CGTN : Xi insiste sur le développement de nouvelles forces productives de qualité en fonction des conditions locales

PÉKIN, 7 mars 2024 /PRNewswire/ -- Shan Zenghai, député à la 14e Assemblée populaire nationale (APN) et ingénieur lauréat d'un prix national, arrive bien préparé pour les deux sessions de cette année, le rassemblement annuel de la plus haute assemblée législative et le principal organe consultatif politique de Chine.

Il a apporté une photo montrant la grue tout-terrain ayant le plus grand tonnage au monde, développée par le groupe Xuzhou Construction Machinery, où Shan, membre de la délégation de la province de Jiangsu, dans l'est de la Chine, est employé en tant qu'ingénieur en chef.

La passion de Shan pour l'innovation l'a poussé à faire encore plus de percées au cours de l'année écoulée, en développant de manière indépendante 46 composants clés et plus de 10 produits phares.

Selon Shan, sa passion lui a été inspirée par le président chinois Xi Jinping, qui a souligné le rôle de l'innovation technologique dans le développement de haute qualité du pays lors des délibérations de la délégation au cours des deux sessions de l'année dernière.

Développer de nouvelles forces productives de qualité en fonction des conditions locales

Réaffirmant la tâche principale que représente un développement de haute qualité lors de discussions avec ses collègues législateurs du Jiangsu mardi, M. Xi, également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois et président de la Commission militaire centrale, a exhorté à davantage d'efforts pour développer de nouvelles forces productives de qualité en fonction des conditions locales et à offrir des incitations plus fortes pour promouvoir l'innovation.

Le Jiangsu, qui est l'un des moteurs de la croissance économique de la Chine, est devenu l'un des principaux acteurs de la modernisation du pays. En 2023, le PIB du Jiangsu a atteint 12,82 billions de yuans (1,78 billion de dollars), soit une augmentation de 5,8 % par rapport à l'année précédente.

M. Xi a exhorté la province à accélérer ses efforts pour créer des pôles d'industries stratégiques émergentes compétitives à l'échelle internationale et à devenir une zone importante pour le développement de nouvelles forces productives de qualité basées sur l'innovation scientifique.

Il a également exhorté la province à contribuer davantage au développement intégré de la ceinture économique du fleuve Yangtse et du delta du fleuve Yangtse.

Approfondir les réformes pour insuffler un nouvel élan au développement de qualité

Au cours de la discussion de groupe, Xi a noté qu'il est nécessaire de planifier des mesures importantes pour approfondir davantage les réformes et continuer à donner une forte impulsion pour faire progresser le développement de haute qualité et la modernisation de la Chine.

La Chine cherche à atteindre un taux de croissance du PIB d'environ 5 % en 2024, un objectif fixé après que l'économie chinoise a fait preuve de solidité et de résilience en 2023 en enregistrant une croissance de 5,2 % en glissement annuel, selon le rapport de travail du gouvernement du pays soumis à la législature nationale pour délibération un peu plus tôt mardi.

Le rapport fait également état de multiples difficultés et défis dans la réalisation des objectifs de cette année et indique que des efforts doivent être déployés pour maintenir l'orientation politique, travailler plus dur et mobiliser les efforts concertés de toutes les parties.

M. Xi a insisté sur la nécessité d'engager des réformes en matière de science et de technologie, d'éducation et de talents afin de lever les obstacles au développement de nouvelles forces productives de qualité. Il a également appelé à soutenir l'économie et les entreprises privées et à réduire la charge au niveau local afin de stimuler les énergies innovantes du Parti et de l'ensemble de la société.

