Avis aux médias - La ministre Valdez fera une annonce importante sur des mesures de soutien pour les femmes et les jeunes entrepreneurs autochtones





MEMBERTOU, NS, le 7 mars 2024 /CNW/ - La ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez, annoncera des mesures de soutien pour les femmes et les jeunes entrepreneurs autochtones. Elle sera accompagnée du secrétaire parlementaire du ministre des Relations Couronne-Autochtones et député de Sydney-Victoria, Jaime Battiste, et du secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de Cape Breton-Canso, Mike Kelloway.

Une période de questions suivra l'annonce.

Date : Le vendredi 8 mars 2024

Heure : 10 h (heure de l'Atlantique)

Lieu :

Membertou Heritage Park

35 Su'n Awti

Membertou (Nouvelle-Écosse)

Canada, B1S 0H4

Les représentants des médias sont priés de communiquer avec les Relations avec les médias à l'adresse [email protected] pour obtenir les renseignements qui leur permettront de participer à la téléconférence ou pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement où aura lieu l'événement.

Ceux qui y assisteront devront présenter une preuve d'accréditation médiatique.

Restez branchés

Suivez Entreprises Canada sur les réseaux sociaux pour en savoir plus sur le monde des affaires : X (Twitter), Facebook et Instagram.

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

7 mars 2024 à 10:26

Communiqué envoyé leet diffusé par :