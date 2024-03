Techtronic Industries annonce de solides résultats annuels pour 2023





Leader mondial de l'outillage professionnel sans fil, de l'outillage de bricolage et de l'équipement électrique d'extérieur, Techtronic Industries Co. Ltd. (« TTI » ou le « Groupe ») (code boursier : 669, OTCQX : TTNDY, TTNDF) a le plaisir d'annoncer les résultats consolidés vérifiés de la société et de ses filiales pour l'exercice clos le 31 décembre 2023. TTI a réalisé un chiffre d'affaires de 13,7 milliards USD en 2023, en hausse de 3,6 % en croissance déclarée et de 3,9 % en devise locale. Le groupe MILWAUKEE et notre groupe d'activités de consommation ont tous deux gagné en dynamisme au cours du second semestre 2023.

TTI a généré un flux de trésorerie disponible record de 1,3 milliard USD tout en surpassant le marché en termes de croissance des ventes et de génération de bénéfices

Notre entreprise phare MILWAUKEE a augmenté ses ventes de 10,7 % en devise locale

Nous avons amélioré la marge brute pour la 15e année consécutive à 39,5 %, soit une augmentation de 14 pts, tout en réduisant les stocks de 987 millions USD par rapport à l'année dernière

Faits marquants des performances financières de 2023 2023*

USD



millions 2022

USD



millions Variation Chiffre d'affaires 13 731 13 254 +3,6 % Marge brute 39,5 % 39,3 % +14 pts BAII 1 135 1 201 (5,5 %) Bénéfice attribuable aux propriétaires de la société 976 1 077 (9,4 %) Résultat de base par action (cents américains) 53,36 58,86 (9,3 %) Flux de trésorerie disponible 1 281 329 +952 m Dividende par action (approx. cents USD) 24,84 23,81 +4,3 %

*Pour l'exercice clos le 31 décembre 2023

La marge brute s'est améliorée de 14 pts pour atteindre 39,5 % en 2023. Cette amélioration de la marge brute est très encourageante compte tenu de l'importante réduction des stocks de 987 millions USD par rapport à l'année dernière. Le BAII s'est établi à 1,1 milliard USD, soit 5,5 % de moins qu'en 2022. Au second semestre 2023, le BAII s'est amélioré pour atteindre 575 millions USD, soit une augmentation de 1,1 % par rapport au second semestre 2022. TTI a réalisé un bénéfice net de 976 millions USD. La baisse de 9,4 % par rapport à l'année dernière est en partie due à des augmentations significatives des taux d'intérêt au cours de la période, ce qui a entraîné une hausse des charges d'intérêt. Le bénéfice par action a également diminué de 9,3 % pour atteindre 53,36 cents USD. Le fonds de roulement en pourcentage des ventes s'est amélioré, passant de 21,2 % l'année dernière à 17,7 % en 2023. Cette réduction du fonds de roulement a contribué à générer un flux de trésorerie disponible record de 1,3 milliard USD pour l'année et le Groupe est bien positionné pour générer un flux de trésorerie disponible important en 2024 et à l'avenir.

Le segment TTI Power Equipment a réalisé un chiffre d'affaires de 12,8 milliards USD en 2023, en hausse de 3,8 % en devise déclarée et de 4,1 % en devise locale. MILWAUKEE a enregistré une croissance des ventes de 10,7 % sur l'ensemble de l'année en devise locale, améliorant la croissance en devise locale à 12,7 % au second semestre, contre 8,7 % au premier semestre. Notre groupe d'activités de consommation a également enregistré une croissance positive de son chiffre d'affaires au second semestre et est bien positionné pour continuer à gagner du terrain en 2024. Notre activité Entretien des sols et produits de nettoyage a enregistré une croissance des ventes en 2023 de 1,5 % en devise locale, à 937 millions USD, et le bénéfice a augmenté de 65,3 millions USD par rapport à l'année dernière, à 27,2 millions USD.

Le conseil d'administration recommande un dividende final de 98,00 cents HK (environ 12,61 cents USD) par action. Avec le dividende intérimaire de 95,00 cents HK (environ 12,23 cents USD) par action, il en résultera un dividende annuel de 193,00 cents HK (environ 24,84 cents USD) par action.

M. Horst Pudwill, président de TTI, déclare : « TTI est bien parti pour dépasser les performances du marché en 2024. Nous nous concentrons sans relâche sur le développement de produits sans fil innovants dotés d'une électronique avancée, d'une technologie de moteur de pointe et d'une intelligence artificielle. Avec un bilan sain, une trésorerie solide et de fortes perspectives de croissance, nous envisageons l'année 2024 avec confiance. »

M. Joseph Galli, directeur général de TTI, déclare : « Nos résultats exceptionnels au cours des quinze dernières années ont toujours dépassé les performances globales du marché. L'année 2024 ne fera pas exception, car nous sommes prêts à surpasser le marché une fois de plus. Notre force en matière d'innovation sans fil, de développement de nouveaux produits, d'excellence opérationnelle et d'initiatives marketing sur le terrain est inégalée dans l'industrie et confère à TTI un avantage concurrentiel inattaquable. »

Déclarations prospectives

Cette annonce contient certaines déclarations prospectives ou utilise certaines terminologies prospectives qui sont basées sur les attentes, estimations, projections, croyances et hypothèses actuelles de TTI concernant les activités et les marchés sur lesquels le Groupe opère et qui reflètent les points de vue de TTI à la date de cette annonce. Ces déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont soumises aux risques du marché, aux incertitudes et à des facteurs échappant au contrôle de TTI. Les résultats et les rendements réels peuvent par conséquent différer matériellement des hypothèses formulées et des déclarations contenues dans le présent communiqué.

À propos de TTI

TTI est un leader mondial de la technologie sans fil couvrant les outils électriques, les équipements électriques d'extérieur, l'entretien des sols et les produits de nettoyage pour les bricoleurs, consommateurs, professionnels et utilisateurs industriels dans les secteurs de la maison, la construction, la maintenance, l'industrie et l'infrastructure. L'entreprise s'appuie sur quatre moteurs stratégiques : des marques puissantes, des produits innovants, un personnel exceptionnel et l'excellence opérationnelle, qui reflètent une vision à long terme ambitieuse visant à faire progresser la technologie sans fil. La stratégie de croissance mondiale, qui consiste à poursuivre sans relâche l'innovation en matière de produits, a permis à TTI d'être à l'avant-garde de ses secteurs d'activité, tout en fixant des normes strictes en matière d'environnement, de société et de gouvernance d'entreprise. Le puissant portefeuille de marques de TTI inclut les outils électriques, accessoires et outils manuels MILWAUKEE, RYOBI et AEG, les produits d'extérieur RYOBI, les produits d'aménagement et de mesure EMPIRE, ainsi que les produits et solutions de nettoyage des sols HOOVER, VAX, DIRT DEVIL et ORECK.

Fondée en 1985 et cotée à la Bourse de Hong Kong en 1990, TTI est l'une des cotations composant le Hang Seng Index, le Hang Seng Corporate Sustainability Benchmark Index, le FTSE RAFItm All-World 3000 Index, le FTSE4Good Developed Index et le MSCI ACWI Index. La société est également cotée sur le OTCQX Best Market sous les symboles « TTNDY » et « TTNDF ». Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.ttigroup.com.

Toutes les marques citées autres qu'AEG, OTCQX et RYOBI sont la propriété du Groupe. AEG est une marque déposée d'AB Electrolux (publ.), utilisée sous licence. OTCQX est une marque déposée d'OTC Markets Group Inc. RYOBI est une marque déposée de Ryobi Limited, utilisée sous licence.

