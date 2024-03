La Banque Laurentienne publie son Rapport ESG 2023





MONTRÉAL, le 7 mars 2024 /CNW/ - La Banque Laurentienne (la « Banque ») est ravie d'annoncer la publication de son Rapport 2023 sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Ce rapport illustre les progrès continus de la Banque envers son engagement à soutenir les changements environnementaux, sociaux et économiques durables en mettant l'accent sur des initiatives qui ont une incidence significative sur ses collectivités, établissent la confiance avec ses clients, inspirent la fierté de ses employés et génèrent de la valeur pour ses actionnaires.

Au cours de la dernière année, la Banque a enregistré un certain nombre de progrès notables en lien avec sa stratégie ESG :

Environnement

Dans le cadre de son engagement en faveur de l'action climatique, la Banque a réduit ses émissions combinées de GES de portée 1 et de portée 2 de 30 %. Cela constitue une avancée significative par rapport à son objectif de réduction de 35 % d'ici 2030 par rapport à l'année 2022.

De plus, la Banque a pris l'engagement de comprendre et de rendre compte de l'impact de ses solutions de prêt sur les émissions de gaz à effet de serre. Elle a ainsi calculé et inclus dans son rapport annuel une estimation des émissions financées par ses activités de prêts hypothécaires résidentiels en utilisant la méthodologie du Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF). Cette estimation vient s'ajouter à celle des émissions financées de portée 3 pour les catégories d'actifs immobiliers, publiée pour la deuxième année consécutive

La Banque Laurentienne continue de mettre l'accent sur l'amélioration de l'expérience des employés en bâtissant et en favorisant une culture d'équité, de diversité et d'inclusion en milieu de travail, et en investissant dans des initiatives novatrices, notamment le lancement d'un quatrième groupe de ressources pour les employés afin de soutenir les personnes nouvellement arrivées au Canada et leurs allié.es. La Banque est également fière d'avoir signé l'engagement sur le congé parental de l'organisation Women in Capital Markets , qui permet aux pères, aux partenaires de même sexe et aux parents adoptant un enfant de moins d'un an de bénéficier d'un complément de salaire versé par la Banque durant leur congé.

Conformément à son engagement à soutenir la croissance durable et à long terme de ses clients commerciaux, la Banque continue de s'associer à Québec Net Positif en lien avec son initiative « PME en transition », qui a pour objectif d'aider les petites et moyennes entreprises (PME) du secteur manufacturier et l'écosystème commercial qui les soutient à accélérer leur transition vers une économie « nette positive » à faibles émissions de carbone. Grâce à son programme de philanthropie d'entreprise « Donner au-delà des chiffresMC », la Banque a versé près de 800 000 dollars sous forme de dons corporatifs et de dons des employé.es à des organismes à but non lucratif et de bienfaisance communautaires, nationaux et internationaux.

« Nous sommes fiers de présenter le Rapport ESG 2023 de la Banque Laurentienne, qui souligne les progrès que nous avons réalisés dans notre parcours ESG », a déclaré Éric Provost, président et chef de la direction. « Ensemble, nous poursuivrons le travail amorcé pour mettre en oeuvre notre stratégie ESG et pour bâtir un avenir inclusif et durable à la Banque Laurentienne. »

Le Rapport ESG 2023 est maintenant disponible sur le site web de la Banque Laurentienne.

À propos de la Banque Laurentienne

À la Banque Laurentienne, nous croyons que nous pouvons changer l'expérience bancaire pour le mieux. En voyant au-delà des chiffres.

Fondée à Montréal en 1846, la Banque Laurentienne aide les familles, les entreprises et les collectivités à prospérer. Aujourd'hui, nous comptons approximativement 3 000 employés qui travaillent ensemble, comme une seule équipe, pour offrir une vaste gamme de services financiers et de solutions axés sur le conseil à nos clients partout au Canada et aux États-Unis. Nous protégeons, gérons et faisons croître un actif au bilan de 48,1 milliards $, de même que des actifs administrés de 26,5 milliards $.

Nous obtenons des résultats en plaçant nos clients au premier plan, en faisant le meilleur choix, en agissant avec courage et en croyant que chacun a sa place.

