Gene Gebolys est le lauréat du prix Global Impact Award 2024 décerné par YPO

NEW YORK, le 7 mars 2024 /CNW/ -- Aujourd'hui, YPO , la communauté de dirigeants mondiaux regroupant plus de 35 000 chefs d'entreprise dans 150 pays, a annoncé que Gene Gebolys, fondateur et chef de la direction de World Energy , est le lauréat du prix Global Impact Award 2024 remis par l'organisation. World Energy est un fournisseur de solutions à faible émission de carbone qui aide les grandes entreprises du monde à concrétiser leurs engagements de consommation énergétique nette zéro en accélérant la commercialisation de solutions de rechange aux combustibles fossiles.

Le prix Global Impact Award d'YPO est la plus haute distinction décernée par YPO aux membres en reconnaissance de leur impact en dehors de YPO, qui rend hommage aux chefs de la direction ayant un impact à la fois durable et évolutif.

« Gene Gebolys et World Energy s'attaquent avec audace au carburant d'aviation durable, une étape cruciale dans la décarbonisation de notre monde », déclare Thayer Smith, chef de la direction de YPO. « Son travail novateur à World Energy alimente le changement mondial et est une source d'inspiration pour notre communauté YPO. »

Chef de file des carburants renouvelables et des technologies émergentes en matière de durabilité depuis 25 ans, World Energy est le premier producteur commercial de carburant d'aviation durable (CAD) au monde. Le carburant d'aviation durable permet de remplacer le combustible fossile de l'industrie de l'aviation grâce à des ressources renouvelables telles que l'huile de cuisson usagée, les matières grasses animales et les déchets agricoles.

M. Gebolys a également positionné World Energy comme un pionnier sur le marché de la décarbonisation à haute intégrité en tant que service avec des certificats de carburant d'aviation durable (cCAD) ou « insets ». Cela permet aux entreprises de n'importe quel secteur économique d'acheter les économies de carbone que le carburant d'aviation durable fournit par tonne métrique, couvrant ainsi la prime de production du carburant d'aviation durable, tout en en ajoutant une plus grande partie à la chaîne d'approvisionnement.

En outre, World Energy construit les installations pour accroître considérablement la production de carburant d'aviation durable, y compris un projet de 3 milliards de dollars américains visant à convertir une ancienne raffinerie de pétrole à Los Angeles en une installation de production entièrement renouvelable. L'emplacement de Los Angeles sert de modèle pour la conversion de l'installation de Houston de World Energy. Une fois terminées, les deux installations permettront à World Energy de produire 500 millions de gallons de carburant d'aviation durable par année d'ici 2027. Au total, World Energy investit 15 milliards de dollars à travers l'Amérique du Nord pour aider les dirigeants à accélérer leurs efforts visant à rendre réel le bilan énergétique nul.

À ce jour, les efforts déployés par World Energy ont permis d'éliminer 250 000 tonnes d'émissions provenant de l'aviation, et ce n'est pas fini. En novembre 2023, ils se sont associés à Gulfstream Aerospace Corp. pour effectuer le premier vol transatlantique à consommation énergétique nette zéro au monde, uniquement alimenté par du carburant d'aviation durable, de Savannah, en Géorgie, aux États-Unis, à Londres, en Angleterre.

De cette reconnaissance YPO, M. Gebolys a déclaré : « La vie est un sport d'équipe. Personne ne fait cavalier seul. Je suis extrêmement honoré d'accepter ce prix au nom de tous ceux dont les actions audacieuses repoussent les limites de ce qui est possible pour un avenir plus durable. J'offre mes plus sincères remerciements à mes partenaires, à nos coéquipiers, à nos fournisseurs, à nos clients, aux collectivités d'accueil, aux partisans du gouvernement et aux coentrepreneurs. Je suis comblé et reconnaissant de l'appui indéfectible de mes forums, de mes amis et de ma famille, et je partage pleinement cette reconnaissance avec mon épouse, sans qui rien n'aurait été possible. »

Gene Gebolys a été sélectionné parmi les lauréats représentant les super régions de YPO à travers le monde, notamment ;

Nicolette Maury , cheffe de la direction d' Avani Solutions , une entreprise de technologie climatique qui fournit des technologies ESG au secteur immobilier. La plateforme Avani a permis à ses clients d'économiser 35 000 tonnes d'émissions de CO2 au cours des cinq dernières années et vise à éliminer le gaspillage de ressources dans l'environnement mondial bâti en augmentant la performance des portefeuilles de bâtiments.

, cheffe de la direction d' , une entreprise de technologie climatique qui fournit des technologies ESG au secteur immobilier. La plateforme Avani a permis à ses clients d'économiser 35 000 tonnes d'émissions de CO2 au cours des cinq dernières années et vise à éliminer le gaspillage de ressources dans l'environnement mondial bâti en augmentant la performance des portefeuilles de bâtiments. Carissa Reiniger , fondatrice et cheffe de la direction de Silver Lining , une entreprise dont la mission est de changer l'économie, une petite entreprise à la fois. Le Silver Lining Action Plan (SLAPtm) est une solution SaaS basée sur la science du changement de comportement qui aide les propriétaires de petites entreprises à établir et à atteindre leurs objectifs de croissance et à accéder à des capitaux, ce qui leur permet de réussir en affaires.

À propos de YPO

YPO est une communauté de dirigeants mondiaux regroupant plus de 35 000 chefs d'entreprise de 150 pays qui partagent la conviction que le monde a besoin de meilleurs leaders, et que les affaires peuvent être une force motrice du bien. Chacun de nos membres a connu beaucoup de succès en matière de leadership à un jeune âge. Ils dirigent des entreprises et des organisations qui, collectivement, emploient plus de 22 millions de personnes dans le monde et génèrent plus de 9 billions de dollars de revenus combinés. Les membres de YPO se réunissent pour apprendre et échanger des idées afin de faire une différence dans les vies, les entreprises et les collectivités sur lesquelles ils ont une incidence. Pour en savoir plus, visitez le ypo.org .

