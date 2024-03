Nouveauté Suisse pour faciliter la sélection des lentilles dans la chirurgie de la cataracte





La société Swiss Advanced Vision (SAV-IOL SA) a annoncé le lancement de nouvelles fonctionnalités pour son Calculateur torique, améliorant l'expérience globale de calcul. Pour la première fois, les ophtalmologues pourront utiliser un configurateur en ligne pour définir le meilleur emplacement d'incision afin de minimiser l'astigmatisme résiduel après opération, en se basant sur les paramètres optiques du patient, et ce, pour tous les types de lentilles.

Le Calculateur torique SAV-IOL facilite la sélection des lentilles toriques intraoculaires qui aident à corriger l'astigmatisme, un trouble oculaire très répandue et qui entraîne une vision floue, une gêne et d'éventuels maux de tête.

En plus de l'outil unique d'optimisation de l'emplacement de l'incision indiquant à quel angle d'incision l'astigmatisme résiduel devient le plus faible (sur la base de la biométrie, de la kératométrie, de la puissance cylindrique et de l'amplitude de l'astigmatisme chirurgical induit [ou SIA]), l'ACP peut maintenant être inclus dans le calcul, ce qui augmente la prédictibilité postopératoire. À noter que ce service est disponible gratuitement sur sav-iol.com.

Le lancement des nouvelles fonctionnalités renforce la réputation de SAV-IOL en tant qu'entreprise dont les produits sont fondés sur l'innovation, la qualité et la précision. Alexandre Pascarella, PDG de Swiss Advanced Vision, a déclaré : « En adaptant continuellement nos produits et nos services, nous sommes en mesure d'offrir aux chirurgiens ophtalmologues et à leurs patients une réponse pertinente à leurs besoins en constante évolution. »

Depuis 2009, l'entreprise suisse développe des lentilles intraoculaires de technologie avancée dans le but de restaurer le confort visuel après l'extraction du cristallin naturel. Swiss Advanced Vision est connue pour sa technologie optique unique appelée « Instant Focus », qui permet la création d'un pic constant d'intensité lumineuse sur la rétine, offrant une accommodation visuelle de la vision proche jusqu'à la vision intermédiaire.

Les lentilles LUCIDIS et EDEN, grâce à la technologie Instant Focus, sont conçues pour fournir aux patients souffrant de cataracte une solution de haute qualité leur permettant de retrouver une vision continue avec une dysphotopsie réduite, tout en préservant la résolution et la sensibilité aux contrastes. Toutes les lentilles sont disponibles en version standard et torique, avec un diamètre externe de 10,8 mm ou 12,4 mm. Swiss Advanced Vision continuera à développer des produits innovants et travaille déjà sur de nouvelles fonctionnalités pour ses utilisateurs, alors restez à l'écoute !

À propos de SAV-IOL SA : SAV-IOL SA est une société suisse (certification de site BSI MD 615363) qui développe, fabrique et commercialise des lentilles intraoculaires dans plus de 40 pays.

SAV-IOL SA

Route des Falaises 74

2000 Neuchâtel

SWITZERLAND

sav-iol.com

7 mars 2024 à 10:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :