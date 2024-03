Le Centre St-Pierre aide à répondre aux besoins communautaires avec la création du Carrefour St-Pierre





MONTRÉAL, le 7 mars 2024 /CNW/ - Dans le cadre de son projet d'expansion et de rénovation, le Carrefour St-Pierre offrira des espaces locatifs de qualité, accessibles et abordables à des organisations engagées envers les personnes marginalisées grâce à un investissement de plus de 7,9 millions de dollars du gouvernement fédéral.

Annoncé par l'honorable Steven Guilbeault, ce projet répondra aux besoins du quartier et des gens de la communauté en offrant des nouveaux locaux modernes à des organismes communautaires et d'économie sociale qui rendent des services directs à des personnes dans le besoin, notamment en sécurité alimentaire, en soutien psychosocial et en défense des droits, ou à des organismes offrant des services d'aide au logement. Ces organismes communautaires peinent à se loger dans un contexte de crise immobilière.

Après s'être établi au 1212 rue Panet, il y a plus de 50 ans, comme la Cité des ondes populaires pour répondre aux besoins prioritaires des organismes de services et de la population vulnérable, le Centre St-Pierre est résolument tourné vers l'avenir et double sa superficie. Le Carrefour St-Pierre, qui comprend le Centre St-Pierre et la nouvelle Maison St-Pierre, vise à devenir un lieu de rencontre, d'échange, de partage et de rayonnement pour les organismes engagés dans l'éducation populaire, la justice, la transformation sociale et la transition écologique.

Le financement servira, entre autres, à revaloriser la Maison St-Pierre en effectuant des travaux de réfection nécessaires qui permettront d'offrir des espaces modernes aux organismes, d'augmenter la performance énergétique et d'améliorer la qualité et la fonctionnalité du bâtiment, dont son accessibilité universelle. Ces travaux incluent le remplacement des fenêtres existantes par des fenêtres plus performantes et la rénovation des toitures de l'édifice. Des espaces verts seront aussi aménagés à l'extérieur du Carrefour St-Pierre afin de réduire les îlots de chaleur urbains et les eaux de ruissellement.

Une économie prospère a besoin d'investissements stratégiques dans les infrastructures communautaires vertes et inclusives pour bâtir un avenir durable pour les Canadiens, avec un accès à de bons emplois, tout en limitant les répercussions sur l'environnement.

En continuant de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires partout au Canada, le gouvernement fédéral veille à ce que les Canadiens soient soutenus par une infrastructure qui peut les relier aux emplois, aux services, aux commodités et à leurs collectivités en général.

Citations

« En investissant dans nos infrastructures vertes, nous investissons dans le futur de nos communautés. Je suis heureux d'annoncer le financement du gouvernement fédéral pour le projet du Carrefour St-Pierre réalisé par le Centre St-Pierre. En plus de protéger le patrimoine montréalais et d'appuyer nos organismes locaux, ce projet contribuera à la transition écologique en augmentant l'efficacité énergétique d'un des bâtiments du Carrefour St-Pierre - la Maison St-Pierre - et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Laurier--Sainte-Marie, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« C'est porté par la ferme conviction, celle de répondre avec pertinence aux besoins urgents des organismes communautaires qui peinent à se loger de manière abordable que nous restaurons la Maison St-Pierre en un bâtiment communautaire, vert, inclusif et accessible universellement. Le Centre St-Pierre, organisme communautaire ancré dans son milieu depuis 50 ans, contribuera ainsi à un changement positif et nécessaire dans un quartier en profonde transformation. Nous remercions l'honorable Steven Guilbeault pour cet investissement dans un quartier qui a cruellement besoin d'investissement structurant pour maintenir le tissu social et communautaire dans le Centre-sud et le Village gai. »

Louise St-Jacques, présidente du conseil d'administration du Centre St-Pierre

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 7 950 000 $ dans ce projet dans le cadre du programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI).

Ces améliorations devraient permettre annuellement une économie de carburant de 54,1% et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 74,4 tonnes.

Le programme BCVI vise à améliorer les lieux où les Canadiens travaillent, apprennent, se divertissent, vivent, et se rassemblent, en réduisant la pollution, en réduisant les coûts et en soutenant des milliers de bons emplois. Grâce aux améliorations écologiques et aux autres travaux effectués dans les bâtiments communautaires publics existants, et grâce aux nouvelles constructions dans les collectivités mal desservies, le programme BCVI aide à faire en sorte que les installations communautaires soient inclusives et accessibles, et à ce qu'elles aient une longue durée de vie, en plus d'aider le Canada à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050.

à atteindre ses objectifs de carboneutralité d'ici 2050. Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et il contribue à accroître la résilience face aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et il contribue à accroître la résilience face aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

La période de présentation des demandes dans le cadre du programme BCVI est maintenant terminée.

