La Régie de l'énergie du Canada approuve la première installation de gaz naturel comprimé dans les Territoires du Nord-Ouest





Le projet de sécurité énergétique des Inuvialuit devrait fournir de l'énergie durable pour les 50 prochaines années.

CALGARY, AB, le 7 mars 2024 /CNW/ - La Commission de la Régie de l'énergie du Canada a approuvé le centre énergétique du projet de sécurité énergétique des Inuvialuit (« projet ») sous réserve de 20 conditions. Le projet permettra de convertir le gaz naturel en gaz naturel comprimé, en propane et en diesel synthétique pouvant être utilisé pour l'électricité et le chauffage. Le centre énergétique du projet approvisionnera la région désignée des Inuvialuit en énergie fiable, réduisant ainsi la dépendance à l'égard du carburant importé par camion ou par barge du sud du Canada.

Cette décision est la dernière des trois autorisations accordées par la Commission pour la construction et l'exploitation du projet. Les deux autres autorisations, qui visaient les premiers travaux sur le site et certaines activités de reconditionnement du puits TUK M-18, ont été délivrées le 28 juin 2023.

La Commission a pris en compte les déclarations de soutien des peuples et des organisations autochtones en faveur des retombées positives du projet, dont celles-ci :

Remplacement du diesel importé par une source d'énergie fiable produite localement;

Amélioration des perspectives sur le plan de l'emploi, de l'autosuffisance économique et de l'autodétermination;

Incidence positive sur les droits et intérêts des Autochtones puisque le projet vise à renforcer la sécurité énergétique et à réduire les coûts de l'énergie;

Réduction de l'empreinte environnementale de l'infrastructure énergétique actuelle dans la région.

Les commentaires des aînés, des chasseurs-cueilleurs, des jeunes, des dirigeants locaux, des membres des communautés et des organismes de cogestion ont été pris en compte lors de l'élaboration des processus de conception technique et des plans d'atténuation et de gestion du projet.

Tout au long du processus de réglementation, la Régie a mis l'accent sur la protection de l'environnement unique et sensible du Nord, notamment le pergélisol, la faune et les espèces en péril. La Commission a imposé des conditions particulières pour atténuer et surveiller les effets éventuels, notamment les suivantes :

Prévention de la fonte du pergélisol;

Surveillance du bruit pour protéger les humains et la faune;

Mise en oeuvre d'un programme de surveillance environnementale post-construction d'une durée de sept ans pour gérer le ralentissement de la croissance de la végétation dans le Nord.

La Commission a ajouté des conditions axées sur la protection de l'environnement, la sécurité, les interventions en cas d'urgence et l'état de préparation opérationnelle.

En bref

Le centre énergétique du projet est situé à environ 16 kilomètres au sud de Tuktoyaktuk et à 4 kilomètres à l'ouest de la route entre Inuvik et Tuktoyaktuk dans les Territoires du Nord-Ouest.

et à 4 kilomètres à l'ouest de la route entre et dans les Territoires du Nord-Ouest. Le centre énergétique du projet sera situé dans la région désignée des Inuvialuit, où ces derniers sont propriétaires des terres et des ressources.

En 2021, le plan de mise en valeur du projet a aussi fait l'objet d'un examen et d'une décision par le Comité d'étude des répercussions environnementales en vertu de la Convention définitive des Inuvialuit.

La Régie réglemente le projet en vertu de la Loi sur les opérations pétrolières des Territoires du Nord-Ouest dans la région désignée des Inuvialuit.

Liens connexes

La Régie de l'énergie du Canada assure l'acheminement de l'énergie en toute sécurité partout au pays. Elle examine les projets de mise en valeur des ressources énergétiques et communique de l'information sur l'énergie, tout en appliquant des normes de sécurité et environnementales comptant parmi les plus strictes au monde. Pour savoir comment la Régie travaille pour vous, consultez son site Web ou suivez-la sur les réseaux sociaux.

SOURCE Régie de l'énergie du Canada

7 mars 2024 à 14:53

Communiqué envoyé leet diffusé par :