Schneider Electric transforme la distribution électrique dans les secteurs critiques avec MasterPacT MTZ Active

Au Data Centre World de Londres, Schneider Electric dévoile le nouveau disjoncteur révolutionnaire MasterPacT MTZ Active avant son déploiement mondial

Le produit permettra de surveiller et de mesurer l'énergie en temps réel pour éclairer la prise de décision, réduire les temps d'arrêt et accélérer les objectifs de durabilité, tout en assurant la continuité des activités

L'unité de contrôle du produit accélère l'atténuation grâce à une solution de QR code inédite dans l'industrie, permettant aux secteurs critiques, notamment les opérateurs de centre de données, d'identifier la cause fondamentale des retards et des problèmes et d'optimiser la prise de décision sur les mesures à prendre pour améliorer l'efficacité

LONDRES, 7 mars 2024 /PRNewswire/ -- Schneider Electric , leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et de l'automatisation, annonce aujourd'hui le lancement de MasterPacT MTZ Active, un nouveau disjoncteur à air à basse tension révolutionnaire conçu pour établir de nouvelles références en matière d'efficacité et de durabilité au Data Centre World de Londres.

Les experts de Gartner estiment que les temps d'arrêt des centres de données peuvent coûter aux entreprises jusqu'à 300 000 $ par heure, de sorte que l'intérêt d'investir dans l'innovation et la technologie afin d'assurer la résilience des centres de données n'a jamais été aussi important.

Dans un monde de plus en plus axé sur l'électricité et la numérisation, MasterPacT MTZ Active permet aux centres de données clients de relever des défis complexes, notamment concernant les exigences de disponibilité 24 h/24 et 7 j/7, l'explosion des coûts de l'énergie et les appels urgents en faveur de pratiques durables.

« Le nouveau MasterPacT MTZ Active rend l'invisible visible pour les opérateurs des secteurs critiques afin qu'ils puissent voir et suivre leur consommation d'énergie en temps réel, a expliqué Ionut Farcas, Senior Vice President, Europe & International Hub, Power Products Division chez Schneider Electric. En rendant ces informations disponibles en un coup d'oeil, les opérateurs de centres de données sont en mesure de prendre de meilleures décisions en matière de gestion de l'énergie, de réduire la consommation, d'éliminer le gaspillage et d'améliorer l'efficacité. »

MasterPacT MTZ Active : Prêt à agir

Le premier produit MasterPacT a été lancé il y a 35 ans et il est depuis synonyme d'innovation et de fiabilité en matière de disjoncteurs. Aujourd'hui, alors que la distribution d'énergie intelligente et connectée devient incontournable, Schneider Electric révolutionne la gamme MasterPacT pour améliorer les performances des disjoncteurs dans le centre de données.

L'unité de contrôle du nouveau MasterPacT MTZ Active accélère l'atténuation avec une solution de QR code inédite dans l'industrie. Les opérateurs de centre de données peuvent scanner le code pour accéder à des instructions complètes afin d'optimiser la prise de décision sur les mesures de restauration les plus efficaces à prendre pour réduire les temps d'arrêt du centre de données. « Il n'est pas nécessaire de perdre du temps à chercher dans un document de 200 pages, a précisé M. Farcas. En cas de surcharge, on vous demande rapidement de redistribuer les charges de manière plus équilibrée entre les circuits. »

MasterPacT MTZ Active établit également de nouvelles références en matière de sécurité dans les centres de données. Un système de réglages d'entretien pour la réduction d'énergie (ERMS) protège le personnel de maintenance contre les risques d'arcs électriques, et la conception intuitive de l'unité de commande facilite le réglage de toutes les fonctions de protection, y compris le courant, les retards et les alarmes.

Pour obtenir plus d'informations sur MasterPacT MTZ Active, veuillez consulter le site ICI .

À propos de Schneider Electric

Chez Schneider, notre objectif est de donner à chacun le pouvoir de tirer le meilleur de son énergie et de ses ressources, en rapprochant le progrès et la durabilité partout dans le monde. Nous appelons cela Life Is On.

Notre mission est d'être votre partenaire numérique pour la durabilité et l'efficacité.

Nous favorisons la transformation numérique en intégrant des technologies de pointe en matière de processus et d'énergie, des services, des logiciels, des commandes et des produits du point d'arrivée au Cloud, tout au long du cycle de vie. Cela permet une gestion intégrée des entreprises, pour l'habitat résidentiel, les bâtiments tertiaires, les centres de données, les infrastructures et les industries.

Nous sommes la plus locale des entreprises mondiales. Nous sommes des défenseurs des normes ouvertes et des écosystèmes de partenariat porté par nos valeurs : intégration, sens et valorisation.

7 mars 2024 à 05:51

