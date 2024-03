Rad Power Bikes présente les vélos électriques les plus sûrs et les plus perfectionnés avec une nouvelle batterie de pointe





Avec quatre nouveaux modèles de vélos électriques et la toute nouvelle batterie Safe Shieldtm dotée d'une technologie thermorésistante, Rad Power Bikes constitue la norme en matière de sécurité et d'innovation dans l'industrie des vélos électriques

SEATTLE, 7 mars 2024 /CNW/ - Rad Power Bikes tm a annoncé aujourd'hui le début d'un nouveau chapitre novateur avec le lancement de quatre vélos électriques polyvalents et de la nouvelle batterie Safe Shieldtm avec technologie thermorésistante. Grâce à cet ajout important à la gamme de produits de la marque, Rad Power Bikes s'appuie sur son patrimoine pour fournir des vélos électriques accessibles de grande qualité, tout en dépassant les exigences actuelles de l'industrie en matière de sécurité.

Rad Power Bikes a pris des engagements de premier plan dans l'industrie en matière de sécurité, de qualité et de certification des batteries, établissant de nouvelles normes plus élevées pour l'ensemble du secteur de la micromobilité. La nouvelle batterie Safe Shield dotée d'une technologie thermorésistante a été conçue à partir de zéro pour améliorer la sécurité des batteries pour vélos électriques et est disponible en tant que bloc-batterie externe et semi-intégré de 15 Ah. Les nouveaux blocs-batteries sont certifiés UL 2271. Si l'on pousse les normes actuelles plus loin, ces nouvelles batteries sont dotées d'une résine thermoabsorbante unique qui protège contre la corrosion et la surchauffe. Elle encapsule chaque élément de batterie, et en cas de surchauffe, la résine aiderait à empêcher l'événement thermique de se propager. Elle peut aussi empêcher un accident, comme une perforation ou une collision importante, de s'aggraver. De plus, les nouvelles batteries peuvent être recyclées grâce au partenariat de Rad avec Redwood Materials et d'autres programmes admissibles de recyclage des batteries.

La batterie Safe Shield comprend quatre nouveaux modèles de vélos électriques : la toute nouvelle famille Radster, qui comprend les modèles Radster Trail et Radster Road, et des mises à jour aux deux favoris des fans, les RadWagon 5 et RadExpand 5 Plus. Les quatre nouveaux modèles de vélos électriques sont certifiés UL 2849. Tous les nouveaux modèles de vélos électriques offrent des caractéristiques novatrices qui améliorent la sécurité des cyclistes, y compris des freins à disque hydrauliques pour améliorer la puissance d'arrêt par rapport aux modèles précédents, des signaux de changement de direction et des phares avant plus lumineux pour améliorer la visibilité, des cadres modernisés pour une plus grande stabilité, des capteurs de couple pour des trajets plus réactifs, une résistance à l'eau IPX6 pour faire du vélo par tous les temps et des couleurs rafraîchies. Les cyclistes bénéficieront également d'un couple amélioré sur l'ensemble de la gamme pour avoir de l'énergie au moment où ils en ont le plus besoin, qu'il s'agisse de grimper une colline intimidante ou de se frayer un chemin dans les embouteillages en allant au travail. De plus, les cyclistes Rad voulaient avoir la possibilité de se déplacer plus rapidement. Pour ce faire, Rad Power Bikes a intentionnellement conçu et mis au point les modèles RadWagon 5, Radster Trail et Radster Road pour passer facilement de la classe 2 à la classe 3 en toute sécurité*.

« Grâce à la polyvalence encore plus grande de notre flotte et à la nouvelle technologie novatrice des batteries pour vélos électriques qui rehaussera l'ensemble de l'industrie, nous franchissons une étape importante vers un monde où les batteries pour vélos électriques sont conçues pour tout le monde et ont le pouvoir de faire à peu près n'importe quoi » a déclaré Phil Molyneux, chef de la direction de Rad Power Bikes. « Au cours des deux dernières années, j'ai travaillé en étroite collaboration avec nos leaders de la chaîne d'approvisionnement et de la qualité, en révisant nos processus pour faire de cette prochaine génération de vélos électriques le meilleur pour nos cyclistes. Ce lancement marque la dernière étape franchie pour assurer le succès à long terme du secteur des vélos électriques et de Rad. »

Radster Trail et Radster Road

Le Radster est le plus récent ajout à la gamme de Rad et comprend deux variantes, le Radster Trail et le Radster Road. Conçu pour le travail et le jeu, le modèle Radster est conçu pour les cyclistes qui cherchent à s'aventurer à leur guise et à faire des balades de fin de semaine ou de longs trajets avec leurs vélos électriques. Pour optimiser le confort, les cyclistes peuvent également choisir entre deux tailles : standard pour les cyclistes de 1m50 à 1m73 et grand pour les cyclistes de 1m70 à 1m93.

Le Radster Trail est doté de pneus semi-larges modernisés capables de rouler hors route et sur la route. Avec une position de conduite droite et confortable et une suspension hydraulique de fourche avant, le modèle permet aux cyclistes d'aller plus loin dans leurs aventures et leur donne la confiance dont ils ont besoin pour parcourir en douceur les sentiers locaux ou faire une balade de fin de semaine avec facilité. Le modèle Radster Trail existe en vert sapin (Fir Green) ou rouge cuivré (Copper Red).

Le Radster Road est le modèle le plus puissant pour les trajets quotidiens, avec des pneus plus étroits, une fourche à suspension hydraulique et un guidon plus large que sur le modèle Radster Trail pour une promenade plus lisse et plus efficace sur la chaussée. Il est également équipé de garde-boue et d'un protège-chaîne qui le protègent des intempéries et permettent de garder les vêtements propres. Le modèle Radster Road est disponible en bleu lagon (Bay Blue) et blanc lunaire (Lunar White).

RadWagon 5

Entièrement repensé, le modèle RadWagon 5 s'appuie sur le patrimoine de l'option de minifourgonnette préférée des admirateurs de Rad, qui offre une meilleure manoeuvrabilité, plus de confort et une plus grande capacité de charge utile qui peut aider les passagers à transporter les courses, les enfants et tout ce qui se trouve entre les deux. Pour améliorer le contrôle et la stabilité du cycliste, Rad Power Bikes a condensé le cadre et abaissé le centre de gravité du vélo. La nouvelle géométrie du cadre convient maintenant à une plus grande variété de tailles de carrosserie et rehausse la confiance tout en étant manipulable. De plus, grâce à la suspension hydraulique avant, les trajets cahoteux sont plus fluides. Disponible en noir (Black) et bleu métallique (Metallic Blue), le modèle RadWagon 5 dispose également d'accessoires mis à jour avec un tableau de bord et des marchepieds redessinés.

RadExpand 5 Plus

Le RadExpand 5 Plus ajoute plusieurs caractéristiques très demandées, comme une capacité de charge utile plus élevée pour transporter les articles essentiels de la fin de semaine, un écran couleur plus visible qui fournit des statistiques en temps réel et une suspension avant hydraulique pour s'attaquer aux routes cahoteuses. Ce vélo pliant favori reste un excellent choix pour les citadins ou les banlieusards qui n'ont pas assez d'espace, ou pour les aventuriers qui veulent prendre leur vélo en déplacement. Offert en deux nouvelles couleurs, beige (Stone Tan) et bleu ardoise (Slate Blue).

Prix et disponibilité :

*Capacité de classe 3 non disponible au Canada.

À propos de Rad Power Bikestm : Rad Power Bikes est la plus grande marque de vélos électriques en Amérique du Nord, comptant plus de 600 000 usagers. Fondée en 2007, cette entreprise propose une gamme complète de vélos électriques et d'accessoires abordables qui changent pour de bon la façon dont les personnes et les produits roulent. L'équipe de Rad de passionnés de vélos électriques crée des produits et des solutions de service conçus pour tout, qu'il s'agisse de déplacements, d'aventure ou de livraison, ou pour les déplacements des enfants. Les vélos électriques et accessoires sont tous conçus à l'interne à son siège de Seattle. L'entreprise dessert des cyclistes aux États-Unis et au Canada, compte neuf emplacements RadRetail et plus de 650 partenaires du réseau de services. Acclamée par TIME, Fast Company et Inc. Rad Power Bikes, l'une des entreprises les plus novatrices et influentes en 2021, s'est donné pour mission de bâtir un monde où les modes de transport sont écoénergétiques, agréables et accessibles à tous.

