efficacité du projet sera réalisée et un rapport final sera publié dans une revue évaluée par des pairs.

Comment les employeur?euse?s peuvent participer au Programme de vérification de la SSP de la CSMC

La vérification aidera les employeur?euse?s à déterminer ce qu'ils ont mis en place et ce qui leur manque. Les employeur?euse?s qui souhaitent participer au programme de vérification commencent par suivre le cours de formation de la CSMC sur l'intégration de la santé et sécurité psychologiques. Ce cours les prépare à entreprendre une vérification de la SSP de la CSMC. Les employeur?euse?s peuvent avoir leurs propres vérificateurs?trices internes formé?e?s et qualifié?e?s par Changer les mentalités ou ils peuvent faire appel à un?e vérificateur?tricetrice tiers par l'intermédiaire de Changer les mentalités.

Comment obtenir une certification pour mener des vérifications de la SSP de la CSMC

L'ensemble des vérificateurs?tricestrices, y compris les vérificateurs?trices internes et les vérificateurs?trices tiers, seront formé?e?s et qualifié?e?s dans le cadre du Programme de vérification de la SSP de la CSMC. La formation des vérificateurs?trices comprend le cours sur l'intégration de la santé et sécurité psychologiques, qui constitue un prérequis au cours de formation des vérificateurs?trices, d'une durée de cinq jours. Pour obtenir leur certification, les vérificateurs?trices doivent suivre avec succès la formation et effectuer leur première vérification, en satisfaisant aux exigences d'assurance qualité des vérifications de la SSP de la CSMC.

Pour de plus amples renseignements sur la participation au programme de vérification, veuillez vous adresser à [email protected].

À propos de Emploi et Développement social Canada :

Emploi et Développement social Canada (EDSC) travaille à améliorer le niveau de vie et la qualité de vie de tous?tes les Canadien?ne?s en faisant la promotion d'une main-d'oeuvre hautement spécialisée ainsi que d'un marché du travail efficace et favorable à l'inclusion.

À propos de la Commission de la santé mentale du Canada :

La Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) est un organisme de bienfaisance enregistré qui a été créé pour attirer l'attention nationale sur les questions de santé mentale. Notre travail consiste à améliorer la santé mentale de toutes les personnes vivant au Canada. Changer les mentalités est l'entreprise à vocation sociale de la CSMC qui propose des programmes de formation visant à promouvoir la santé mentale et le mieux-être, la résilience et l'élimination de la stigmatisation dans le monde entier.

7 mars 2024 à 15:28

