Yokogawa fournit un système de contrôle/surveillance à distance et une solution de vidéosurveillance pour le plus grand parc éolien du Japon

Yokogawa Electric Corporation (TOKYO : 6841) annonce que sa filiale Yokogawa Solution Service Corporation a achevé la conception, la fourniture et la mise en service d'un système de contrôle et de surveillance à distance fondé sur le serveur d'information collaboratif OpreXtm pour les éoliennes offshore et installations terrestres du parc éolien offshore d'Ishikari Bay New Port. La société s'est également engagée à fournir des services de maintenance dans ce parc éolien, qui est exploité par JERA Co., Inc. et la Green Power Investment Corporation, et détenu par l'intermédiaire de Green Power Ishikari GK, une société à vocation spécifique.

Le parc éolien offshore d'Ishikari Bay New Port est le premier parc éolien du Japon à utiliser des éoliennes de grande taille de 8 000 kW et, à compter du début de l'exploitation commerciale le 1er janvier 2024, il s'agira du plus grand parc éolien commercial du Japon. Le système de contrôle et de surveillance à distance fourni par Yokogawa comprend un système de vidéosurveillance de toutes les installations de production d'énergie éolienne en mer et sur terre de ce parc éolien. La société fournira également des services de maintenance pour ces systèmes.

Au coeur de ce système de contrôle et de surveillance à distance se trouve le serveur d'information collaboratif de Yokogawa, une solution qui offre une gestion centralisée des données provenant d'éoliennes offshore, de batteries de stockage à grande échelle, de postes de transformation et de caméras installées sur les éoliennes et les batteries de stockage, ainsi que dans le parc de maintenance des éoliennes. Ce système de vidéosurveillance utilise la solution Edge Gateway AG 10 (pour l'intérieur) fournie par amnimo Inc., filiale de Yokogawa.

Le vent est une source d'énergie renouvelable et la quantité d'électricité produite varie en fonction des conditions météorologiques. En tenant compte des informations sur la demande d'électricité fournies par l'opérateur du système de transmission, ce système de contrôle et de surveillance à distance fournit les données nécessaires pour contrôler la quantité d'électricité qui sera stockée par le système de batterie de stockage.

En plus des systèmes livrés pour ce projet, Yokogawa Solution Service a également reçu des commandes de Green Power Investment Corporation pour des systèmes qui regrouperont des informations en temps réel provenant de parcs éoliens dans tout le Japon et les relieront à des outils d'analyse basés sur le cloud. En collaboration avec Green Power Investment, Yokogawa Solution Service a commencé des tests de validation de concept dans lesquels le capteur de température à fibre optique DTSX3000, un produit de la gamme OpreX Field Instruments, est utilisé pour détecter les signes d'endommagement des câbles sous-marins du parc éolien offshore d'Ishikari Bay New Port.

Yokogawa se concentre fermement sur le développement du concept de système de systèmes (SoS), selon lequel les systèmes fonctionnent ensemble comme un tout, tout en conservant une indépendance opérationnelle et de gestion pour atteindre, d'une manière émergente, des objectifs qui ne peuvent pas être atteints indépendamment. Bien qu'il existe de nombreux types d'équipements et de configurations de systèmes dans les parcs éoliens, Yokogawa possède le savoir-faire en matière de technologie opérationnelle (OT) nécessaire pour interpréter les données des capteurs et autres dispositifs et ainsi identifier comment les équipements et les systèmes doivent être reliés pour une optimisation aux niveaux individuel et collectif. En tirant parti de ce savoir-faire pour fournir des solutions qui couvrent tout, de l'exploitation à la maintenance globale du système, Yokogawa contribuera à la création d'une société décarbonisée.

